 مقاومة عبر الاثير: الأوكران يدخلون خط المواجهة باعتراض وتشويش عمليات البث العسكرية الروسية | DW الأخبار | DW | 22.04.2022

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مقاومة عبر الاثير: الأوكران يدخلون خط المواجهة باعتراض وتشويش عمليات البث العسكرية الروسية

مجموعة "مقاومة عبر الأثير" أوكرانية تدخل على خط المواجهة مع القوات الروسية وتنجح في التنصت واعتراض موجات بث العمليات العسكرية الروسية التي تجري عبر الاثير.

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