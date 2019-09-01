 مقتل أربعة من رجال الشرطة في هجوم طعن في باريس | أخبار | DW | 03.10.2019

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أخبار

مقتل أربعة من رجال الشرطة في هجوم طعن في باريس

لقى ما لا يقل عن أربعة من رجال الشرطة حتفهم في هجوم طعن في مقر الشرطة بالعاصمة الفرنسية باريس، بحسب ما ذكره لويك ترافير المسؤول بنقابة الشرطة الفرنسية.

Frankreich Sicheheit Polizisten vor dem Eifeltumr (picture-alliance/epa/G. Horcajuelo)

لقى ما لا يقل عن أربعة من رجال الشرطة حتفهم في هجوم طعن في مقر الشرطة بالعاصمة الفرنسية باريس، بحسب ما ذكره لويك ترافير المسؤول بنقابة الشرطة الفرنسية. وذكرت شبكة فرانس 24 الفرنسية أن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في الهجوم، حالة أحدهم خطيرة. وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية بأن المهاجم كان موظفا بالمبنى الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة وتم قتله. وأضافت أن وزير الداخلية كريستوف كاستانير في طريقه حاليا لموقع الهجوم.

مزيد من التفاصيل ..بعد قليل

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