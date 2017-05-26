مقتل أقباط في هجوم استهدف حافلة في صعيد مصر

قُتل سبعة أقباط اليوم الجمعة (الثاني من نوفمبر/ تشرين ثان 2018) في إطلاق نار استهدف حافلة في المنيا "حوالي 250 كلم جنوب القاهرة"، حسب ما أفاد الأسقف العام في المحافظة الأنبا مكاريوس لوكالة فرانس برس عبر الهاتف. وكان مسؤول أمني أكد لفرانس برس وقوع الهجوم مشيرا إلى سقوط "ضحايا ومصابين".
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" أن 12 آخرين أصيبوا في الهجوم. وكانت الحافلة تقل أقباطا ضمن رحلة انطلقت من محافظة سوهاج إلى دير الأنبا صموئيل في محافظة المنيا جنوبي مصر، بحسب شهود عيان.
وقال فادي يوسف، مراسل جريدة" وطني" التابعة للكنيسة لوكالة الأنباء الألمانية، نقلا عن أهله، الذين كانوا على متن الرحلة التي تضمنت أربع حافلات، إن الحصيلة مرشحة للزيادة. وقال شهود عيان آخرين إن الإرهابيين تمكنوا من الفرار جميعا، بعد إطلاق النار.
وأكد مكتب محافظ المنيا سقوط سبعة قتلى لكنه قال إن عدد المصابين 13 مصابا. كما قال إن الحافلة كانت في طريق العودة من الدير عندما استهدفها مسلحون مجهولون. وأضاف أن مسؤولين أمنيين وحكوميين توجهوا إلى مكان الحادث.
وقالت مديرية الصحة بالمنيا إنها أعلنت الطوارئ في المستشفيات العامة بثلاث مدن قريبة لاستقبال وعلاج المصابين.
ص.ش/ع.خ (أ ف ب، د ب أ)
-
يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط
ألم وحسرة لفقدان قريب في التفجير الإرهابي الذي نفذ صباح الأحد في كنيسة مار جرجس بطنطا أثناء حضور المؤمنين بكثافة في قداس"أحد الشعانين" في بداية "أسبوع الآلام" الذي يسبق عيد الفصح الذي يحتفل به المسيحيون الأقباط.
-
يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط
تعرضت كنيسة مار جرجس في طنطا لتفجير خلال قداس"أحد الشعانين" الذي يحتفل به المسيحيون الأقباط. وسقط عشرات القتلى والجرحى في التفجير الذي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه.
-
يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط
مسعفوون ينقلون أحد ضحايا التفجير بكنيسة مار جرجس في طنطا ..وسط صدمة وذهول الحاضرين
-
يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط
رجل يجلس على كنبة أمام كنيسة مار جرجس في طانطا إثر التفجير الدموي الذي هز الكنيسة في اثناء قداس أحد (الشعانين)
-
يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط
قريب لأحد ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي وقع أثناء حضور المؤمنين لقداس "أحد الشعانين" في كنيسة مار جرجس
-
يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط
فريق الطب الشرعي أثناء جمع الأدلة من مكان الاعتداء داخل الكنيسة في طنطا المدينة الواقعة في دلتا النيل.
-
يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط
زوار الكنيسة وأقارب ضحايا التفجير يحتشدون أمام مبنى الكنيسة الذي تعرض للتفجير
-
يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط
يغص مبنى كنيسة مار جرجس في طنطا بالزوار وأقارب الضحايا. وجود عدد كبير من المؤمنين الذين حضروا قداسا جعل حصيلة الإعتداء الإرهابي مرتفعة.
-
يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط
زوار وشهود عيان يقفون على آثار التفجير الدامي الذي وقع أمام كنيسة مار مرقس بمنطقة محطة الرمل، وهي الكنيسة الرئيسية للأقباط في الإسكندرية.
-
يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط
حصيلة ضحايا إعتداء الاسكندرية في ارتفاع بسبب وجود مصابين في حالات خطيرة، حسب السلطات المصرية المختصة
-
يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط
كنيسة مار جرجس التي تعرضت لإعتداء إرهابي الأحد هي كبرى دور العبادة للمسيحيين الأقباط بمدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية.
-
يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط
أدان البابا الفتكيان فرنسيس الإعتداء الارهابي على كنيستين في مصر وعبر عن تعازيه العميقة "لأخي قداسة البابا تواضروس الثاني وللكنيسة القبطية ولكل الأمة المصرية". ويأتي استهداف كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا والكنيسة المرقسية بمحافظة الاسكندرية قبل ثلاثة أسابيع على زيارة البابا فرنسيس إلى مصر. إعداد: م/س