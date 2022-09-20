مقتل أميني يشعل الاحتجاجات في إيران

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استمرار الاحتجاجات في المدن الإيرانية إثر مقتل الشابة مهسا أميني.
وسط استمرار احتجاجات المنددة بوفاة مهسا أميني في إيران، فرضت واشنطن عقوبات على "شرطة الأخلاق" واتهمتها بانتهاك حقوق المتظاهرين، بينما اتهم الرئيس الإيراني رئيسي الغرب بـ"الكيل بمكيالين"، وأكد إجراء تحقيق بالحادثة.
نددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بـ"الهجوم الوحشي على النساء الشجاعات" اللواتي يتظاهرن منذ أيام في إيران، معتبرة أن قمع التظاهرات يشكل "تعرضا للإنسانية". بيربوك أعلنت نية بلادها رفع القضية لمجلس حقوق الإنسان.
"نقف إلى جانب شعب إيران الشجاع والإيرانيات الشجاعات الذين يتظاهرون دفاعا عن أبسط حقوقهم" بهذه الكلمات عبر الرئيس الأمريكي بايدن من نيويورك عن تضامنه مع الإيرانيات بعد وفاة مهسا أميني خلال احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق".
في اليوم الثالث للاحتجاج على موت مهسا أميني بعد احتجازها من قبل شرطة الآداب، امتدت المظاهرات إلى مدن كبرى في إيران، منها طهران ومشهد. وتشير تقارير غير رسمية إلى مقتل متظاهرين، بينما دعت واشنطن للتحقيق في وفاة أميني.
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