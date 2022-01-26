مقتدى الصدر وتوزيع الأدوار بين الحكومة والمعارضة

هل ينسف "العنف السياسي" فرص تحقيق ديمقراطية في العراق؟

تلجأ كتل سياسية خسرت الانتخابات الأخيرة في العراق إلى العنف للحصول على نفوذ في الحكومة المقبلة. في المقابل تقوى شوكة الرافضين لذلك بشكل قد يمهد لتشكيل معارضة حقيقية في البرلمان، فهل يسود العنف أم تنتصر الديمقراطية؟