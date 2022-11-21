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مقتل أكثر من 9000 جندي روسي منذ بدء الحرب على أوكرانيا. أمر يقلق المقربين من بوتين بعد الإخفاق في تحقيق أي تقدم في الحرب.
يبحث وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بوخارست موقف الحلف تجاه الصين التي يتم توصيفها كتحد للأمن القومي وقيم الدول الأعضاء في الحلف. ويبحث الاجتماع كذلك تداعيات حرب أوكرانيا على الدول المجاورة لروسيا.
أدت حملة القصف الروسي ضد أوكرانيا إلى تدمير واسع للبنية التحتية في هذا البلد شملت أكثر من سبعمائة منشأة حيوية، فيما أعلنت كييف أنه تتوقع ألا يكون في مقدورها تصدير أقل من ثلاثة ملايين طن من الحبوب خلال شهر نوفمبر الجاري.
تأكيد أمريكي على أن الحلفاء الغربيين يكيفون دعمهم لاستعادة البنى التحتية لأوكرانيا. وفيما أعلنت روسيا سيطرتها على قرى بالقرب من مدينة باخموت الأوكرانية، حذر وزير خارجيتها من مواجهة عسكرية بين القوى النووية.
أطلقت أوكرانيا اليوم برنامج مساعدات دولية تحت اسم "حبوب من أوكرانيا" يهدف إلى تصدير الحبوب إلى الدول الأكثر عرضة لخطر المجاعة والجفاف
كالصومال واليمن. فيما حصدت أوكرانيا وعوداً جديدة بالحصول على دعم في مواجهة موسكو.
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