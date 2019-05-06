مقتل العشرات في حادث اشتعال النيران بطائرة روسية في موسكو

ذكر محققون روس أن 41 راكباً قُتِلوا، بينهم طفلين على الأقل وأحد أفراد الطاقم، على متن طائرة تابعة لشركة "ايروفلوت" الروسية في مطار شيريميتيفو بموسكو؛ جراء الحريق، الذي اندلع بالطائرة أمس الأحد. وكانت الحصيلة الأولية تتحدث عن 13 قتيلا، ولم تقدم السلطات سببا للارتفاع الكبير في عدد الضحايا.

وأظهرت تسجيلات مأساوية للحادث لحظات اندلاع النيران في الطائرة سوخوي سوبرجيت 100، وهي أول طائرة مدنيّة روسيّة الصنع بعد الحقبة السوفياتية، واستمرارها في الهبوط على المدرج قبل أن تتوقف ويبدأ الركاب في الفرار والنزول منها عبر مزالج الطوارئ. ووفقا للمحققين فقد انفجر خزان الوقود أثناء الهبوط.

ومن بين 78 شخصًا كانوا على متن الطائرة، نجا 37 شخصًا بينهم أربعة من أفراد الطاقم. وأصيب العديد من الأشخاص بجروح خطيرة في الحريق. وقالت شركة إيروفلوت في بيان إن الرحلة "SU1492" من موسكو إلى مورمانسك قد أجبرت على العودة إلى المطار "لأسباب تقنية"، مضيفة أن تحقيقا قد بدأ في الحادث.

محاولة للتوصل لأسباب الحادث

وقالت الشركة في بيان صدر عنها اليوم الاثنين (6 مايو/ أيار 2019) إن طاقم الطائرة بذل كل ما في وسعه لإنقاذ الركاب. وأضاف البيان "من المأساوي أنهم لم يتمكنوا من إنقاذ جميع من كانوا على متنها". وقدمت التعازي لأهالي الضحايا.

وأمر الرئيس بوتين بإجراء تحقيق شامل في الحادث وأعرب عن تعاطفه مع الضحايا. وذكرت تقارير إعلامية أن قائد الطائرة أرسل إشارة استغاثة واحدة على الأقل بعد وقت قصير من الإقلاع بسبب مشاكل تقنية، فيما ذكرت تقارير أخرى أن الطائرة تعرضت لصاعقة برق.

وأنحى بعض الركاب باللوم على سوء الأحوال الجوية والبرق. ونقلت صحيفة كومسومولسكايا برافدا اليومية عن أحد الركاب الناجين قوله "أقلعنا ثم ضربت صاعقة الطائرة. الطائرة استدارت عائدة وكان هناك هبوط اضطراري. كنا خائفين جدا وكدنا نفقد الوعي. الطائرة قفزت لدى هبوطها على مدرج الهبوط مثل الجندب ثم اشتعلت النار فيها على الأرض".

وبث التلفزيون الرسمية لقطات صورها راكب آخر بهاتفه المحمول كان يمكن سماع الناس يصرخون فيها.

ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن "مصدر مطلع" لم تكشف النقاب عنه قوله إن إخلاء الطائرة تأخر بسبب إصرار بعض الركاب على حمل أمتعتهم أولا. وقال موقع فلايت رادار 24 لتعقب حركة الطيران إن الطائرة دارت مرتين فوق موسكو قبل أن تهبط اضطراريا بعد أقل من 30 دقيقة في الجو.

وتعطلت عجلات هبوط الطائرة نتيجة الارتطام واشتعلت النار في محركاتها. ونقلت انترفاكس عن مصدر قوله إن الطائرة لم تنجح إلا في القيام بهبوط اضطراري في المحاولة الثانية وإن بعض أنظمة الطائرة تعطلت. وقال نفس المصدر إن الهبوط الاضطراري كان صعبا لدرجة أن بعض الركام دخل إلى المحركات مما أدى إلى اشتعال حريق غمر بسرعة الجزء الخلفي من جسم الطائرة. فيما قالت وكالة ريا نوفوستي إنّ الحريق قد يكون ناتجاً عن خلل في نظام الكهرباء.

ص.ش/ع.ش (د ب أ، رويترز، أ ف ب)