 مقتدى الصدر وتوزيع الأدوار بين الحكومة والمعارضة | العراق اليوم | DW | 03.02.2022

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العراق اليوم

مقتدى الصدر وتوزيع الأدوار بين الحكومة والمعارضة

جدد السيد مقتدى الصدر سعيه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، مرحبا بالحوار مع المعارضة الوطنية. ماذا يعني حكومة أغلبية في العراق؟ وكيف يمكن توزيع أدوار المعارضة الوطنية على الجهات الأخرى؟

مقتدى الصدر

مقتدى الصدر

ضيف الحوار:

الإعلامي أبو فراس الحمداني
 

 

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