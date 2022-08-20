 مقتل ابنة مفكر روسي مقرب من الكرملين في انفجار سيارة | DW الأخبار | DW | 21.08.2022

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DW الأخبار

مقتل ابنة مفكر روسي مقرب من الكرملين في انفجار سيارة

أعلنت لجنة التحقيق الجنائية الروسية أن داريا دوغين ابنة الكاتب الروسي المقرب من الكرملين ألكسندر دوغين قتلت في انفجار استهدف سيارتها.

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سكان زابوريجيا قلقون من خطر حدوث كارثة نووية

روسيا وأوكرانيا تتبدلان الاتهمات بشأن قصف محيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية 20.08.2022

سكان زابوريجيا قلقون من خطر حدوث كارثة نووية

روسيا وأوكرانيا تتبدلان الاتهمات بشأن قصف محيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية 20.08.2022

BERLIN, GERMANY - JULY 27: A view of the darkened Berlin Cathedral (Berliner Dom) with its facade illumination turned off on July 27, 2022 in Berlin, Germany. Berlin's Senate Department for the Environment, has ordered to switch off the illumination of buildings and landmarks across the city in order to save energy. Germany is expected to face an energy crisis in upcoming months as the supply of Russian gas is being reduced. (Photo by Omer Messinger/Getty Images)

برلين تستعد لنقص الطاقة بالبدء بترشيد الاستهلاك 20.08.2022

السلطات البولندية تبحث عن أسباب النفوق الجماعي للأسماك في نهر الأودر

السلطات البولندية تبحث عن أسباب النفوق الجماعي للأسماك في نهر الأودر 20.08.2022

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شهدت الطرق التركية في جنوب شرق البلاد السبت يومًا مأساويًا، إذ توفي ما لا يقل عن 32 شخصا في حادثي سير في موقعين منفصلين.

مقتل 32 على الأقل في حادثي سير في جنوب شرق تركيا 21.08.2022

شولتس وهابيك يزوران كندا لمدة ثلاثة، بهدف تعميق التعاون بين كلا البلدين في قطاعي المناخ والطاقة

أوساط اقتصادية ألمانية تأمل في تعزيز العلاقات التجارية مع كندا خلال زيارة شولتس 21.08.2022

Prime minister of Finland Sanna Marin holds a press conference in Helsinki, Finland, on August 19, 2022, after videos showing her partying and leaked into social media have sparked criticism. - - Finland OUT (Photo by Roni Rekomaa / Lehtikuva / AFP) / Finland OUT (Photo by RONI REKOMAA/Lehtikuva/AFP via Getty Images)

رئيسة وزراء فنلندا تتعرض لضغوط بعد رقصها مع أصدقاء 21.08.2022

هجوم بمسيّرات يستهدف أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القدم التي ضمّتها روسيا عام 2014.

هجوم بمسيّرات على أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم 21.08.2022

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Investigators work at the site of a suspected car bomb attack that killed Darya Dugina, daughter of ultra-nationalist Russian ideologue Alexander Dugin, in the Moscow region, Russia August 21, 2022. Investigative Committee of Russia/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

مقتل ابنة منظّر روسي مقرب من الكرملين في انفجار سيارته بموسكو 21.08.2022

فتحت السلطات الروسية اليوم الأحد تحقيقا في حادث مقتل داريا دوغين، الصحافية والمحللة السياسية الروسية الشابة، ابنة الكاتب الروسي القومي المتشدد ألكسندر دوغين، في انفجار سيارة والدها في موسكو.

ODESSA, UKRAINE - JULY 01: A destroyed building is seen after the Russian missile attack where 17 people have died and 31 have injured in Odessa, Ukraine on July 1, 2022. Maksym Voitenko / Anadolu Agency

اوكرانيا - قتلى في قصف روسي قرب اوديسا.. وأسلحة جديدة لكييف 01.07.2022

قالت كييف إن 18 شخصاً قتلوا بينهم طفلان وأصيب عشرات في قصف روسي على مباني في منطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا. يأتي ذلك فيما أعلنت دول عدة في الناتو إلى جانب الولايات المتحدة عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

Firefighters work to put out a fire as smoke rises from residential building damaged by a Russian missile strike, as Russia's attack on Ukraine continues, in Kyiv, Ukraine June 26, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

في تصعيد واضح موسكو تقصف كييف ساعات قبل قمة مجموعة السبع 26.06.2022

تعرض حي شيفتشينكيفسكي بالعاصمة كييف لهجمات يعتقد أنها صاروخية وذلك ساعات قبيل انطلاق قمة "السبع" بألمانيا. الهجمات تأتي إثر هجوم صاروخي على مدينة سارني غرب أوكرانيا، ورئيس بلدية كييف يعتبرها "محاولة لترهيب الأوكرانيين".

Ukrainian troops patrol at the frontline outside the town of Novoluhanske, eastern Ukraine, on February 19, 2022. - Ukraine's army said Saturday that two of its soldiers died in attacks in on the frontline with Russian-backed separatists, the first fatalities in the conflict in more than a month. As a result of a shelling attack, two Ukrainian servicemen received fatal shrapnel wounds, the military command for the separatist conflict said. (Photo by ARIS MESSINIS / AFP)

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رغم تأكيد فلاديمير بوتين أهمية وقف إطار النار، إلا أن الوضع على الأرض لا يزال ينذر بالخطر، وسط استمرار الانفجارات والمعارك في الشرق الأوكراني. وكررت واشنطن تحذيراتها من غزو روسي لأوكرانيا.