مقتل أكثر من ثلاثين معتمرا في حادث مروع على طريق المدينة

لقي 35 شخصا يحملون جنسيات عربية وآسيوية حتفهم بعد اصطدام حافلة كانت تقلهم بجرافة في منطقة المدينة المنورة في السعودية، بحسب ما أوردت وسائل إعلام سعودية.

وكشف المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة في بيان له مساء أمس الأربعاء (16 تشرين الأول/ أكتوبر 2019)، أن حافلة خاصة مُستأجرة تنقل 39 شخصاً من المقيمين من جنسيات آسيوية وعربية اصطدمت بمعدة ثقيلة (شيول) بالكيلو 170 بطريق، الهجرة الذي يصل المدينة المنورة بمكة المكرمة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن شرطة منطقة المدينة المنورة أنه "نتج عن ذلك وفاة 35 وإصابة أربعة من ركابها ونقلهم إلى مستشفى الحمنة"، موضحة أن "الجهات المختصة باشرت التحقيق" في الحادث.

وذكرت وسائل اعلام سعودية أن الحافلة كانت تقل معتمرين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة التي تبعد حوالى 400 كيلومتر شمال شرق. ونشرت وسائل إعلام سعودية صورا للحافلة التي احترقت.

وتدر السياحة الدينية مليارات الدولارات سنويا على المملكة الغنية بالنفط التي تسعى إلى تنويع اقتصادها الذي يعتمد على الذهب الأسود عبر التركيز خصوصا على السياحة الدينية.

ص.ش/ع.ج (أ ف ب، د ب أ، رويترز)