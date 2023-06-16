مقتل العشرات في هجوم على مدرسة في أوغندا على يد جماعة مسلحة

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ميليشيا " القوات الديموقراطية المتحالفة"، وهي جماعة مسلحة مقرها في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة هاجمت مدرسة في أوغندا وقتلت العشرات.
ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي نفذته ميليشيات مرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية" على مدرسة بغرب أوغندا إلى 42 قتيلا و 8 جرحى، وفق السلطات هناك، كما تم اختطف آخرين. وتجري مطاردة المهاجمين عند الحدود مع الكونغو الديموقراطية.
بلغت حصيلة أولية لضحايا فيضانات وانهيارات في الكونغو الديمقراطية ورواندا المجاورة ما لا يقل عن 530 إنسان. الأمين العام للأمم المتحدة رأى فيها "تجسيدا لتسارع التغير المناخي وتبعاته المأسوية على البلاد التي لا ذنب لها".
بعد لقائه أمس بالرئيس الأوكراني "شجع" وفد الوساطة الأفريقي الرئيس الروسي بوتين على بدء مفاوضات سلام مع أوكرانيا وقدم خطة من 10 نقاط كجزء من مبادرته للسلام. فما أهم بنود المبادرة الأفر يقية؟ وكيف رد بوتين عليها؟
لقي عدة أشخاص حتفهم حرقاً على أيدي إرهابيين من اليمين المتطرف في مدينة زولينغن الألمانية عام 1993، لا لشيء غير أنهم مهاجرون من تركيا. يكافح أقارب الضحايا لتخليد ذكراهم وتجنب تكرار المأساة.
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