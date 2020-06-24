 مقتل العشرات في يومين خلال احتجاجات تشهدها إثيوبيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.07.2020

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أخبار

مقتل العشرات في يومين خلال احتجاجات تشهدها إثيوبيا

في تحد كبير لسلطة رئيس الوزراء أبي أحمد في قاعدة نفوذه وسط عرقية الأورومو المنتمي إليها، لقي أكثر من 80 شخصاً مصرعهم خلال يومين في احتجاجات بإقليم أوروميا الإثيوبي في أعقاب مقتل المغني المشهور هاشالو هوندسيا.

الاحتجاجات على مقتل المغني انتقلت إلى الجاليات الإثيوبية في الخارج أيضا، الصورة من الولايات المتحدة.

الاحتجاجات على مقتل المغني انتقلت إلى الجاليات الإثيوبية في الخارج أيضا، الصورة من الولايات المتحدة.

قال مفوض الشرطة الإقليمية لهيئة الإذاعة الإثيوبية اليوم الأربعاء (الأول من تموز/يوليو 2020) إن أكثر من 80 شخصاً قتلوا في احتجاجات بإقليم أوروميا في أعقاب مقتل المغن المشهور هاشالو هوندسيا. وقال المفوض بيداسا ميرداسا إن القتلى 78 مدنياً وثلاثة من أفراد الأمن. ولا يشمل العدد القتلى في العاصمة أديس ابابا حيث قتل شرطي وعدد غير محدد من الأشخاص في ثلاثة انفجارات أمس الثلاثاء.

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قتل أكثر من 60 شخصاً في إثيوبيا خلال مظاهرات معارضة لحكومة رئيس الوزراء آبيي أحمد تحولت إلى اشتباكات عرقية. منظمات حقوقية انتقدت تزايد الاعتقالات لعرقية الأورومو منذ تولى آبيي أحمد السلطة. (26.10.2019)

وقال متحدث رسمي إن مواجهات جديدة وقعت الأربعاء بين قوات الأمن وسكان من بلدة أمبو، مسقط رأس المغني هاشالو هونديسا الذي قُتل في أديس أبابا.

من جهته، قال تيشومي بونغاسي، ممثل حزب "مؤتمر أورومو الاتحادي" المعارض، لوكالة فرانس برس إن تسعة أشخاص قتلوا ونقلت جثثهم إلى مستشفى أمبو الرئيسي، وجرح عشرة آخرون إصاباتهم خطرة.

وأوضح المسؤول الإعلامي في أمبو الواقعة غرب العاصمة أديس أبابا، ميلكيسا بييني أن أعمال العنف اندلعت بعدما طالب شبان قوميون من عرقية أورومو بدفن المغني في أديس أبابا وليس في أمبو. وقال ميلكيسا إن من بين القتلى أحد أقارب المغني.

واعتقلت السلطات بيكيلي جيربا زعيم المعارضة في إقليم أوروميا وجوهر محمد قطب الإعلام عندما رفض الحرس الشخصي لجوهر ترك سلاحه في مواجهة مع الشرطة. وينتمي كل من رئيس الوزراء وجوهر والمغني القتيل إلى عرق الأورومو وهي أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا (40 %) واشتكت طويلاً من تهميشها إلى أن عُين أبي رئيسا للوزراء عام 2018.

ينظر إلى هذه الاحتجاجات كتحد لرئيس الحكومة الإثيوبية أبي أحمد.

ينظر إلى هذه الاحتجاجات كتحد لرئيس الحكومة الإثيوبية أبي أحمد.

ويتكون سكان إثيوبيا، الذين يفوق عددهم 100 مليون نسمة، من عشرات الجماعات العرقية التي تتداخل مطالبها في الأرض والموارد والنفوذ. ويهيمن أبناء عرق تيغراي الذين يمثلون أقلية (6 %) على ائتلاف "الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية" الحاكم الذي أمسك بزمام السلطة في 1991.

وتسلط القلاقل الضوء على الانقسامات المتنامية في قاعدة نفوذ رئيس الوزراء أبي أحمد وسط أبناء عرق الأورومو حيث يزداد تحدي النشطاء العرقيين للحكومة بعد أن كانوا حلفاء لها.

وقتل المغني من عرقية أورومو  بالرصاص مساء يوم الاثنين، ما أسفر خلال احتجاجات وأعمال عنف. وستقام جنازة المغني غداً الخميس في أمبو مسقط رأسه.

خ.س/أ.ح (رويترز، أ ف ب)

  • Äthiopien: Kaffee-Bohnen aus Bonga (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    لا يستطيع ملايين الناس في مختلف دول العالم التخلي عن فنجان القهوة الصباحي. لكن الكثيرين لا يعرفون مصدر فنجان القهوة الذي تبدأ رحلته من أثيوبيا. وتأتي القهوة في المركز الثاني على قائمة صادرات الدولة الواقعة في شرق أفريقيا. وتتم تعبئة الحبوب الطازجة في أكياس يتسع كل واحد منها لـ 60 كيلوغراماً ليتم توزيعها لمختلف الدول.

  • Äthiopien: Herkunft des Kaffees (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    بونغا هي منطقة منسية في جنوب غرب أثيوبيا رغم أهميتها لصناعة القهوة في العالم. تقع بونغا في قلب الغابات وتنتشر شجيرات القهوة في كل بقعة من بقاعها. كما أنها من أهم مناطق إنتاج العسل أيضاً.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يرجع اكتشاف القهوة في بونغا للقرن السادس. وتقول الأساطير إن أحد رعاة الغنم لاحظ حالة النشاط المفرط التي سيطرت على أغنامه بعد تناولهم لحبوب غريبة عليه، وهي حبوب القهوة. وبدافع الفضول، تناول هذا الراعي نفس الحبوب ليعيش نفس حالة النشاط.

  • Äthiopien: Kaffee-Bauer (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    تعتبر أثيوبيا اليوم أكبر منتج للقهوة في أفريقيا. وينتج صغار المزارعين الجزء الأكبر من إجمالي إنتاج البلاد للقهوة، المعروفة بـ"الذهب الأسود". ويعيش نحو 15 مليون شخص في أثيوبيا على زراعة حبوب البن. صدرت أثيوبيا الموسم الماضي ما قيمته نحو 900 مليون دولار من حبوب القهوة.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يختلف مذاق القهوة بحسب مكان زراعة حبوبها. هنا توفر المزارع المحيطة ببونغا أفضل ظروف لزراعة حبوب القهوة، على ارتفاع يتراوح بين 900 و1800 متر فوق سطح البحر. وتساهم أوراق الأشجار المحيطة بحبوب البن في نمو الحبوب ببطء، ما يزيد من تركيز طعمها.

  • Äthiopien: Kaffee-Produktion (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    تجتذب هذه الغابات النحل، ما يزيد من إنتاج العسل بكافة ألوانه في تلك المنطقة. ويستخدم هذا العسل في إنتاج "نبيذ العسل" الذي تشتهر به أثيوبيا.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يقول أحد مربي النحل: "لا أفكر أبداً في الانتقال من هنا والعيش في المدينة والتخلي عن كل هذا"، مشيراً إلى الغابات المحيطة بقريته، ومضيفاً أن هذه المنطقة تجمع كل ما يحتاجه الإنسان.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يتميز أهل بونغا بالطبع بطريقتهم ومراسمهم الخاصة في إعداد القهوة، إذ يتم تحميص حبوب البن على الفحم الساخن ثم طحنها في أوعية خشبية، وأخيراً يتم طهيها في أوان خاصة. وتعرف هذه القهوة في أثيوبيا باسم "بونا".

    الكاتب: جيمس جيفري/ ابتسام فوزي


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