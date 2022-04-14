 مقتدى الصدر يعتكف والعراق في شلل! | العراق اليوم | DW | 14.04.2022

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العراق اليوم

مقتدى الصدر يعتكف والعراق في شلل!

مضت ستة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، لا حكومة تلوح في الأفق ولا رئيس منتخب، وزعيم التيار الصدري يقرر الاعتكاف، والكل يفصل الدستور على مقاسه. العراق إلى أين؟

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مقتدى الصدر يعتكف والعراق في شلل!

الاستاذ ضياء الشكرجي
جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسة الإرهاب والاستخبار
 

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مقتدى الصدر يعتكف والعراق في شلل!  

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مقتدى الصدر يعتكف والعراق في شلل! 14.04.2022

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