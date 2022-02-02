مقترحات لتخفيف قيود كورونا في ألمانيا منتصف مارس

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مع تراجع أعداد الحالات الخطيرة لمرضى كوفيد 19 في ألمانيا يتم حاليا دراسة خطة على ثلاث مراحل لتخفيف القيود. ومن المنتظر أن تسري الاجراءات الجديدة لتخفيف القيود اعتبارا من منتصف مارس المقبل.
فيما تمكنت ما تسمى بـ"قوافل الحرية"، المعترضة على إجراءات كورونا بفرنسا، في الوصول إلى باريس والاحتجاج، أعلن وزير الاقتصاد الألماني أنّ اجتماع رؤساء حكومات الولايات مع المستشار شولتس الأربعاء سيدرس إمكانية تخفيف القيود.
تدرس الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات خطة من ثلاث مراحل للتخفيف الشامل من تدابير الحماية من فيروس كورونا بحلول 20 مارس/ آذار. ومن المتوقع أن يتخذ السياسيون قرارات يوم الأربعاء.
تواجد مستمر ورتابة.. لاتزال جائحة كورونا تشكل تحديا غير مسبوق للأزواج في ألمانيا. فالمكوث في المنزل لفترات طويلة بسبب القيود، يدفع الأزواج للمجادلة حول كل كبيرة وصغيرة. فكيف يمكن لمناسبة عيد الحب أن تكسر هذا التحدي؟
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس إمكانية تخفيف تدابير مكافحة كورونا، مشيراً إلى اقتراب الموجة الحالية من ذروتها. وستناقش الحكومة الاتحادية "خطوات إعادة الفتح" مع الولايات الأسبوع القادم.
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