مقتل أكثر من ثلاثين معتمرا في حادث مروع على طريق المدينة

لقي 35 شخصا يحملون جنسيات عربية وآسيوية حتفهم بعد اصطدام حافلة كانت تقلهم بجرافة في منطقة المدينة المنورة في السعودية، بحسب ما أوردت وسائل إعلام سعودية.
وكشف المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة في بيان له مساء أمس الأربعاء (16 تشرين الأول/ أكتوبر 2019)، أن حافلة خاصة مُستأجرة تنقل 39 شخصاً من المقيمين من جنسيات آسيوية وعربية اصطدمت بمعدة ثقيلة (شيول) بالكيلو 170 بطريق، الهجرة الذي يصل المدينة المنورة بمكة المكرمة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن شرطة منطقة المدينة المنورة أنه "نتج عن ذلك وفاة 35 وإصابة أربعة من ركابها ونقلهم إلى مستشفى الحمنة"، موضحة أن "الجهات المختصة باشرت التحقيق" في الحادث.
وذكرت وسائل اعلام سعودية أن الحافلة كانت تقل معتمرين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة التي تبعد حوالى 400 كيلومتر شمال شرق. ونشرت وسائل إعلام سعودية صورا للحافلة التي احترقت.
وتدر السياحة الدينية مليارات الدولارات سنويا على المملكة الغنية بالنفط التي تسعى إلى تنويع اقتصادها الذي يعتمد على الذهب الأسود عبر التركيز خصوصا على السياحة الدينية.
ص.ش/ع.ج (أ ف ب، د ب أ، رويترز)
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الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة
حادثة منى في 2015
حادثة التدافع المأساوية في منى في شهر أيلول/سبتمبر عام 2015 التي أودت بحياة نحو 2300 شخص بينهم 464 إيرانياً، فتحت باب الانتقادات الحادة الموجهة للسعودية مجدداً، وخاصة من إيران التي اتهمتها بعدم القدرة على تنظيم الحج، وتلاه أزمة دبلوماسية بين البلدين نتج عنها انقطاع الإيرانيين عن موسم الحج في عام 2016.
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الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة
حادثة سقوط الرافعة
وماعدا حوادث التدافع، أودت حوادث الانهيارات وسقوط الرافعات أيضاً بحياة الحجاج، لعل آخرها كانت حادثة انهيار إحدى الرافعات في مشروع توسعة المسجد الحرام في 11 أيلول سبتمبر من العام 2015، والتي خلفت أكثر من مئة قتيل ومئتي جريح.
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الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة
انهيار فندق "لؤلؤة الخير" في 2006
ومن الحوادث المأساوية انهيار فندق "لؤلؤة الخير" في مكة المكرمة في بداية العام 2006 أودى بحياة 76 شخصاً.
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الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة
الحرائق أحياناً تودي بحياة الحجاج
وتسببت بعض الحرائق أيضاً بفقدان الحجاج لحياتهم، ففي نيسان/أبريل من عام 1997، اندلع حريق كبير في إحدى مخيمات الحجاج أودى بحياة أكثر من 300 حاجاً وجرح أكثر من 1500 آخرين.
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الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة
حادثة نفق منى في 1990
حدث تدافع كبير في نفق منى جنوب مكة في تموز/يوليو 1990 إثر عطل في نظام التهوية، وأسفر عن مقتل 1426 حاجا اختناقاً، وكان معظم الضحايا من الماليزيين والاندونيسيين والباكستانيين.
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الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة
إيران تدعو لتدويل الحج
الحوادث التي حصلت في الحرم المكي كانت منطلقاً لبعض الدول والأطراف للدعوة إلى تدويل الحج. وكانت إيران أولها، إذ تتكرر دعواتها منذ حادثة 1987 إلى تدويل الحرمين المقدسين.
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الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة
بداية الأزمة مع إيران
وتعود جذور الأزمة بين البلدين إلى تموز/يوليو عام 1987، عندما خرج الحجاج الإيرانيون في مظاهرة "البراءة من المشركين" رافعين فيها شعارات مؤيدة لمؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية روح الله الخميني. والتي وقع فيها نتيجة استخدام العنف من قبل قوات الأمن السعودية 402 قتيلا، بينهم 275 إيرانياً.
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الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة
القذافي كان يدعو لـ"فاتيكان إسلامي"
وليست إيران وحدها من دعا لتدويل الحج، فقد طالب معمر القذافي سابقاً بإيجاد ما يمكن أن يطلق عليه "فاتيكان إسلامي" في مكة والمدينة بحيث يتم وضع الأراضي الإسلامية المقدسة في الأراضي الحجازية تحت وصاية هيئة إسلامية تكون هي المشرفة والوصية على البقاع المقدسة.
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الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة
السعودية تعتبر دعوات التدويل إعلان حرب
وعاد الحديث عن هذه الدعوات إلى المقدمة حديثاً مع إعلان السعودية على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير أن "تدويل المشاعر المقدسة عمل عدواني وإعلان حرب ضد المملكة". في إشارة إلى قطر. إلا أن قطر تنفي الموضوع برمته وتتهم السعودية بمحاولة تسييس الحج.
الكاتب: محي الدين حسين