مقتل العشرات في هجوم على مدرسة في أوغندا على يد جماعة مسلحة

أوغنداـ مقتل العشرات في هجوم لميليشيات مرتبطة بـ"داعش" على مدرسة

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي نفذته ميليشيات مرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية" على مدرسة بغرب أوغندا إلى 42 قتيلا و 8 جرحى، وفق السلطات هناك، كما تم اختطف آخرين. وتجري مطاردة المهاجمين عند الحدود مع الكونغو الديموقراطية.