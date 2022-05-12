 مقتل أبو عاقلة ـ روايات متناقضة واتهامات متبادلة.. فهل تضيع الحقيقة؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 14.05.2022

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سياسة واقتصاد

مقتل أبو عاقلة ـ روايات متناقضة واتهامات متبادلة.. فهل تضيع الحقيقة؟

قُتلت مراسلة قناة الجزيرة الفضائية شيرين أبو عاقلة بالرصاص خلال اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين. ويتفق الجميع على أن مقتلها مأساة، لكن يحتدم جدال كبير وتبادل للاتهامات حول المسؤول عن موتها. فهل تضيع الحقيقة؟

جدارية للصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة بريشة فنان سوري

جدارية للصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة بريشة فنان سوري

لم تكن شيرين أبو عاقلة، المراسلة المخضرمة لقناة الجزيرة التلفزيونية، قد دخلت عامها الـ 51 إلا منذ شهور عندما لقيت مصرعها الأربعاء (11 أيار/مايو 2022) في مدينة جنين بالضفة الغربية التي تعتبر معقلاً للمسلحين الفلسطينيين. كانت شيرين هناك لتغطية عملية للجيش الإسرائيلي، وكانت ترتدي خوذة وسترة واقية تدل بوضوح على أنها صحفية.

اتفقت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية على أن موتها مأساة، لكن افترقتا بعد تلك النقطة. وصدرت خلال الأيام الماضية اتهامات قوية ضد الحكومة الإسرائيلية، سواء من الجانب الفلسطيني أو من جانب قناة الجزيرة في قطر. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حفل تأبين في رام الله الخميس: "نحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جريمة القتل ولن يكون من الممكن إخفاء الحقيقة بشأن هذه الجريمة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد نفى بالفعل اتهامات من هذا النوع في اليوم السابق، وقال: "بناءً على المعلومات الأولية المتوفرة لدينا، هناك احتمال كبير أن الصحفية قُتلت برصاص مسلحين فلسطينيين. لمعرفة الحقيقة يجب أن يكون هناك تحقيق صحيح".

محمود عباس حمل إسرائيل المسؤولية عن مقتل شرين أبو عاقلة (12/5/2022)

محمود عباس حمل إسرائيل المسؤولية عن مقتل شرين أبو وتريد السلطة الفلسطينية اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية

رفض تحقيق مشترك

ترفض السلطة الفلسطينية إجراء تحقيق مشترك مع السلطات الإسرائيلية بسبب "انعدام الثقة"، وتريد بدلاً من ذلك اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، على حد قولها. كما ترفض السلطة الفلسطينية تسليم الرصاصة التي أصابت شيرين أبو عاقلة لإسرائيل لفحصها من قبل الطب الشرعي.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن شيرين قتلت على ما يبدو برصاصة 5.56 ملم، من المحتمل أنها أطلقت من بندقية M-16، مضيفة أن مثل هذه السلاح يستخدمه كل من الجيش الإسرائيلي والمسلحين الفلسطينيين.

وكان هناك عدة صحفيين غير شيرين يغطون في مخيم جنين بينهم الصحفي الفلسطيني علي السمودي الذي أصيب بشكل بالغ بعد إصابته بالرصاص. وأطلق السمودي اتهامات ثقيلة بحق الجيش الإسرائيلي، زاعماً أنه لم يكن هناك مقاتلون فلسطينيون في الجوار عندما تم إطلاق النار على الصحفيين. وقال السمودي لقناة الجزيرة الفضائية: "كنا بصدد تصوير عملية الجيش الإسرائيلي وفجأة تم إطلاق النار علينا دون أن يُطلب منا مغادرة المنطقة أو التوقف عن التصوير".

قضت شيرين أبو عاقلة نصف عمرها مراسلة لقناة الجزيرة (صورة أرشيفية لشرين مصدرها قناة الجزيرة)

قضت شيرين أبو عاقلة نصف عمرها مراسلة لقناة الجزيرة

روايات متناقضة

يقدم الجيش الإسرائيلي رواية مناقضة تماماً لرواية علي السمودي. وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي نُشر على تويتر، فإن العملية في جنين كانت عملية لمكافحة الإرهاب وتعرض الجنود لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين فلسطينيين. وفضلاً عن ذلك: "لا يستهدف الجيش الإسرائيلي أبداً عن قصد أناساً غير مشاركين في القتال. نحن نحترم حرية الصحافة وحرمة الحياة الإنسانية".

يوم الأربعاء، وبعد ساعات فقط من وفاة شيرين أبو عاقلة، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو تحمل المرء على الأغلب إلى الظن بأن الفلسطينيين هم من أطلق الرصاصة القاتلة. وغردت الوزارة: "هذا الصباح في جنين، سمع إرهابيون يقولون: 'لقد أصابوا أحدهم، إنه جندي، لقد سقط'. لكن لم يصب أي جندي إسرائيلي بجروح. الفلسطينيون، الذي كانوا يطلقون النار عشوائياً، على الأرجح أصابوا الصحفية شيرين أبو عاقلة". قامت عدد من السفارات الإسرائيلية، بما في ذلك تلك الموجودة في الولايات المتحدة وألمانيا، بترجمة ونشر التغريدة أيضاً.

من جانبها قامت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية الناقدة للحكومة بفحص مقطع الفيديو وأدعت المنظمة غير الحكومية أن الفيديو الذي نشرته وزارة الخارجية الإسرائيلية يُظهر مشهداً وقع بعيداً جداً عن مكان إطلاق النار الذي أودى بحياة الصحفية الفلسطينية.

درور سادوت من منظمة "بتسيلم" قال لـ DW إن المنظمة فحصت بيانات تحديد الموقع (GPS) الدقيقة للرجل المسلح ومسرح الجريمة: "لدينا مواد فيديو من كلا الموقعين ويمكننا أن نبين أنه لا يمكن أن يكون نفس الواقعة". بالطبع، هذا الكلام ما زال لا يفسر من أطلق النار على شيرين أبو عاقلة.

شارك الآلاف في تشييع شرين أبو عاقلة بالقدس (13/5/2022)

شارك الآلاف في تشييع شرين أبو عاقلة بالقدس، وحدثت صدامات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين خلال التشييع

وفي بيان نشر بعد ظهر الجمعة (13 أيار/مايو 2022)، قال الجيش الإسرائيلي إنه لم يتسن حتى الآن توضيح الأمر بشكل قاطع. ويقول البيان إن هناك احتمالين: "إما أن يكون مسلحون فلسطينيون قد أصابوها بالخطأ وهم يطلقون النار على جنود إسرائيليين، أو أن يكون الجيش الإسرائيلي قد أصابها بالخطأ وهو يطلق النار على مسلح في مكان قريب منها".

أنيا كوخ

  • شيرين أبو عاقلة وهي ترتدي سترة واقية خاصة بالصحافيين

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    صحافية مخضرمة

    عملت شيرين أبو عاقلة أكثر من 25 عاما مراسلة لقناة الجزيرة. وكانت تعيش في القدس الشرقية وتعمل من هناك. وقد ركزت خلال عملها الصحافي على النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. غالبا ما كانت تقدم تقارير من مواقع ومواقف حرجة، وكانت حذرة ومتوازنة.

  • فتاتان تضعان الورود في المكان الذي قتلت فيه شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    قتلت أثناء عملها

    في صباح الحادي عشر من مايو/ أيار 2022 كانت تريد مع ثلاثة زملاء لها تغطية عملية للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية ضد إرهابي مشتبه به. وكما تظهر صور الفيديو كانت هي وزملاؤها يرتدون سترات واقية وخوذا، تبين أنهم صحافيون. لكن رصاصة أصابتها في الرأس، لم يعرف حتى الآن مصدرها وهدفها.

  • صحافيون ومسعقون يدفعون سريرا عليه جثة شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    الوضع غير واضح

    في المستشفى الذي نقلت إليه أبو عاقلة، لم يستطع الأطباء سوى تأكيد موتها. وحسب الأطباء الفلسطينيين الرصاصة التي أصابت أبو عاقلة تعود لذخيرة يستخدمها الطرفان. وحتى الآن يرفض الفلسطينيون اقتراح إسرائيل بإجراء تحقيق مشترك حول مقتلها.

  • رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يلقي كلمة في حفل تأبين شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    اتهامات أثناء التأبين

    بعد يوم واحد من مقتل شيرين أبو عاقلة تجمع الآلاف في رام للمشاركة في حفل رسمي لتأبينها، شارك فيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واصفا مقتلها بـ "الجريمة" محملا "سلطات الاحتلال الإسرائيلي" مسؤوليتها.

  • صحافية لبنانية شابة تحمل صورة شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    حزن في الكثير من البلدان

    شيرين أبو عاقلة كانت معروفة خارج إسرائيل والمناطق الفلسطينية أيضا. وحسب صحيفة نيويورك تايمز، كانت من المشاهير في عالم الصحافة العربية وألهمت الكثيرين وخاصة النساء لاختيار هذه المهنة. ومثل هذه الصحافية اللبنانية (في الصورة) شارك كثيرون في الحزن على أبو عاقلة في الدول العربية.

  • شيرين ابو عاقلة تقف أمام الكاميرا وهي تحمل ميكروفون قناة الجزيرة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    رحيل رائدة

    ولدت شيرين أبو عاقلة في القدس وعاشت لفترة في الولايات المتحدة وحصلت على الجنسية الأمريكية. وبعد انطلاق قناة الجزيرة بفترة قصيرة عام 1996 كانت من أوائل مراسلي القناة.

  • المشيعون يحملون نعش شيرين ابو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    أعمال شغب أثناء التشييع

    تم دفن شيرين ابو عاقلة في مقبرة للمسيحيين الأرثوذوكس قرب المدينة القديمة في القدس. ولدى نقل نعشها من مستشقى القديس جوزيف وقعت صدامات بين المشيعين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية. وتبادل الطرفان الاتهامات بالاستفزاز والتصعيد.

  • صورة جدارية للراحلة شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    حرية الصحافة في مرمى النيران

    هذه الصورة الجدارية لشيرين أبو عاقلة في غزة، ترمز إلى أن على الصحافيبن تقبل الخطر. فحسب منظمة "مراسلون بلا حدود" شيرين أبو عاقلة هي السادسة والعشرون بين الصحافيين الذين قتلوا هذا العام بالإضافة إلى اثنين من العاملين في مجال الإعلام. والعام الماضي قتل 44 صحافيا حسب المنظمة. إعداد: يان فالتر/ ع.ج


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