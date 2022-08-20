مقتل ابنة مفكر روسي مقرب من الكرملين في انفجار سيارة

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أعلنت لجنة التحقيق الجنائية الروسية أن داريا دوغين ابنة الكاتب الروسي المقرب من الكرملين ألكسندر دوغين قتلت في انفجار استهدف سيارتها.
فتحت السلطات الروسية اليوم الأحد تحقيقا في حادث مقتل داريا دوغين، الصحافية والمحللة السياسية الروسية الشابة، ابنة الكاتب الروسي القومي المتشدد ألكسندر دوغين، في انفجار سيارة والدها في موسكو.
قالت كييف إن 18 شخصاً قتلوا بينهم طفلان وأصيب عشرات في قصف روسي على مباني في منطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا. يأتي ذلك فيما أعلنت دول عدة في الناتو إلى جانب الولايات المتحدة عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.
تعرض حي شيفتشينكيفسكي بالعاصمة كييف لهجمات يعتقد أنها صاروخية وذلك ساعات قبيل انطلاق قمة "السبع" بألمانيا. الهجمات تأتي إثر هجوم صاروخي على مدينة سارني غرب أوكرانيا، ورئيس بلدية كييف يعتبرها "محاولة لترهيب الأوكرانيين".
رغم تأكيد فلاديمير بوتين أهمية وقف إطار النار، إلا أن الوضع على الأرض لا يزال ينذر بالخطر، وسط استمرار الانفجارات والمعارك في الشرق الأوكراني. وكررت واشنطن تحذيراتها من غزو روسي لأوكرانيا.
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