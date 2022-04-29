 مقتل العشرات وإجلاء الآلاف في أمطار موسمية غزيرة شمال الهند | DW الأخبار | DW | 12.07.2023

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مقتل العشرات وإجلاء الآلاف في أمطار موسمية غزيرة شمال الهند

أدى هطول أمطار موسمية غزيرة في شمال الهند لمقتل العشرات . واضطر الآلاف إلى مغادرة مساكنهم بعد الفيضانات والسيول العارمة. كما دمرت الأمطار الطرق وشبكات الكهرباء وتوصيلات شبكات الهواتف المحمولة.

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