 مقتل أكثر من 9000 جندي روسي منذ بدء الحرب على أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 30.11.2022

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DW الأخبار

مقتل أكثر من 9000 جندي روسي منذ بدء الحرب على أوكرانيا

مقتل أكثر من 9000 جندي روسي منذ بدء الحرب على أوكرانيا. أمر يقلق المقربين من بوتين بعد الإخفاق في تحقيق أي تقدم في الحرب.

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FILE PHOTO: A view shows a burning 5th thermal power plant hit by a Russian missile strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kharkiv, Ukraine September 11, 2022. REUTERS/Gleb Garanish/File Photo

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29.11.2022 *** US Secretary of State Antony Blinken (L) and NATO Secretary General Jens Stoltenberg pose ahead a meeting of NATO Foreign Ministers on November 29, 2022 in Bucharest, Romania. - The meeting will focus on Russias war against Ukraine, implementation of NATOs new Strategic Concept, including challenges from the Peoples Republic of China, energy security, protection of critical infrastructure, and NATOs efforts to build capacity and strengthen resilience in Bosnia and Herzegovina, Georgia, and Moldova. (Photo by Vadim Ghirda / POOL / AFP) (Photo by VADIM GHIRDA/POOL/AFP via Getty Images)

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Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, während der Lancierung des humanitären Programms »Getreide aus der Ukraine«. Der belgische Premierminister De Croo und die belgische Außenministerin Lahbib nehmen ebenfalls an der Veranstaltung teil, da sie in die Ukraine gereist sind, um zusätzliche belgische Unterstützung in Höhe von mehreren Millionen Euro anzukündigen. +++ dpa-Bildfunk +++

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