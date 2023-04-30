مقاومة البرق بالليزر

عواصف رعدية شديدة تضرب جنوب غرب ألمانيا وتتمدد في مناطق أخرى

عواصف قوية مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة تجتاح عدة مناطق في جنوب ألمانيا وسويسرا، ما تسبب بأضرار في بعض المناطق، وتوقف لحركة السير، كما حدث في مدينة شتوتغارت.