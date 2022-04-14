مقتدى الصدر يعتكف والعراق في شلل!  

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مضت ستة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، لا حكومة تلوح في الأفق ولا رئيس منتخب، وزعيم التيار الصدري يقرر الاعتكاف، والكل يفصل الدستور على مقاسه. العراق إلى أين؟
الاستاذ ضياء الشكرجي جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسة الإرهاب والاستخبار
مضت ستة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، لا حكومة تلوح في الأفق ولا رئيس منتخب، وزعيم التيار الصدري يقرر الاعتكاف، والكل يفصل الدستور على مقاسه. العراق إلى أين؟
منذ أسبوع بالضبط والحرب في أوكرانيا تدور رحاها في مدن البلد الأوروبي الأكبر مساحة،
تاثير الغزو الروسي لأوكرانيا لن يطال أوروبا فقط، بل سيمتد إلى الجوار و صدى هذه الحرب في أوروبا سيصل الشرق الأوسط والعراق جزء منه
يتوقع رئيس فريق التحقيق الدولي في جرائم "داعش" أن التنظيم حفر العديد من المقابر الجماعية في العراق، وأن هناك الكثير منها لم يتم فتحها بعد. جاء ذلك على هامش مؤتمر في برلين يتعلق بالتدفقات المالية للمتطرفين.
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