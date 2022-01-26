مقتدى الصدر وتوزيع الأدوار بين الحكومة والمعارضة

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جدد السيد مقتدى الصدر سعيه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، مرحبا بالحوار مع المعارضة الوطنية. ماذا يعني حكومة أغلبية في العراق؟ وكيف يمكن توزيع أدوار المعارضة الوطنية على الجهات الأخرى؟
مقتدى الصدر
ضيف الحوار:
الإعلامي أبو فراس الحمداني
هجوم صاروخي استهدف منزل لرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وُصف بـ"العمل الإرهابي". الهجوم جاء بعد ساعات على مصادقة المحكمة الاتحادية على إعادة انتخاب الحلبوسي على رأس هذه الهيئة التشريعية.
اجتماع في منزل زعيم منظمة بدر هادي العامري يضم مقتدى الصدر، نوري المالكي والشيخ قيس الخزعلي وعمار الحكيم وحيدر العبادي وآخرين. اجتماع تقرير شكل الحكومة القادمة؟
تلجأ كتل سياسية خسرت الانتخابات الأخيرة في العراق إلى العنف للحصول على نفوذ في الحكومة المقبلة. في المقابل تقوى شوكة الرافضين لذلك بشكل قد يمهد لتشكيل معارضة حقيقية في البرلمان، فهل يسود العنف أم تنتصر الديمقراطية؟
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