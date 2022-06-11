مقتل أربعة أتراك ولبنانيين وإيطالي في تحطم مروحية بإيطاليا

عُثر على سبع جثث السبت (11 يونيو/ حزيران 2022) في حطام مروحية كانت قد فقدت في منطقة جبلية في شمال إيطاليا قبل يومين، ولم ينجُ أحد من ركابها، بحسب ما أفادت خدمات الطوارئ.

وعثر رجال الإنقاذ في إيطاليا على المروحية التى كانت مفقودة على حدود منطقة ايميليا-رومانيا وتوسكانا بعد يومين من البحث. وأبلغ رجل كان يتجول في المنطقة رجال الإنقاذ بأنه عثر على أجزاء من المروحية.

وكان يستقل المروحية التي فقدت الخميس أربعة مواطنين أتراك، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية التركية، فيما أفادت تقارير إعلامية إيطالية أن لبنانيين كانا أيضًا فيها. وطيار المروحية إيطالي ينحدر من مدينة البندقية، بحسب وكالة "إنسا" للأنباء التي أفادت بأن الركاب كانوا في رحلة عمل.

وأعلنت خدمة الإطفاء الايطالية عبر تويتر "بعد العثور على بقايا الطائرة التي اختفت في 9 يونيو/ حزيران على جبل مونتي كوسنا، تمّ للأسف العثور على جثث سبعة أشخاص كانوا يستقلونها في حطام الطائرة". وأضافت خدمة الإنقاذ في جبال الألب عبر تويتر "لم يتم العثور على ناجين".

وفي بيان صدر الجمعة، قبل العثور على حطام الطائرة، أكّدت وزارة الخارجية التركية أن أربعة أتراك كانوا على متن المروحية التي اختفت بعدما غادرت مدينة لوكا الخميس.

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وشاركت في عمليات البحث القوات الجوية الايطالية وفرق الإطفاء والشرطة، لكن المروحية كانت قد اختفت في منطقة جبلية قليلة السكان، وأعاق سوء الأحوال الجوية المحاولات الأولى للعثور عليها.

وفي فيديو نُشر على تويتر، قال متحدث باسم القوات الجوية الايطالية السبت إن بعد التأكد من الحطام من خلال المراقبة الجوية، اضطرت فرق الانقاذ إلى السير لتصل إلى موقع الحادث. وأضاف "ذهبنا إلى الموقع ووجدنا كل شيء محترقًا"، مؤكدًا أن المروحية كانت داخل وادٍ.

وقال متحدث باسم خدمات إنقاذ جبال الألب لوكالة فرانس برس الجمعة إن عملية بحث مماثلة "ليست سهلة، فإذا سقطت مروحية بين أشجار، تُغلق الأغصان على بعضها في هذا الموسم، ويصبح من المعقّد رؤيتها من الجو".

وقالت شركة إكزاجيباشي للمنتجات الاستهلاكية التابعة لمجموعة إكزاجيباشي الصناعية التركية الكبرى في بيان إن رجال الأعمال الأتراك كانوا يعملون لصالحها وكانوا يحضرون معرضا في إيطاليا.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، وهي وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، أن الراكبين الآخرين لبنانيان. وقال مصدر مطلع لرويترز إن الطائرة كانت من طراز إيه.دبليو119 كوالا وهي من صنع مجموعة ليوناردو للصناعات الدفاعية.

هـ.د/ ص.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)