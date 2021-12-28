 مقتل العشرات في البرازيل جراء هطول أمطار غزيرة. | DW الأخبار | DW | 01.02.2022

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DW الأخبار

مقتل العشرات في البرازيل جراء هطول أمطار غزيرة.

لقي عشرون شخصا على الاقل مصرعهم إثر هطول أمطار غزيرة تسببت في انزلاقات ارضية في ولاية ساو باولو بجنوب شرق البرازيل. وقد أعلنت السلطات تخصيص نحو 2.7 مليون دولار لمساعدة المتضررين والنازحين.

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