مقتل ثلاثة فلسطينيين في عملية عسكرية في نابلس

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بعد جولة من التصعيد دامت ثلاثة ايام وانتهت بالتوصل لاتفاق هدنة بين اسرائيل وحركة الجهاد الاسلامي، اقتحم الجيش الاسرائيلي اليوم مدينة نابلس في الضفة الغربية. واسفرت العملية الاسرائيلية عن مقتل اربعة فلسطينيين
قتل الجيش الإسرائيلي إبراهيم النابلسي القائد البارز في كتائب الأقصى، الجناح المسلح في حركة فتح، في عملية بالضفة الغربية. وتتهم إسرائيل النابلسي بالقيام بسلسلة من الهجمات ضد مدنيين وجنود إسرائيليين.
قال مسؤولون فلسطينيون إن جنودا إسرائيليين قتلوا بالرصاص فلسطينيا حاول عبور الجدار لإسرائيلي العازل لغرض العمل. وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده رصدوا مشتبها به ألحق أضرارا بالسياج الأمني، وأن الواقعة قيد التحقيق.
أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده لن تتخلى عن هدف التسوية العادلة للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين وحل الدولتين، مؤكداً ضرورة أن تكون القدس مدينة للجميع. والرئيس الفلسطيني يحذر من أن فرصة حل الدولتين "قد لا تبقى لوقت طويل".
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أن إسرائيل "ملتزمة" بالمحافظة على الوضع القائم في حرم المسجد الأقصى. ومنذ أسابيع تجددت الصدامات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في دوامة عنف أدت إلى مقتل 38 شخصا من الجانبين.
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