مقاومة عبر الاثير: الأوكران يدخلون خط المواجهة باعتراض وتشويش عمليات البث العسكرية الروسية

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مجموعة "مقاومة عبر الأثير" أوكرانية تدخل على خط المواجهة مع القوات الروسية وتنجح في التنصت واعتراض موجات بث العمليات العسكرية الروسية التي تجري عبر الاثير.
خلال الغزو الروسي لأوكرانيا، انتشرت صور ومقاطع فيديو تزعم تحقيق أحد طرفي الصراع "انتصارا عسكريا". وفي هذا السياق، نٌشرت صور لطائرات مسيرة وقناصة لتأكيد النصر. لكن كيف يمكن التحقق من صحة هذه المزاعم؟ DW تقدم بعض النصائح.
أعلن الرئيس الأوكراني أن الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا "قد بدأ". الحاكم الأوكراني للوهانسك وصف الهجوم بـ"الجحيم الذي كان يحكى عنه منذ أسابيع". والرئيس بوتين يكرم وحدة الجيش التي تتهمها كييف بارتكاب جرائم حرب في بوتشا.
تسجل ألمانيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية تزايدا بالجرائم المتعلقة بهذه الحرب والتي تستهدف أفرادا من الجاليتين. من جانب آخر حذرت الحكومة الألمانية من مقاطعة الثقافة الروسية فـ"بوتين ليس روسيا".
ذكر تقرير صحفي أن ألمانيا لديها دلائل على تورط روسيا في قتل مدنيين في بوتشا الأوكرانية. ومنظمة العفو الدولية تعلن استنادا إلى شهادات أن المذبحة التي وقعت في بوتشا ليست الوحيدة، وكل الأدلة تشير إلى مزيد من جرائم الحرب.
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