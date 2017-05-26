مقتل أقباط في هجوم استهدف حافلة في صعيد مصر

قُتل سبعة أقباط اليوم الجمعة (الثاني من نوفمبر/ تشرين ثان 2018) في إطلاق نار استهدف حافلة في المنيا "حوالي 250 كلم جنوب القاهرة"، حسب ما أفاد الأسقف العام في المحافظة الأنبا مكاريوس لوكالة فرانس برس عبر الهاتف. وكان مسؤول أمني أكد لفرانس برس وقوع الهجوم مشيرا إلى سقوط "ضحايا ومصابين".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" أن 12 آخرين أصيبوا في الهجوم. وكانت الحافلة تقل أقباطا ضمن رحلة انطلقت من محافظة سوهاج إلى دير الأنبا صموئيل في محافظة المنيا جنوبي مصر، بحسب شهود عيان.

وقال فادي يوسف، مراسل جريدة" وطني" التابعة للكنيسة لوكالة الأنباء الألمانية، نقلا عن أهله، الذين كانوا على متن الرحلة التي تضمنت أربع حافلات، إن الحصيلة مرشحة للزيادة. وقال شهود عيان آخرين إن الإرهابيين تمكنوا من الفرار جميعا، بعد إطلاق النار.

وأكد مكتب محافظ المنيا سقوط سبعة قتلى لكنه قال إن عدد المصابين 13 مصابا. كما قال إن الحافلة كانت في طريق العودة من الدير عندما استهدفها مسلحون مجهولون. وأضاف أن مسؤولين أمنيين وحكوميين توجهوا إلى مكان الحادث.

وقالت مديرية الصحة بالمنيا إنها أعلنت الطوارئ في المستشفيات العامة بثلاث مدن قريبة لاستقبال وعلاج المصابين.



ص.ش/ع.خ (أ ف ب، د ب أ)