 مقتل أقباط في هجوم استهدف حافلة في صعيد مصر | أخبار | DW | 02.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

مقتل أقباط في هجوم استهدف حافلة في صعيد مصر

من جديد تشهد مصر هجوما على أقباط. إذ هاجم إرهابيون حافلة تقل أقباطا كانوا في رحلة إلى أحد الأديرة بصعيد مصر، قتل على إثره عدد منهم كما جرح آخرون. فيما فر الإرهابيون، حسب شهود عيان.

Ägypten 28 Christen bei Angriff auf Bus getötet (Reuters/M. Abd El Ghany)

الصورة من الأرشيف لهجوم سابق في عام 2017 على باص كان يقل أقباطا

قُتل سبعة أقباط اليوم الجمعة (الثاني من نوفمبر/ تشرين ثان 2018) في إطلاق نار استهدف حافلة في المنيا "حوالي 250 كلم جنوب القاهرة"، حسب ما أفاد الأسقف العام في المحافظة الأنبا مكاريوس لوكالة فرانس برس عبر الهاتف. وكان مسؤول أمني أكد لفرانس برس وقوع الهجوم مشيرا إلى سقوط "ضحايا ومصابين".

مختارات

أكدت مصادر مصرية سقوط أكثر من 50 بين قتيل وجريح في هجوم بالرصاص على حافلة كانت تقل أقباطا. وأفاد شهود عيان أن مسلحين ملثمين هاجموا بالرصاص أقباطا كانوا متجهين إلى دير الأنبا صموئيل في صحراء المنيا. (26.05.2017)

وزراة الصحة المصرية تعلن عن ارتفاع عدد قتلى تفجير كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعاصمة المصرية القاهرة إلى أكثر من 20 قتيلا و35 جريحا، فيما أدان الأزهر الهجوم مؤكداً أن استهداف دور العبادة يخالف "تعاليم الدين الإسلامي". (11.12.2016)

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" أن 12 آخرين أصيبوا في الهجوم. وكانت الحافلة تقل أقباطا ضمن رحلة انطلقت من محافظة سوهاج إلى دير الأنبا صموئيل في محافظة المنيا جنوبي مصر، بحسب شهود عيان.

وقال فادي يوسف، مراسل جريدة" وطني" التابعة للكنيسة لوكالة الأنباء الألمانية، نقلا عن أهله، الذين كانوا على متن الرحلة التي تضمنت أربع حافلات، إن الحصيلة مرشحة للزيادة. وقال شهود عيان آخرين إن الإرهابيين تمكنوا من الفرار جميعا، بعد إطلاق النار.

وأكد مكتب محافظ المنيا سقوط سبعة قتلى لكنه قال إن عدد المصابين 13 مصابا. كما قال إن الحافلة كانت في طريق العودة من الدير عندما استهدفها مسلحون مجهولون. وأضاف أن مسؤولين أمنيين وحكوميين توجهوا إلى مكان الحادث.
وقالت مديرية الصحة بالمنيا إنها أعلنت الطوارئ في المستشفيات العامة بثلاث مدن قريبة لاستقبال وعلاج المصابين.


ص.ش/ع.خ (أ ف ب، د ب أ)

  • Ägypten nach Anschlag auf Kirche inTanta (Reuters/M. Abd el Ghany)

    يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط

    ألم وحسرة لفقدان قريب في التفجير الإرهابي الذي نفذ صباح الأحد في كنيسة مار جرجس بطنطا أثناء حضور المؤمنين بكثافة في قداس"أحد الشعانين" في بداية "أسبوع الآلام" الذي يسبق عيد الفصح الذي يحتفل به المسيحيون الأقباط.

  • Ägypten Anschlag auf Christen in Tanta (picture-alliance/dpa/AP/N. El-Mofty)

    يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط

    تعرضت كنيسة مار جرجس في طنطا لتفجير خلال قداس"أحد الشعانين" الذي يحتفل به المسيحيون الأقباط. وسقط عشرات القتلى والجرحى في التفجير الذي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه.

  • Ägypten Anschlag in Tanta (Reuters/M. Abd El Ghany)

    يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط

    مسعفوون ينقلون أحد ضحايا التفجير بكنيسة مار جرجس في طنطا ..وسط صدمة وذهول الحاضرين

  • Ägypten Anschlag auf Christen in Tanta (picture-alliance/dpa/AP/N. El-Mofty)

    يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط

    رجل يجلس على كنبة أمام كنيسة مار جرجس في طانطا إثر التفجير الدموي الذي هز الكنيسة في اثناء قداس أحد (الشعانين)

  • Ägypten Anschlag (Reuters/M. Abd el Ghany)

    يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط

    قريب لأحد ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي وقع أثناء حضور المؤمنين لقداس "أحد الشعانين" في كنيسة مار جرجس

  • Ägypten Anschlag auf Christen in Tanta (Getty Images/AFP/Stringer)

    يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط

    فريق الطب الشرعي أثناء جمع الأدلة من مكان الاعتداء داخل الكنيسة في طنطا المدينة الواقعة في دلتا النيل.

  • Ägypten Anschlag (picture-alliance/AP Photo/A. Hatem)

    يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط

    زوار الكنيسة وأقارب ضحايا التفجير يحتشدون أمام مبنى الكنيسة الذي تعرض للتفجير

  • Ägypten Anschlag (Picture-alliance/AP/A. Hatem)

    يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط

    يغص مبنى كنيسة مار جرجس في طنطا بالزوار وأقارب الضحايا. وجود عدد كبير من المؤمنين الذين حضروا قداسا جعل حصيلة الإعتداء الإرهابي مرتفعة.

  • Ägypten weiterer Anschlag auf Kopten in Alexandria (Reuters/Str)

    يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط

    زوار وشهود عيان يقفون على آثار التفجير الدامي الذي وقع أمام كنيسة مار مرقس بمنطقة محطة الرمل، وهي الكنيسة الرئيسية للأقباط في الإسكندرية.

  • Ägypten weiterer Anschlag auf Kopten in Alexandria (Reuters/Str)

    يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط

    حصيلة ضحايا إعتداء الاسكندرية في ارتفاع بسبب وجود مصابين في حالات خطيرة، حسب السلطات المصرية المختصة

  • Ägypten nach Anschlag auf Kirche inTanta (Reuters/M. Abd el Ghany)

    يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط

    كنيسة مار جرجس التي تعرضت لإعتداء إرهابي الأحد هي كبرى دور العبادة للمسيحيين الأقباط بمدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية.

  • Vatikan Zeremonie zur Ernennung neuer Kardinäle (Reuters/S. Rellandini)

    يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط

    أدان البابا الفتكيان فرنسيس الإعتداء الارهابي على كنيستين في مصر وعبر عن تعازيه العميقة "لأخي قداسة البابا تواضروس الثاني وللكنيسة القبطية ولكل الأمة المصرية". ويأتي استهداف كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا والكنيسة المرقسية بمحافظة الاسكندرية قبل ثلاثة أسابيع على زيارة البابا فرنسيس إلى مصر. إعداد: م/س


مختارات

يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط

"أحد الشعانين"، أو أحد السعف، الذي يسبق عيد الفصح، كان داميا في مصر. كنيستان للأقباط في طنطا والإسكندرية تعرضتا لتفجيرات إرهابية سقط فيها عشرات القتلى والجرحى، وحصيلة القتلى مرشحة للإرتفاع في ظل وجود حالات إصاباتهم خطيرة (09.04.2017)  

مواضيع ذات صلة

Ägypten Explosion in koptischer Kirche in Kairo

مصر ـ مقتل وجرح أكثر من 50 شخصا في هجوم على حافلة تقل أقباطا 26.05.2017

أكدت مصادر مصرية سقوط أكثر من 50 بين قتيل وجريح في هجوم بالرصاص على حافلة كانت تقل أقباطا. وأفاد شهود عيان أن مسلحين ملثمين هاجموا بالرصاص أقباطا كانوا متجهين إلى دير الأنبا صموئيل في صحراء المنيا.

Ägypten Polizist vor der koptischen Kirche in Tanta

ألمانيا تدين الهجوم على أقباط في جنوب مصر 26.05.2017

أدانت ألمانيا الهجوم الذي استهدف حافلة تقل أقباطاً في مصر ووصف ما حدث بأنه "نوع من الإرهاب ضد أتباع عقائد مغايرة". وأكدت الداخلية المصرية سقوط 26 قتيلاً، فيما دعا الرئيس المصري لاجتماع أمني مصغر.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  