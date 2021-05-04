مقتل العشرات جراء انهيار جسر قطار مترو معلّق في المكسيك

لقي 20 شخصا، من بينهم أطفال، حتفهم ونُقل 49 آخرون إلى مستشفيات عندما انهار جزء من جسر علوي لمترو العاصمة في مكسيكو سيتي وسقط على طريق مزدحم مساء الاثنين (الثالث من أيار/مايو 2021).

وقالت السلطات إن جهود الإنقاذ والبحث عن الناجين توقفت بعد فترة وجيزة من الحادث خوفا من سقوط المزيد من الأنقاض أو عربات المترو على الشارع.

وعرضت قناة تلفزيون محلية لقطات لانهيار الجسر فوق سيارات كانت تسير على طريق في الأسفل قرب محطة أوليفوس في جنوب شرق العاصمة في الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلي. وأظهرت مقاطع مصورة أخرى بثتها قنوات تلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي عربتي قطار على الأقل معلقتين من الجسر. كما أظهرت اللقطات رجال الإنقاذ وهم يستخدمون سلماً لسحب الركاب من عربات القطار بينما كانوا عالقين.

وقالت كلاوديا شينبوم رئيسة بلدية مكسيكو سيتي إن عمليات الإنقاذ توقفت "لأن القطار ضعيف جدا".



وأضافت أن رافعة تعمل في الموقع على تثبيت عربات القطار كي يتسنى استئناف عمليات الإنقاذ ومعرفة "إن كان هناك آخرون داخل عربة القطار".

ومضت قائلة إن سبعة ممن نقلوا للمستشفيات "في حالة خطيرة"، وكانت قد قالت في وقت سابق إن حوالي 70 شخصا أصيبوا.

وأضافت أن عارضة سقطت فيما يبدو على الجسر، لكن التحقيق جار لمعرفة سبب الحادث.

وبُني خط المترو رقم 12 الذي يمر فوق الجسر قبل نحو عشر سنوات عندما كان وزير الخارجية مارسيلو إبرارد رئيسا لبلدية مكسيكو سيتي.

وقال إبرارد على تويتر "ما حدث اليوم على خط المترو مأساة مروعة، وأعبّر عن تضامني مع الضحايا وأسرهم". وأضاف "بالطبع يجب التحقيق في سبب الحادث وتحديد على من تقع المسؤولية".

م.ع.ح/ز.أ.ب (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)