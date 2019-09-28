مقتل الحارس الشخصي لملك السعودية بعد إطلاق النار عليه

قتل الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إثر إطلاق النار عليه في مدينة جدة بغرب المملكة، بحسب ما أعلنت الشرطة السعودية الأحد (29 سبتمبر/ أيلول). وأرجأت الشرطة الأمر إلى "خلاف شخصي" بين الحارس الشخصي، اللواء عبد العزيز الفغم، وشخص آخر أَطلق عليه النار.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن متحدث باسم شرطة مكة أن قوات الأمن قتلت "الجاني" بينما أصيب سبعة آخرون بينهم شخص فيليبيني في تبادل إطلاق النار.

وأكد المتحدث أن الفغم كان يزور منزل صديق له في مدينة جدة غرب السعودية ثم حضر صديق آخر يدعى ممدوح آل علي. وأضاف أنه "أثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء الفغم وآل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار"، ما أدى إلى مقتل الفغم وإصابة شخصين في المنزل بينهم عامل فيليبيني.

وقتل آل علي في وقت لاحق وأصيب خمسة من رجال الأمن عندما رفض الاستسلام، بحسب المتحدث.

قبيل الإعلان رسميا عن خبر الوفاة، كان عدد من الحسابات المعروفة قد نشرت الخبر، كحساب بن عويد الذي تحدث في عدد من التغريدات عن خليفات الواقعة.



واللواء عبد العزيز الفغم كان معروفا بقربه الشديد من الملك سلمان. وسرعان ما تصدر وسم #عبد العزيز_الفغم الترند السعودي. ويشكك عدد من رواد موقع تويتر من الرواية الرسمية، "بدليل" حسب قولهم إنه تمّ "تصفية الجاني على وجه السرعة قصد إغلاق الملف".

و.ب/ (وكالات+تويتر)