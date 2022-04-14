مقتدى الصدر يعتكف والعراق في شلل!  

محقق ألماني: عدد مقابر "داعش" الجماعية في العراق "مرتفع بشكل مذهل"

يتوقع رئيس فريق التحقيق الدولي في جرائم "داعش" أن التنظيم حفر العديد من المقابر الجماعية في العراق، وأن هناك الكثير منها لم يتم فتحها بعد. جاء ذلك على هامش مؤتمر في برلين يتعلق بالتدفقات المالية للمتطرفين.