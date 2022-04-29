مقتل العشرات وإجلاء الآلاف في أمطار موسمية غزيرة شمال الهند

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أدى هطول أمطار موسمية غزيرة في شمال الهند لمقتل العشرات . واضطر الآلاف إلى مغادرة مساكنهم بعد الفيضانات والسيول العارمة. كما دمرت الأمطار الطرق وشبكات الكهرباء وتوصيلات شبكات الهواتف المحمولة.
بسبب التغيرات المناخية تأمل الأمم المتحدة في تغطية كل شخص في العالم بأنظمة الإنذار المبكر في غضون السنوات الخمس المقبلة. فما هي هذه الأنظمة وكيف تعمل على إنقاذ البشرية من غضب الطبيعة؟
بلغت حصيلة أولية لضحايا فيضانات وانهيارات في الكونغو الديمقراطية ورواندا المجاورة ما لا يقل عن 530 إنسان. الأمين العام للأمم المتحدة رأى فيها "تجسيدا لتسارع التغير المناخي وتبعاته المأسوية على البلاد التي لا ذنب لها".
رغم تكرار الظواهر المناخية المتطرفة، لا يزال كثيرون يشككون في وجود ظاهرة تغير المناخ وضلوع البشر في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. DW تحرت بعض المزاعم في هذا الإطار لإعطاء إجابة قاطعة بشأن ظاهرة تغير المناخ.
كشفت دراسة نشرت الثلاثاء أن احتراق الوقود الأحفوري زاد من احتمالية وقوة وضراوة هطول أمطار الصيف، ما تسبب في حدوث الفيضانات التي اجتاحت ألمانيا وبلجيكا وهولندا الشهر الماضي.
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