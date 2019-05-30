مقتل ثمانية من عناصر الأمن المصري على أيدي مسلحين في سيناء

استهدف هجوم مسلح كمينا للشرطة المصرية صباح اليوم الأربعاء (الخامس من حزيران/يونيو 2019) غرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وأفاد شهود عيان بأن الهجوم استهدف الكمين رقم 14 أثناء صلاة عيد الفطر، مضيفين أن قوة الكمين تصدت للمهاجمين وأن الاشتباكات استمرت لأكثر من نصف ساعة. وشوهدت طائرات حربية وهي تحلق في سماء مدينة العريش لمطاردة المهاجمين. ولم يصدر بعد أي بيان رسمي من السلطات المصرية في هذا الشأن.

وذكرت مصادر أمنية أن ما لا يقل عن ثمانية من العناصر الأمنية قتلوا خلال الهجوم.

ز.أ.ب/ح.ز (د ب أ)