 مقتل أميني يشعل الاحتجاجات في إيران | DW الأخبار | DW | 23.09.2022

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DW الأخبار

مقتل أميني يشعل الاحتجاجات في إيران

استمرار الاحتجاجات في المدن الإيرانية إثر مقتل الشابة مهسا أميني.

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شابة وغطاء رأس يتحولان لرمز للصمود والتحدي في إيران

اتساع نطاق الاحتاجاجات في إيران غداة موت مهسا أميني 22.09.2022

27.07.2022 *** Demonstrators clash with police during a protest against the United Nations peacekeeping force (MONUSCO) deployed in the Democratic Republic of the Congo in Sake, some 15 miles (24 kms) west of Goma, Wednesday July 27, 2022. Officials say more than 15 people have been killed and dozens injured during the demonstrations against the UN mission in the country, heading into their third day. (AP Photo/Moses Sawasawa)

مظاهرات ضد قوة حفظ السلام الأممية ومقتل عدة متظاهرين 27.07.2022

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Bei einem Protest des Nationalen Widerstandsrates Iran (NWRI) vor der iranischen Botschaft in Berlin halten Teilnehmer Bilder der verstorbenen Mahsa Amini in Händen. Die junge Frau war am vergangenen Dienstag von der Sitten- und Religionspolizei wegen ihres «unislamischen Outfits» festgenommen worden. +++ dpa-Bildfunk +++

قضية مهسا أميني.. عقوبات أمريكية على "شرطة الأخلاق" بإيران 23.09.2022

وسط استمرار احتجاجات المنددة بوفاة مهسا أميني في إيران، فرضت واشنطن عقوبات على "شرطة الأخلاق" واتهمتها بانتهاك حقوق المتظاهرين، بينما اتهم الرئيس الإيراني رئيسي الغرب بـ"الكيل بمكيالين"، وأكد إجراء تحقيق بالحادثة.

Eine Frau hält während einer Demonstration vor der iranischen Botschaft nach dem Tod der Iranerin Mahsa Amini einen Zeitungsartikel mit einem Foto von Amini hoch, auf dem auf Persisch «Es war Ershad?» steht. Die junge Frau war am vergangenen Dienstag von der Sitten- und Religionspolizei wegen ihres «unislamischen Outfits» festgenommen worden. +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا تنوي إحالة قضية الإيرانية أميني إلى مجلس حقوق الإنسان 22.09.2022

نددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بـ"الهجوم الوحشي على النساء الشجاعات" اللواتي يتظاهرن منذ أيام في إيران، معتبرة أن قمع التظاهرات يشكل "تعرضا للإنسانية". بيربوك أعلنت نية بلادها رفع القضية لمجلس حقوق الإنسان.

Kurdish women activists hold portraits of Iranian Mahsa Amini, during a protest against her death in Iran, at Martyrs' Square in downtown Beirut, Wednesday, Sept. 21, 2022. Protests have erupted across Iran in recent days after Amini, a 22-year-old woman, died while being held by the morality police for violating the country's strictly enforced Islamic dress code. (AP Photo/Bilal Hussein)

قضية أميني ـ توسع الاحتجاجات وبايدن يشيد بـ"الإيرانيات الشجاعات" 22.09.2022

"نقف إلى جانب شعب إيران الشجاع والإيرانيات الشجاعات الذين يتظاهرون دفاعا عن أبسط حقوقهم" بهذه الكلمات عبر الرئيس الأمريكي بايدن من نيويورك عن تضامنه مع الإيرانيات بعد وفاة مهسا أميني خلال احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق".

September 17, 2022, Tehran, Tehran, Iran: Mahsa Amini, 22, passed away in Iran's Kasra Hospital after being arrested by morality police (a dedicated unit that enforces strict dress codes for women, such as wearing the compulsory headscarf) for her alleged improper hijab and being taken to the Vozara detention center on Sep 16, 2022. Originally from Sanandaj, western Iran, Amini was visiting Tehran with her family when she was arrested. (Credit Image: Â© Social Networks via ZUMA Press Wire

قضية مهسا أميني.. احتجاجات جديدة في إيران وسقوط قتلى 19.09.2022

في اليوم الثالث للاحتجاج على موت مهسا أميني بعد احتجازها من قبل شرطة الآداب، امتدت المظاهرات إلى مدن كبرى في إيران، منها طهران ومشهد. وتشير تقارير غير رسمية إلى مقتل متظاهرين، بينما دعت واشنطن للتحقيق في وفاة أميني.