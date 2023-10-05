مقتل أكثر من 50 شخصا بصاروخ روسي في أوكرانيا وغوتيريش يندد

قال مسؤولون أوكرانيون إن صاروخا روسيا استهدف مقهى ومتجرا في قرية في شمال شرق البلاد اليوم الخميس (الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر 2023) مما أسفر عن مقتل 51 على الأقل لدى تجمعهم في مراسم لتأبين من رحلوا من ذويهم.

وذكر أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف إن مقهى ومتجرا تعرضا للاستهداف بعد ظهر اليوم الخميس في قرية هروزا بمنطقة كوبيانسك في خاركيف وتحولا إلى حطام وأنقاض، مضيفا أن كثيرا من المدنيين كانوا هناك وقتها.

وأفاد إيهور كليمينكو وزير الداخلية الأوكراني بأن سكان القرية الصغيرة الذين يبلغ عددهم نحو 330 كانوا يقيمون مراسم تأبين في المقهى حينما تعرض للهجوم. وقال كليمينكو للتلفزيون الأوكراني "حضر هذ التجمع أفراد من كل أسرة ومن كل منزل. هذه مأساة مروعة".

ونُقل سبعة مصابين إلى المستشفى أيضا بعد الهجوم الذي بدا أنه أكثر هجمات روسيا على منطقة سكنية تدميرا وإسقاطا للقتلى والمصابين منذ أسابيع.

وندد الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش بالهجوم الروسي، وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في نيويورك ان "الهجمات على المدنيين والبنى التحتية المدنية يحظرها القانون الانساني الدولي ويجب ان تتوقف فورا". كما دانت منسّقة أوكرانيا في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) دينيس براون الضربة المنسوبة إلى روسيا.

وقالت براون إنها "شعرت بالفزع"، مضيفة أن الصور من مكان الغارة "مروعة للغاية". وأضافت في بيان "إن تنفيذ هجوم عمدا ضد مدنيين أو أهداف مدنية جريمة حرب".

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن متحدثة باسم المجلس الإقليمي قولها إن هذا الهجوم هو الأكثر دموية منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/ فبراير 2022.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يحضر قمة للزعماء الأوروبيين في إسبانيا "ينبغي إيقاف الإرهاب الروسي". وكتب في منشور على تطبيق تيليغرام للتراسل "نحن الآن نتحدث مع زعماء أوروبيين، بالتحديد حول تعزيز دفاعنا الجوي وحول تعزيز جنودنا وحول توفير حماية لبلادنا من الإرهاب".

ولم تعلق موسكو على الأحداث في هروزا. وتنفي روسيا مرارا استهداف المدنيين عمدا.

واعتبر مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك إن الهجوم "لا ينطوي على أي منطق عسكري". وأضاف "هذا تذكير لكل من يرغب في الابتسام ومصافحة مجرم الحرب بوتين في المؤتمرات الدولية"، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتابع "تذكير لكل من يريد بيع شيء ما لروسيا والعودة إلى العمل الدامي كالمعتاد"، مضيفا أن "روسيا بوتين شرّ حقيقي".

عدد المفقودين الأوكران؟

من جانب آخر أعلنت الحكومة الأوكرانية أن أكثر من 26 ألف أوكراني، من بينهم 15 ألف عسكري، فقدوا منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022. وقال نائب وزير الداخلية ليونيد تيمتشنكو للتلفزيون الوطني إن بين المفقودين "11 ألف مدني وحوالى 15 ألف عسكري". وأفادت الناطقة باسم الوزارة ماريانا ريفا أن هذه التقديرات الأولية ترتبط فقط بأوكرانيين يمكن "التحقق رسميا" من بياناتهم، مشيرة إلى أن "هذا الرقم يمكن أن يرتفع أكثر". ولم تتضح ظروف اختفاء هؤلاء.

لم تكشف أوكرانيا عن الأعداد الكاملة لخسائرها البشرية جراء الحرب مع روسيا. وإن كانت السلطات تعلن عن عدد القتلى المدنيين جراء الهجمات الروسية يوميا، إلا أنه لا يتم الكشف إطلاقا عن الخسائر العسكرية.

وقدّرت "نيويورك تايمز" مؤخرا بأن 70 ألف جندي أوكراني قتلوا وما بين 100 ألف إلى 200 ألف جرحوا منذ بدء الغزو، وذلك عن نقلا عن مسؤولين أميركيين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.

ع.خ/ ع.ش (رويترز، أ ف ب)