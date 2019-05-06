 مقتل العشرات في حادث اشتعال النيران بطائرة روسية في موسكو | أخبار | DW | 06.05.2019

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أخبار

مقتل العشرات في حادث اشتعال النيران بطائرة روسية في موسكو

أمر الرئيس الروسي بوتين بإجراء تحقيق شامل لمعرفة أسباب اندلاع حريق في طائرة ركاب روسية أودى بحياة 41 شخصاً حتى الآن. وبينما يتحدث البعض عن احتمال وقوع برق وراء الحريق، يتحدث آخرون عن احتمال وجود خلل في نظام الكهرباء.

Russland l Brennendes Flugzeug von Aeroflot muss in Moskau notlanden (Reuters/N. Polomoshnova)

ذكر محققون روس أن 41 راكباً قُتِلوا، بينهم طفلين على الأقل وأحد أفراد الطاقم، على متن طائرة تابعة لشركة "ايروفلوت" الروسية في مطار شيريميتيفو بموسكو؛ جراء الحريق، الذي اندلع بالطائرة أمس الأحد. وكانت الحصيلة الأولية تتحدث عن 13 قتيلا، ولم تقدم السلطات سببا للارتفاع الكبير في عدد الضحايا.

وأظهرت تسجيلات مأساوية للحادث لحظات اندلاع النيران في الطائرة سوخوي سوبرجيت 100، وهي أول طائرة مدنيّة روسيّة الصنع بعد الحقبة السوفياتية، واستمرارها في الهبوط على المدرج قبل أن تتوقف ويبدأ الركاب في الفرار والنزول منها عبر مزالج الطوارئ. ووفقا للمحققين فقد انفجر خزان الوقود أثناء الهبوط.

ومن بين 78 شخصًا كانوا على متن الطائرة، نجا 37 شخصًا بينهم أربعة من أفراد الطاقم. وأصيب العديد من الأشخاص بجروح خطيرة في الحريق. وقالت شركة إيروفلوت في بيان إن الرحلة "SU1492" من موسكو إلى مورمانسك قد أجبرت على العودة إلى المطار "لأسباب تقنية"، مضيفة أن تحقيقا قد بدأ في الحادث.

محاولة للتوصل لأسباب الحادث

مختارات

أثناء هبوطها في مطار قريب من موسكو، انشطرت طائرة روسية واندلعت فيها النيران مما أسفر عن مقتل شخصين، الطائرة لم يكن على متنها ركاب وكانت عائدة من الشيشان. وأكدت وزارة الدفاع الروسية وقوع الحادث ومقتل شخصين فيه. (29.12.2012)

أعلن رئيس هيئة الطيران المدني الإندونيسية عن فقد طائرة روسية من طراز "سوخوي سوبر جيت100" على متنها 46 شخصا في إندونيسيا اليوم الأربعاء . وذكر أن الطائرة كانت في رحلة استعراضية. (09.05.2012)

وقالت الشركة في بيان صدر عنها اليوم الاثنين (6 مايو/ أيار 2019) إن طاقم الطائرة بذل كل ما في وسعه لإنقاذ الركاب. وأضاف البيان "من المأساوي أنهم لم يتمكنوا من إنقاذ جميع من كانوا على متنها". وقدمت التعازي لأهالي الضحايا.

وأمر الرئيس بوتين بإجراء تحقيق شامل في الحادث وأعرب عن تعاطفه مع الضحايا. وذكرت تقارير إعلامية أن قائد الطائرة أرسل إشارة استغاثة واحدة على الأقل بعد وقت قصير من الإقلاع بسبب مشاكل تقنية، فيما ذكرت تقارير أخرى أن الطائرة تعرضت لصاعقة برق.

وأنحى بعض الركاب باللوم على سوء الأحوال الجوية والبرق. ونقلت صحيفة كومسومولسكايا برافدا اليومية عن أحد الركاب الناجين قوله "أقلعنا ثم ضربت صاعقة الطائرة. الطائرة استدارت عائدة وكان هناك هبوط اضطراري. كنا خائفين جدا وكدنا نفقد الوعي. الطائرة قفزت لدى هبوطها على مدرج الهبوط مثل الجندب ثم اشتعلت النار فيها على الأرض".

وبث التلفزيون الرسمية لقطات صورها راكب آخر بهاتفه المحمول كان يمكن سماع الناس يصرخون فيها.

ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن "مصدر مطلع" لم تكشف النقاب عنه قوله إن إخلاء الطائرة تأخر بسبب إصرار بعض الركاب على حمل أمتعتهم أولا. وقال موقع فلايت رادار 24 لتعقب حركة الطيران إن الطائرة دارت مرتين فوق موسكو قبل أن تهبط اضطراريا بعد أقل من 30 دقيقة في الجو.

وتعطلت عجلات هبوط الطائرة نتيجة الارتطام واشتعلت النار في محركاتها. ونقلت انترفاكس عن مصدر قوله إن الطائرة لم تنجح إلا في القيام بهبوط اضطراري في المحاولة الثانية وإن بعض أنظمة الطائرة تعطلت. وقال نفس المصدر إن الهبوط الاضطراري كان صعبا لدرجة أن بعض الركام دخل إلى المحركات مما أدى إلى اشتعال حريق غمر بسرعة الجزء الخلفي من جسم الطائرة. فيما قالت وكالة ريا نوفوستي إنّ الحريق قد يكون ناتجاً عن خلل في نظام الكهرباء.

ص.ش/ع.ش (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

  • Chinesische Fluggesellschaft Southern Airlines Passagiere (picture-alliance/dpa/X. Qintao)

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    شركة أفيانكا الكولومبية احتلت المركز قبل الأخير بمعيار 0.914. ويتضمن المعيار الأرباح السنوية وأعداد المسافرين خلال الثلاثين عاما الماضية والأضرار التي لحقت بالشركة وعدد ضحايا حوادث الطيران وعدد الحوادث الكبيرة وحساب طول الرحلة والشفافية في البلد وعدد السنوات دون حوادث والعضوية في البرنامج الدولي لمراقبة أنظمة الطيران.

  • Bildergalerie Airlines Logo Garuda Indonesia (A.Berry/AFP/GettyImages)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    أما شركة الطيران الاندونيسية "غارودا إندونيسيا" فكانت ثالث أخطر شركة طيران في العالم. وكان معيار الشركة 0.770. وسجلت الشركة 47 حادث طيران منذ تأسيسها في سنة 1950. وكلما قلت درجة المعيار زاد تنصيف أمان الشركة.

  • AP Iconic Images USA New York Anschläge auf das World Trade Center 2001 Flugzeug fliegt ins Gebäude (AP)

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    لكن المعيار المعتمد من قبل مؤسسة "مركز تقويم وتسجيل بيانات حوادث الطيران" الألمانية تم انتقاده لأنه لا يأخذ في نظر الاعتبار تصنيف أسباب حوادث الطيران، ولا يتم التفريق فيه بين حوادث بسبب خطأ بشري أو عطل فني أو اعتداء إرهابي. وخاصة أن حوادث الطيران بسبب هجمات إرهابية تشكل نحو 10 بالمائة من مجموع الحوادث.

  • China erstes Flugzeug aus eigene Produktion C919 Cockpit (Getty Images/AFP/J. Eisele)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    كفاءة قائد الطائرة تلعب دورا مهما في وقوع الحوادث من عدمها. وكانت نحو نصف حوادث الطيران بسبب خطأ بشري من قبل قائد الطائرة. التطور التقني الكبير لا يمنع وقوع أخطاء في استخدام أنظمة الطيران من قبل الطيار.

  • Notlandung auf dem Houdson River (picture-alliance/AP Photo/S. Day)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    بينما نجح طيارون آخرون في تفادي حوادث طيران مميتة، مثل الحادثة التي وقعت في سنة 2009، حيث استطاع الطيار تشيسلي سولينبرغر الهبوط بالطائرة في خليج هدسون وأنقذ جميع الركاب، الذي عددهم 155 شخصا من موت محقق، بعد أن توقف محركا الطائرة بسبب دخول طائرين فيهما.

  • Bali Flugzeug Flughafen Unfall Absturz Meer (Reuters)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    والانتقاد الآخر لمعيار مؤسسة "مركز تقويم وتسجيل بيانات حوادث الطيران" الألمانية هو إعطاؤه درجات أفضل للشركات التي تعمل على إصلاح الطائرات المتضررة من حوادث الطيران بدلا من التخلص منها. حيث يستغرب بعض الخبراء ويتساءلون فيما إذا كانت الطائرات التي تم إصلاحها ستكون أكثر أمانا من السابق؟

  • Deutschland Lufthansa Tarifverhandlungen Symbolbild Flugzeuge der Lufthansa in Frankfurt (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    وحلت شركة "لوفتهانزا" الألمانية في المركز الثاني عشر عالميا ضمن أكثر الشركات أمانا في العالم.

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    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    بينما كانت شركة الإمارات في المركز السابع ومتقدمة بمركز واحد عن شركة الاتحاد الإماراتية أيضا.

  • KLM Flugzeug (AFP/Getty Images/R. de Waal)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    شركة "كي أل أم" الهولندية في المركز الخامس. وبمعيار 0.011.

  • Airbus A350 XWB für Qatar Airways (Airbus S.A.S. Photo by master films/A. Doumenjou)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    أما "القطرية" فكانت رابع أكثر شركة أمانا في العالم.

  • China Zhuhai Flugschau Boeing 787 Dreamliner (picture-alliance/dpa/Tass/M. Lystseva)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    شركة "هاينان" الصينية في المركز الثالث.

  • Jacdec Sicherheitsranking Luftfahrtgesellschaft Air New Zealand (picture-alliance/dpa/U. Weitz)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    وخطوط " أير نيو زيلاند" في المركز الثاني.

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    أما أكثر شركة أمانا في العالم فكانت شركة "كاثاي باسيفيك أيروايس" من هونغ كونغ. وكان معيار الشركة 0.005. الكاتب: إنسا فريده/ زمن البدري


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