مقترح الهدنة: شولتس يهاتف نتنياهو وهنية يحادث مصريين وقطريين

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يواصل عملياته العسكرية في قطاع غزة، فيما تستمر الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن. وتستعد مصر لاستقبال وفد من حماس لتقديم الرد على أحدث مقترح إسرائيلي.

قصفت المقاتلات والمدفعية الإسرائيلية وسط غزة اليوم الخميس (الثاني من مايو/ أيار 2024)، بحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، فيما تستمر الجهود لإبرام اتفاق جديد بينإسرائيل وحركة حماس. وقال الجيش الإسرائيلي عبر تطبيق تليغرام، إن مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي "ضربت إرهابيين مسلحين وبنية تحتية تابعة للإرهابيين وفتحات أنفاق عملياتية. ويواصل الجيش الإسرائيلي العمليات في قطاع غزة".

وأضاف الجيش أنه نفذ هجومه بعد انطلاق "عدد من الهجمات" أمس الأربعاء من وسط غزة على القوات الإسرائيلية. وتابع أنه جرى تدمير راجمة قذائف هاون وقتل العديد من المسلحين. ولم يعلن عن إصابات على الجانب الإسرائيلي.

من ناحية أخرى، ناقش وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين وجهود المساعدات الإنسانية وخطط اجتياح مدينة رفح، وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون).

بدوره تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن جهود الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار. وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشن اليوم الخميس إن شولتس ونتنياهو تحدثا بشأن تحسين إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين في غزة.

حماس تستعد للتوجه إلى مصر

وناقش إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المحادثات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة في اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقالت حماس في بيان اليوم الخميس إن وفدا سيزور مصر قريبا لإجراء مزيد من محادثات وقف إطلاق النار. وكانت حماس قالت يوم السبت الماضي إنها تلقت أحدث مقترح إسرائيلي وستدرسه قبل تقديم الرد. ونقلت قناة القاهرة الإخبارية التابعة للدولة المصرية عن مصدر مصري رفيع المستوى لم تذكر اسمه قوله إن وفد حماس سيصل إلى القاهرة خلال اليومين المقبلين. وأكد مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة لرويترز أيضا أن زيارة وفد حماس ربما تجري خلال اليومين المقبلين. ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ع.ش/ ص.ش (د ب أ، رويترز)