 مقتل العشرات في هجوم على مدرسة في أوغندا على يد جماعة مسلحة | DW الأخبار | DW | 17.06.2023

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مقتل العشرات في هجوم على مدرسة في أوغندا على يد جماعة مسلحة

ميليشيا " القوات الديموقراطية المتحالفة"، وهي جماعة مسلحة مقرها في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة هاجمت مدرسة في أوغندا وقتلت العشرات.

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