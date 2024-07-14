مقتل ثلاثة أشخاص في ولاية بادن-فورتمبيرغ بجنوب ألمانيا

شهدت بلدة لاوتلينغن في ولاية بادن-فورتمبيرغ مقتل عدة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في هجوم مازالت دوافعه غير معروفة. وتشير التقارير إلى أن الجريمة عائلية حيث قام صياد بإطلاق النار على أفراد عائلته. وتحقق الشرطة في الحادثة.

شهدت بلدة لاوتلينغن في ولاية بادن-فورتمبيرغ اليوم الأحد (14 يوليو/ تموز 2024) حادثا مأساويا حيث تم إطلاق النار داخل منزل سكني مما استدعى تدخل الشرطة، بما في ذلك وحدات أمنية خاصة.

وتلقت الشرطة بلاغات عن إطلاق نار في بلدة لاوتلينغن. وعلى الفور هرعت العشرات من سيارات الشرطة إلى المكان، حيث اكتشفوا داخل المنزل ثلاثة قتلى واثنين من المصابين بجروح خطيرة.

ووفقًا للمحققين وصحيفة بيلد الألمانية ، كان بين القتلى رجلان وامرأة، بينهم المشتبه به الذي يُعتقد أنه صياد وأنه وراء الحادث. وأفاد متحدث باسم الشرطة بأن السيدتين المصابتين نُقلتا إلى المستشفى بعد أن تعرضتا لإصابات ناجمة عن طلقات نارية. ولم يتم الكشف عن الحالة الصحية الدقيقة لهما بعد.

فرضية الجريمة العائلية

تشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادث ليس هجوما عشوائيا، بل يبدو أنه جريمة داخل الأسرة. لم تتضح بعدالعلاقة التي تربط ما بين الضحايا والمصابين، وما إذا كانت هناك أي دوافع وراء الحادث.

وشارك في العملية حوالي 30 إلى 40 سيارة شرطة، بالإضافة إلى عشرات من فرق الإسعاف. وقامت الشرطة بتأمين المنطقة المحيطة بمكان الحادث بشكل كامل، واستخدمت مروحية لنقل وحدة خاصة إلى الموقع.

ولا تزال دوافع الحادث غير معروفة، حيث لم يتم العثور على أي دلائل تشير إلى سبب ارتكاب المشتبه به للجريمة حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

وألبشتات هي مدينة صغيرة ويبلغ عدد سكانها حوالي 46,000 نسمة. تقع المدينة في منطقة شفابن، على بعد حوالي 85 كيلومترًا جنوب شتوتغارت و60 كيلومترًا شمال بحيرة بودن زي.

ع.أ.ج/ أ.ح (رويترز، د ب ا)