مقتل العشرات في مخيم جباليا.. وإسرائيل تقول إنها استهدفت قياديا من حماس

قُتل عشرات الأشخاص في هجمات إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة، الثلاثاء، وفقا لمصادر إسرائيلية وفلسطينية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن "القوات البرية قتلت نحو 50 إرهابياً".

وتحدث الجيش الإسرائيلي عن "هجوم واسع النطاق" على "معقل عسكري لحماس" في غرب المدنية، قائلاً إنه "كان يستخدم لتدريب الإرهابيين". كما استخدمت قوات الدفاع الإسرائيلية مقاتلات فى الهجوم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء أنه قتل قائد كتيبة جباليا المركزية التابعة لحماس، ابراهيم البياري، في غارة جوية في قطاع غزة اليوم. وأعلن الجيش أن "الهجوم قتل البياري" والذي تقول إسرائيل إنه مرتبط بهجمات 7 من تشرين الاول/اكتوبر، كما تسبب في انهيار انفاق إرهابية تحت الأرض، مما تسبب في تهدم العديد من المباني المجاورة"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وبحسب الجيش فإن هذه الضربة "ألحقت أضراراً بقدرة حماس على توجيه النشاط العسكري ضد جنود الجيش الإسرائيلي العاملين في جميع أنحاء قطاع غزة".

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وذكر حسام أبو صفية الطبيب في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة لوكالة الأنباء الألمانية أن ما لا يقل عن 35 شخصاً لقوا حتفهم، من بينهم أطفال ونساء. وبالإضافة إلى ذلك، تم نقل أكثر من 200 مصاب إلى المستشفى.

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية التابعة لحماس قد صرح، خلال مؤتمر صحفي في غزة، أن طائرات إسرائيلية دمرت بالكامل حياً سكنياً في مخيم جباليا للاجئين بقنابل تزن الواحدة منها طنا من المتفجرات. فيما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة مقتل خمسين شخصاً على الأقل في القصف الإسرائيلي. وأشارت إلى أن "ما يزيد عن 20 منزلاً تم تدميرها على رؤوس ساكنيها"، ولا يمكن التأكد من صحة هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

وأظهرت مقاطع فيديو لوكالة فرانس برس التقطت من المستشفى الاندونيسي إلى حيث نقل الضحايا، ما لا يقل عن 47 جثة ملفوفة بأكفان بيضاء في باحته.

ع.ح./ف.ي/خ.س (د ب أ ، أ ف ب)