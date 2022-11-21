مقتل أكثر من 9000 جندي روسي منذ بدء الحرب على أوكرانيا

الهجمات الروسية تلحق ضررا هائلا بالبنية التحتية الحيوية

أدت حملة القصف الروسي ضد أوكرانيا إلى تدمير واسع للبنية التحتية في هذا البلد شملت أكثر من سبعمائة منشأة حيوية، فيما أعلنت كييف أنه تتوقع ألا يكون في مقدورها تصدير أقل من ثلاثة ملايين طن من الحبوب خلال شهر نوفمبر الجاري.