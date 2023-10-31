مقتل العشرات في مخيم جباليا.. وإسرائيل تقول إنها استهدفت قياديا من حماس

وتحدث الجيش الإسرائيلي عن "هجوم واسع النطاق" على "معقل عسكري لحماس" في غرب المدنية، قائلاً إنه "كان يستخدم لتدريب الإرهابيين". كما استخدمت قوات الدفاع الإسرائيلية مقاتلات فى الهجوم.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء أنه قتل قائد كتيبة جباليا المركزية التابعة لحماس، ابراهيم البياري، في غارة جوية في قطاع غزة اليوم. وأعلن الجيش أن "الهجوم قتل البياري" والذي تقول إسرائيل إنه مرتبط بهجمات 7 من تشرين الاول/اكتوبر، كما تسبب في انهيار انفاق إرهابية تحت الأرض، مما تسبب في تهدم العديد من المباني المجاورة"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وبحسب الجيش فإن هذه الضربة "ألحقت أضراراً بقدرة حماس على توجيه النشاط العسكري ضد جنود الجيش الإسرائيلي العاملين في جميع أنحاء قطاع غزة".
ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
وذكر حسام أبو صفية الطبيب في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة لوكالة الأنباء الألمانية أن ما لا يقل عن 35 شخصاً لقوا حتفهم، من بينهم أطفال ونساء. وبالإضافة إلى ذلك، تم نقل أكثر من 200 مصاب إلى المستشفى.
وكان الناطق باسم وزارة الداخلية التابعة لحماس قد صرح، خلال مؤتمر صحفي في غزة، أن طائرات إسرائيلية دمرت بالكامل حياً سكنياً في مخيم جباليا للاجئين بقنابل تزن الواحدة منها طنا من المتفجرات. فيما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة مقتل خمسين شخصاً على الأقل في القصف الإسرائيلي. وأشارت إلى أن "ما يزيد عن 20 منزلاً تم تدميرها على رؤوس ساكنيها"، ولا يمكن التأكد من صحة هذه المعلومات من مصادر مستقلة.
وأظهرت مقاطع فيديو لوكالة فرانس برس التقطت من المستشفى الاندونيسي إلى حيث نقل الضحايا، ما لا يقل عن 47 جثة ملفوفة بأكفان بيضاء في باحته.
ع.ح./ف.ي/خ.س (د ب أ ، أ ف ب)
قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
إسرائيل تكثف ضرباتها على غزة
كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة بعد هجمات حماس الإرهابية. وتصنف حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، على أنها منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين (التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2023) إن "ما سنفعله بأعدائنا في الأيام المقبلة سيتردد صداه لأجيال".
قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
تدمير واسع النطاق
وقد تم تدمير حوالي 800 مبنى بالكامل وتعرض 5000 مبنى لأضرار جسيمة بسبب الهجمات الإسرائيلية، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وتفيد التقارير أن نحو 400 ألف شخص لا يحصلون على المياه.
قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
البحث عن ناجين
عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين بعد غارات جوية إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة. وحتى ساعة إعداد هذه الجولة المصورة (الأربعاء: 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023)، قُتل نحو 830 فلسطيني وأصيب أكثر من 4200 آخرين بعد الغارات الجوية على الأراضي التي تسيطر عليها حماس، وفقاً لسلطات الحركة. وأدى الهجوم الذي شنته حماس يوم السبت على إسرائيل إلى مقتل أكثر من 1200 شخص وإصابة أكثر من 2700 آخرين.
قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
عزل غزة
فلسطينيون يفرون من الغارات الجوية الإسرائيلية في حافلة صغيرة قديمة. ووفقاً للأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 187 ألف شخص عن بيوتهم، ولجأ 137 ألف شخص إلى مدارس الأمم المتحدة و40 ألف شخص إلى منازل خاصة. مغادرة قطاع غزة نفسه أمر غير ممكن لأن إسرائيل أغلقت القطاع، كما أن المعبر مع مصر مغلق.
قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
الجيش الإسرائيلي يسيطر على حدود غزة
شوهدت قوات إسرائيلية تقوم بدوريات على الحدود بين إسرائيل وغزة. وكان مقاتلو حماس قد اخترقوا التحصينات الحدودية في عدد من المواقع خلال ليلة 7 أكتوبر/تشرين الأول قبل ارتكاب أعمال إرهابية داخل الأراضي الإسرائيلية. وبنت إسرائيل السياج الحدودي مع غزة في عام 1994. كما أن حدود غزة مع مصر مغلقة بسياج طويل.
قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
إسرئيل تحشد قواتها على حدود غزة
بعد أن حشدت إسرائيل نحو 300 ألف جندي احتياطي، يخشى العديد من سكان غزة أن يكون الهجوم البري الإسرائيلي وشيكاً. وتم حشد المركبات والمعدات العسكرية على طول السياج الحدودي مع غزة. وتم إخلاء البلدات الإسرائيلية المتاخمة لغزة بشكل شبه كامل.
قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
وفي حديث لشبكة "سي إن إن"، حذر جان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، من كارثة إنسانية تلوح في الأفق في غزة. وأضاف: "تضور الأطفال من الجوع وموتهم في المستشفيات بسبب نقص الكهرباء ترقى إلى جرائم حرب، على سبيل المثال".