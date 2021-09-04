مقتل النائب ديفيد أميس "عمل إرهابي"

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
الشرطة البريطانية تعلن أن مقتل ديفيد أميس قد يكون عملا إرهابيا له علاقة بالتطرف الإسلامي.
صنفت السلطات البريطانية واقعة مقتل النائب ديفيد أميس عملا إرهابيا، وسط مخاوف كبيرة على سلامة النواب. وتشتبه السلطات في رجل من أصول صومالية جرى اعتقاله من داخل الكنيسة.
رغم عدم وضوح ملابسات الحادثة تماما بعد، نقلت وسائل إعلام ألمانية عن السلطات أنها لا تنطلق من فرضية "الهجوم الإرهابي" بشأن عملية الطعن التي وقعت على متن قطار. كما كشفت تفاصيل أكثر عن منفذ الهجوم.
بعد يوم من هجوم طعن في قطار بألمانيا أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، أمر القضاء بنقل منفذ الهجوم إلى مصحة نفسية، بناء على طلب الادعاء، وسط مؤشرات على اضطرابات نفسية لديه. وأكدت السلطات أنه سيتم التحقق من ذلك من قبل خبراء.
أفادت معلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية من دوائر أمنية بأن المشتبه به المقبوض عليه على خلفية هجوم الطعن على متن أحد القطارات السريعة شاب سوري، مضيفة أنه أصاب ثلاثة أشخاص.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول