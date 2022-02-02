 مقترحات لتخفيف قيود كورونا في ألمانيا منتصف مارس | DW الأخبار | DW | 15.02.2022

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DW الأخبار

مقترحات لتخفيف قيود كورونا في ألمانيا منتصف مارس

مع تراجع أعداد الحالات الخطيرة لمرضى كوفيد 19 في ألمانيا يتم حاليا دراسة خطة على ثلاث مراحل لتخفيف القيود. ومن المنتظر أن تسري الاجراءات الجديدة لتخفيف القيود اعتبارا من منتصف مارس المقبل.

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