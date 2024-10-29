مقتل العشرات في شمال غزة وشرق لبنان جراء غارات إسرائيلية

أعلن الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة أن أكثر من 55 فلسطينيا قتلوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت بناية سكنية في بلدة بيت لاهيا في شمال القطاع، فيما قتل 63 شخصا وأصيب العشرات جراء غارات إسرائيلية شرق لبنان.

لقي 55 فلسطينيا، على الأقل، حتفهم وأصيب العشرات في قصف للجيش الإسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بحسب تصريحات لمصادر طبية وشهود عيان فلسطينيين، اليوم الثلاثاء (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2024). وقالت مصادر طبية في مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إنها تلقت اتصالات من مواطنين في بلدة بيت لاهيا تنذرهم بوجود عدد كبير من القتلى يتجاوز 55 شخصا في منزل تم استهدافه من الجيش الإسرائيلي.

وأضافت المصادر: "حتى هذه اللحظة لم نتمكن من الوصول إلى المنزل المستهدف بسبب الاستهداف الإسرائيلي لكل ما يتحرك في المنطقة"، مشيرة إلى أن عدد القتلى قد يرتفع بسبب عدم تمكن أي من الطواقم الطبية أو حتى الدفاع المدني من الوصول إلى الموقع، وبالتالي سيموت الجرحى جراء النزيف".

وبداأت إسرائيل عملياتها العسكري في غزة بعد الهجوم الذي نفّذته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الاول/اكتوبر . ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.. وترتبط محادثات وقف إطلاق النار في حرب غزة بالأمل في وقف إمتداد الحرب إلى الشرق الأوسط الأوسع.

وأوضحت المصادر أن مستشفى كمال عدوان خرج عن الخدمة ولا يمكنه التعامل مع هذا العدد الكبير من الضحايا، خاصة بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي عددا من الكوادر الطبية التي كانت موجودة داخل المستشفى خلال عمليته العسكرية هناك قبل أيام.

مقتل 63 شخصا وإصابة العشرات جراء 30 غارة إسرائيلية على شرق لبنان

في غضون ذلك، قتل 63 شخصا وأصيب العشرات جراء 30 غارة إسرائيلية على قرى ومدينة بعلبك شرقلبنان. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الثلاثاء. وطبقا للوكالة، توزع عدد القتلى إلى واحد في شمسطار، واثنين في الحلانية، واثنين في بريتال، وخمسة في بلدة طاريا (من ضمنهم ثلاثة أشقاء)، و8 في بلدة بوداي، و12 في بلدة الحفير (جلهم من النساء والأطفال)، و16 في بلدة العلاق، واثنين في يونين، وتسعة في الرام، وستة في مدينة بعلبك واثنين على حدث بعلبك.

وأضافت الوكالة أن "الغارات المعادية ناهزت 30 غارة، واستهدفت مدينة بعلبك بغارتين، إلى جانب البلدات التالية شمسطار، والحلانية، وسرعين التحتا، وقصرنبا، وتمنين، وبريتال، وطاريا، ويونين، والرام، وبوداي، وحدث بعلبك، والحفير، وحزين، وعين بورضاي، والعلاق، والنبي شيت، وحوش الرافقة".

ووفق الوكالة، "استقبل مستشفى دار الأمل الجامعي ومستشفى بعلبك الحكومي، القسم الأكبر من الجرحى، وتولت غرف الطوارئ استقبال المصابين، وجرى تحويل الحالات المتوسطة والخطيرة إلى غرف العمليات والأقسام المعنية".

وكثفت إسرائيل غاراتها الجوية في أنحاء لبنان خلال الشهر الماضي قائلة إنها تستهدف جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة. وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني ، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأغلبية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

ع.ش/ ح.ز (د ب أ، أ ف ب)