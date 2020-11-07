مقتل ثمانية جنود تابعين لوحدات مراقبة الحدود في سيناء

أسفر تحطم مروحية تابعة لقوة المراقبين الدوليين في سيناء في مصر الخميس (12 نوفمبر/ تشرين الثاني) عن مقتل ثمانية جنود من جنسيات مختلفة، وفق مصدر إسرائيلي. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لفرانس برس إن القتلى هم خمسة أميركيين وفرنسي وتشيكي، وجميعهم أعضاء في القوة الدولية المكلَّفة بمراقبة تطبيق اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الموقع في عام 1979.

وتنصّ ملاحق معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية على نزع السلاح من سيناء حيث نشرت بموجبها قوة مراقبة متعددة الجنسيات منذ عام 1981.

يذكر أن هذه القوة تضم حاليًا ما يزيد قليلاً عن 1100 جندي من جنسيات مختلفة منتشرين في سيناء التي تنتشر فيها حاليا مجموعات مسلحة من مختلف التوجهات، بما في ذلك الفرع المحلي لتنظيم "الدولة الإسلامية".

ولم يذكر المصدر الإسرائيلي ما إذا كان حادث تحطم المروحية هذا راجعا إلى هجوم أم حادث عرضي.

من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس لوكالة فرانس برس "إن الجيش الإسرائيلي عرض مساعدة وحدة من وحدات النخبة لإنقاذ الجرحى" على الفور. وصرح براد لينش المسؤول الكبير في القوة لوكالة فرانس برس من القاهرة في مصر "نحن نحقق بجدية في حادثة تحطم إحدى مروحياتنا اليوم".

و.ب (أ ف ب، رويترز)