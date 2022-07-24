 مقتل ثلاثة فلسطينيين في عملية عسكرية في نابلس | DW الأخبار | DW | 09.08.2022

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DW الأخبار

مقتل ثلاثة فلسطينيين في عملية عسكرية في نابلس

بعد جولة من التصعيد دامت ثلاثة ايام وانتهت بالتوصل لاتفاق هدنة بين اسرائيل وحركة الجهاد الاسلامي، اقتحم الجيش الاسرائيلي اليوم مدينة نابلس في الضفة الغربية. واسفرت العملية الاسرائيلية عن مقتل اربعة فلسطينيين

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