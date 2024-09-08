الأردن يحقق في حادث مقتل إسرائيليين بإطلاق نار في معبر حدودي

مقتل ثلاثة إسرائيليين في "هجوم بإطلاق النار" قرب معبر اللنبي الحدودي بين الضفة الغربية والأردن، بحسب ما اعلنت أجهزة الإسعاف وقوات الأمن الإسرائيلية. بينما أغلقت السلطات الأردنية جسر الملك حسين وباشرت التحقيقات.

قُتل ثلاثة إسرائيليين الأحد (الثامن من أيلول/ سبتمبر 2024)، في هجوم بإطلاق نار على محطة شحن عند معبر "اللنبي" الحدودي مع الأردن قبل أن ترديه قوات الأمن قتيلا بالرصاص.

وحدد مسعفو نجمة داوود الحمراء والمسعفون بالتعاون مع قوة طبية تابعة للجيش الإسرائيلي "وفاة ثلاثة رجال في الخمسينيات من العمر أُصيبوا في هجوم إطلاق النار عند معبر اللنبي". وقال مسعف الطوارئ في نجمة داود الحمراء، يوتام تسور لوكالة فرنس برس: "هذا حادث خطير للغاية، رأينا ثلاثة رجال يرقدون فاقدين للوعي ولا نبض ولا تنفس، مع وجود جروح ناجمة عن طلقات نارية في أجسادهم". وأضاف: "قمنا بالتعاون مع قوة طبية تابعة للجيش الإسرائيلي بإجراء عملية إنعاش رئوي لهم، وبعد ذلك، للأسف، اضطررنا إلى إعلان وفاتهم على الفور".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي "اقترب إرهابي من منطقة جسر اللنبي من الأردن في شاحنة، وخرج منها وفتح النار على قوات الأمن الإسرائيلية العاملة على الجسر". وأضاف أن "قوات الأمن تمكنت من القضاء على الإرهابي، وتم تحديد مقتل عدد من المدنيين الإسرائيليين الذين أصيبوا نتيجة الهجوم".

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وتابع متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "إرهابيا وصل عبر الأردن على متن شاحنة باتجاه معبر النبي وترجل منها ليفتح النار على القوات التي تحرس المعبر". وأضاف أن "قوات الأمن تمكنت من القضاء على الإرهابي، وتم تحديد مقتل عدد من المدنيين الإسرائيليين الذين أصيبوا نتيجة الهجوم".

ويُعرف المعبر الحدودي أيضا باسم جسر الملك حسين. ويقع إلى الشمال من البحر الميت وفي منتصف المسافة تقريبا بين عمّان والقدس.

إغلاق جسر الملك حسين وفتح تحقيقات على الجهة الأردنية

من جهتها أعلنت السلطات الأردنية فتح تحقيق فوري، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا). بينما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا قوله إن "الحركة على معبر الكرامة، الجسر المؤدي من الضفة الغربية إلى الأردن وبالعكس، متوقفة تماما حتى اللحظة ولا تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله".

ووفق الوكالة ، "شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية على حاجزها العسكري عند المدخل الشرقي لمدينة أريحا قرب الحدود الأردنية الفلسطينية". وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن "قوات الاحتلال احتجزت عمالا وسائقين في المعبر دون معرفة هوياتهم حتى اللحظة".

وهذا هو أول هجوم من نوعه على الحدود مع الأردن منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عندما نفذت حركة حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل. وشنت إسرائيل حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة مستمرة منذ ذلك الحين وتسببت في تصعيد في مناطق أخرى من الشرق الأوسط. ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وجدير بالذكر أن إسرائيل والأردن وقعتا عام 1994 معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية المعروفة باختصار معاهدة وادي عربة. وذلك بعج عام واحد من توقيع اتفاق أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

و.ب/م.س/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ)