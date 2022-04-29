مقتل العشرات وإجلاء الآلاف في أمطار موسمية غزيرة شمال الهند

حصيلة ضحايا فيضانات في الكونغو الديموقراطية ورواندا بالمئات

بلغت حصيلة أولية لضحايا فيضانات وانهيارات في الكونغو الديمقراطية ورواندا المجاورة ما لا يقل عن 530 إنسان. الأمين العام للأمم المتحدة رأى فيها "تجسيدا لتسارع التغير المناخي وتبعاته المأسوية على البلاد التي لا ذنب لها".