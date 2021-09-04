 مقتل النائب ديفيد أميس ″عمل إرهابي″ | DW الأخبار | DW | 16.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

مقتل النائب ديفيد أميس "عمل إرهابي"

الشرطة البريطانية تعلن أن مقتل ديفيد أميس قد يكون عملا إرهابيا له علاقة بالتطرف الإسلامي.

مشاهدة الفيديو 02:25

المزيد من المركز الإعلامي

منفذ عملية الطعن في نيوزيلندا من المتعاطين مع تنظيم داعش 04.09.2021

هجوم إرهابي في نيوزيلندا ومقتل منفذه 03.09.2021

مؤشرات على دوافع إرهابية وراء حادث الطعن في فورتسبورغ البافارية 28.06.2021

مستودعات سرية، إجراءات أمنية مشددة لحماية اللقاح من المافيات والإرهابيين...تابع ما قاله خبيران في علم الأوبئة.. 09.12.2020

المزيد DW الأخبار

غزة وإدلب: مبادرات ممولة من الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية 10.11.2021

تسعى فولكس فاغن استبدال وسائل النقل في جزيرة أستيباليا اليونانية بمركبات كهربائية. 10.11.2021

المفاوضات تدخل مرحلتها الأخيرة في قمة المناخ المنعقدة بغلاسكو 10.11.2021

الوصول إلى ألمانيا هو هدف معظم المهاجرين غير الشرعيين 10.11.2021

اقرأ أيضا

A member of the scientific police enters the scene where MP David Amess was stabbed during constituency surgery, in Leigh-on-Sea, Britain October 15, 2021. REUTERS/Andrew Couldridge

مخاوف على سلامة النواب.. لندن تصنف طعن أميس "عملا إرهابيا" 16.10.2021

صنفت السلطات البريطانية واقعة مقتل النائب ديفيد أميس عملا إرهابيا، وسط مخاوف كبيرة على سلامة النواب. وتشتبه السلطات في رجل من أصول صومالية جرى اعتقاله من داخل الكنيسة.

Eine männliche Person geht am Bahnhof zwischen einer Rettungskraft und einer Polizeibeamtin. In einem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg hat es eine Messerattacke gegeben. (Damit wird klargestellt, dass es sich nicht um den Tatverdächtigen handelt. Wen das Foto genau zeigt, kann nach derzeitigem Stand nicht zweifelsfrei festgestellt werden.) +++ dpa-Bildfunk +++

حادثة الطعن في قطار بألمانيا.. استبعاد فرضية "هجوم إرهابي"؟ 06.11.2021

رغم عدم وضوح ملابسات الحادثة تماما بعد، نقلت وسائل إعلام ألمانية عن السلطات أنها لا تنطلق من فرضية "الهجوم الإرهابي" بشأن عملية الطعن التي وقعت على متن قطار. كما كشفت تفاصيل أكثر عن منفذ الهجوم.

Einsatzkräfte stehen vor der Gaststätte, in dem die Bahnreisenden kurzzeitig untergebracht worden sind. Bei einer Messerattacke im ICE Passau-Hamburg sind am Samstag drei Menschen schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter, ein 27-jähriger Mann, sei festgenommen worden, teilte die bayerische Polizei nach einem Großeinsatz am Bahnhof Seubersdorf in der Oberpfalz mit.

ألمانيا.. إيداع منفذ هجوم الطعن على قطار في مصحة نفسية 07.11.2021

بعد يوم من هجوم طعن في قطار بألمانيا أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، أمر القضاء بنقل منفذ الهجوم إلى مصحة نفسية، بناء على طلب الادعاء، وسط مؤشرات على اضطرابات نفسية لديه. وأكدت السلطات أنه سيتم التحقق من ذلك من قبل خبراء.

Ein ICE steht am Bahnhof. In dem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg hat es am Samstag eine Messerattacke gegeben. Mehrere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. +++ dpa-Bildfunk +++

السلطات الألمانية تكشف جنسية منفذ الطعن على متن قطار 06.11.2021

أفادت معلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية من دوائر أمنية بأن المشتبه به المقبوض عليه على خلفية هجوم الطعن على متن أحد القطارات السريعة شاب سوري، مضيفة أنه أصاب ثلاثة أشخاص.