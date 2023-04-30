مقاومة البرق بالليزر

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نجح خبراء في سويسرا في تغيير مجرى البرق بواسطة الليزر، وسيتم دمج هذه النتائج في أنظمة مقاومة الصواعق في المستقبل.
عواصف قوية مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة تجتاح عدة مناطق في جنوب ألمانيا وسويسرا، ما تسبب بأضرار في بعض المناطق، وتوقف لحركة السير، كما حدث في مدينة شتوتغارت.
شكل خطابان متزامنان لكل من الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين لحظة رمزية كرست دخول الحرب على أوكرانيا مرحلة الاستنزاف، وفق عد من الخبراء والمعلقين الألمان والأوروبيين، في ظل غياب أي فرصة لحل دبلوماسي في الأفق المنظور.
قضى ستة إيرانيين أحكاماً بالسجن بعد أن كشف الأمن الإيراني صلاتهم بالمخابرات الأمريكية. ويشكو هؤلاء من أن "سي آي إيه" تخلت عنهم ولم تهتم بمصيرهم، فيما يعترف مسؤولون أمريكيون سابقون أن الحماية تختلف بحسب أهمية الشخص.
لا تزال أوروبا بالكاد في منتصف فصل الصيف فيما تجاوزت المنطقة التي حاصرتها حرائق الغابات في البلقان وإيطاليا وجنوب شرق البحر المتوسط المعدلات السنوية المعتادة. فما هو تفسير اشتداد حرائق الغابات بهذا الشكل المدمر؟
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