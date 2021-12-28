مقتل العشرات في البرازيل جراء هطول أمطار غزيرة.

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لقي عشرون شخصا على الاقل مصرعهم إثر هطول أمطار غزيرة تسببت في انزلاقات ارضية في ولاية ساو باولو بجنوب شرق البرازيل. وقد أعلنت السلطات تخصيص نحو 2.7 مليون دولار لمساعدة المتضررين والنازحين.
يرى البعض أن غابات الأمازون المطيرة هي الرئة الخضراء للأرض، كما أن بها أكبر تنوع بيولوجي في العالم. اختفاء أشجارها بفعل القطع أو الحرائق له تبعات خطيرة. ما أهمية هذه الغابات على الاستقرار البيئي العالمي؟
هطلت الأمطار مجدداً في المناطق المنكوبة غربي ألمانيا والتي أغرقتها الفيضانات قبل أكثر من أسبوع، ما زاد المخاوف من احتمال وقوع فيضانات جديدة. يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه الشرطة المتطوعين من السفر إلى تلك المنطقة.
تسببت الأمطار الغزيرة التي سقطت على ألمانيا ودول أخرى في غرب أوروبا في وفاة ما لا يقل عن 42 شخصاً وفقدان العشرات، فيما تم إخلاء مئات المنازل من ساكنيها في عدد من المناطق غربي البلاد، بالإضافة إلى هولندا وبلجيكا.
في حدث نادر، أودت الفيضانات التي ضربت أوروبا وأجزاء من ألمانيا بعد هطول أمطار غريزة، بأكثر من 150 شخصا حتى الآن. فكيف يمكن أن تقع مأساة كهذه بكل هذه الخسائر الجسيمة في الأرواح والممتلكات؟
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