 مقتل السفير الإيطالي في هجوم مسلّح في شرق الكونغو الديموقراطية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.02.2021

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مقتل السفير الإيطالي في هجوم مسلّح في شرق الكونغو الديموقراطية

قالت إيطاليا والأمم المتحدة إن السفير الإيطالي في جمهورية الكونغو الديمقراطية وحارسه وسائقا من برنامج الأغذية العالمي قُتلوا في هجوم على قافلتهم في شرق البلاد.

السفير الإيطالي لدى الكونغو الديمقراطية لوكا أتانازيو

السفير الإيطالي لدى الكونغو الديمقراطية لوكا أتانازيو (43 عاماً) توفي متأثرا بجروح أصيب بها حين تعرض الموكب الأممي لإطلاق رصاص قرب غوما.

قُتل سفير إيطاليا لدى كينشاسا وشخصان آخران بالرصاص خلال هجوم مسلّح الاثنين (22 فبراير/ شباط 2021) استهدف موكب برنامج الأغذية العالمي أثناء زيارة قرب غوما في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية المضطرب، وفق ما أفادت مصادر وحكومة بلاده.

مختارات

قتل 34 لاجئا من جمهورية بوروندي صباح الجمعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية برصاص عسكريين أثناء "مواجهات" بين الجانبين، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية في ولاية كيفو الجنوبية.

رغم وجود كلمة الديمقراطية في اسم البلد إلا أنه لم يعرف أيّ انتقال سلمي للسلطة في تاريخه. واليوم بدأ نحو 40 مليون ناخب بالكونغو الديمقراطية في اختيار رئيس خلفا لجوزيف كابيلا مع آمال في أول تغيير ديمقراطي منذ خمسة عقود.

وتوفي لوكا أتانازيو (43 عاماً) متأثرا بجروح أصيب بها حين تعرض الموكب الأممي لإطلاق رصاص قرب غوما اثناء زيارة ميدانية، على ما أفاد مصدر دبلوماسي كبير في كينشاسا. وأكّدت الحكومة الإيطالية مقتله وأشارت إلى مقتل الشرطي فيتوريو ياكوفاتشي بالإضافة إلى سائق لم تقدم تفاصيل عنه.

واستنكر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ما وصفه بـ"الهجوم الجبان". وأضاف ماتاريلا أنّ "الجمهورية الإيطالية في حداد على موظفي الدولة الذين فقدوا حياتهم أثناء ممارسة مهامهم" مندداً بـ "عمل عنيف" نُفّذ ضد موكبهم.

وأعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن "حزنه العميق واستيائه الشديد"، معلنا عن قطع مشاركته في اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل ليعود إلى روما على وجه السرعة. وأضاف أنّ "ملابسات هذا الهجوم الوحشي لم تعرف بعد ولن ندخر جهدا في تسليط الضوء على ما حدث".

مستشفى إيندين فيلد الذي نقل إليه جثمان السفير الإيطالي في الكونغو الديمقراطية

خلال هجوم مسلّح استهدف موكب برنامج الأغذية العالمي، قتل السفير الإيطالي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وشغل أتانازيو منصب سفير إيطاليا في الكونغو الديموقراطية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بعد أن وصل إلى البلاد في 2017 كرئيس بعثة، بحسب سيرته الذاتية الرسمية. وأوضح المصدر الدبلوماسي لفرانس برس أنه بعدما "أُصيب بجروح بالغة في البطن"، نُقل السفير إلى مستشفى في غوما "بحال حرجة".

كينشاسا تتهم متمردي الهوتو

وأعلن الجيش الكونغولي أن "القوات المسلحة الكونغولية تمشّط (المنطقة) لمعرفة من هم المنفذون". وفي وقت لاحق مساء الاثنين اتهمت وزارة الداخلية الكونغولية المتمردين الهوتو الروانديين بالوقوف خلف الهجوم الذي أسفر عن مقتل السفير الإيطالي. وأعلنت الوزارة في بيان "تعرض موكب لبرنامج الأغذية العالمي لهجوم مسلح شنه عناصر من القوات الديموقراطية لتحرير رواندا" في إقليم شمال كيفو، مشيرة إلى خطف أربعة أشخاص خلال الهجوم، تم العثور على واحد منهم. 

والكونغو الديموقراطية بلد شاسع بحجم أوروبا الغربية القارية، وهي تشهد عدة نزاعات لا سيما في شرقها النائي الغني بالمعادن.

وتنشط عشرات الميلشيات في المقاطعات الشرقية الأربع، وكثير منها شكلت إثر حروب في تسعينيات القرن الماضي اجتاحت دولًا حول وسط وجنوب إفريقيا وأودت بحياة الملايين.

ع.ش/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)

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