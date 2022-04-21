مقاومة عبر الاثير: الأوكران يدخلون خط المواجهة باعتراض وتشويش عمليات البث العسكرية الروسية

تقارير: ألمانيا لديها أدلة حول تورط روسيا بالقتل في "بوتشا"

ذكر تقرير صحفي أن ألمانيا لديها دلائل على تورط روسيا في قتل مدنيين في بوتشا الأوكرانية. ومنظمة العفو الدولية تعلن استنادا إلى شهادات أن المذبحة التي وقعت في بوتشا ليست الوحيدة، وكل الأدلة تشير إلى مزيد من جرائم الحرب.