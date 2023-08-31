مقتل العشرات إثر اندلاع حريق في مبنى بأكبر مدينة بجنوب أفريقيا

أكد روبرت مولودزي، المتحدث باسم خدمات إدارة الطوارئ، في جنوب إفريقيا اليوم الخميس (31 مايو/ أيار 2023)، أن حريقًا شب خلال الليل في مبنى مكونا من خمسة طوابق في وسط جوهانسبرغ، أدى إلىمقتل العشرات.

وذكر مولودزي أنه تم انتشال 52 جثة بينما أصيب 43 آخرون بجروح طفيفة. ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة. ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى أكثر.

وفي وقت لاحق مقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن أجهزة خدمات الطوارئ المحلية إن عدد القتلى أرتفع إلى 58 شخصا على الأقل.



وكان روبرت مولودزي قد تحدث في وقت سابق عن أن "هناك 20 قتيلا و43 مصابا"، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد سبب الحريق الذي اندلع ليلا.

وذكرت مدينة جوهانسبرغ على منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، أن رجال الإطفاء توجهوا إلى مبنى مشتعل في منطقة جوبورغ سي بي دي في زاوية شارع ديلفرز آند ألبرتس.

وتمت السيطرة على الحريق وأخلي المبنى فيما لا تزل عمليات البحث والإنقاذ جارية. وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات إطفاء وسيارات إسعاف خارج المبنى المطوق باللونين الأحمر والأبيض ونوافذه المحترقة.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)