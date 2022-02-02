مقترحات لتخفيف قيود كورونا في ألمانيا منتصف مارس

هل يسهم عيد الحب في تخفيف الضغط على الأزواج في زمن كورونا؟

تواجد مستمر ورتابة.. لاتزال جائحة كورونا تشكل تحديا غير مسبوق للأزواج في ألمانيا. فالمكوث في المنزل لفترات طويلة بسبب القيود، يدفع الأزواج للمجادلة حول كل كبيرة وصغيرة. فكيف يمكن لمناسبة عيد الحب أن تكسر هذا التحدي؟