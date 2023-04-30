 مقاومة البرق بالليزر | المستقبل الآن | DW | 07.05.2023

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المستقبل الآن

مقاومة البرق بالليزر

نجح خبراء في سويسرا في تغيير مجرى البرق بواسطة الليزر، وسيتم دمج هذه النتائج في أنظمة مقاومة الصواعق في المستقبل.

المزيد من المركز الإعلامي

Die künstlerische Darstellung des James Webb Weltraumteleskops im All, zur Verfügung gestellt am 08.01.2022, zeigt alle Hauptelemente vollständig entfaltet. Der über sechs Meter große Hauptspiegel des Weltraumteleskops wurde vollständig ausgefahren, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. Damit ist nach Nasa-Angaben der letzte Schritt zur Vorbereitung der Inbetriebnahme des Weltraumteleskops «James Webb» erfolgreich ausgeführt worden. (zu dpa Meilenstein: Riesiger Spiegel von Weltraumteleskop ausgefahren) +++ dpa-Bildfunk +++

صور مذهلة من الفضاء الخارجي 30.04.2023

Digital 3D Illustration of a Space Scene | Verwendung weltweit

ما سبب الاختلاف الحراري بين الغلاف الجوي الخارجي والفضاء المحيط به؟ 30.04.2023

15.03.2023+++ Axiom Space chief engineer Jim Stein demonstrates a prototype spacesuit, Wednesday, March 15, 2023, in Houston. NASA selected Axiom Space to design the spacesuits that its moonwalking astronauts will wear when they step onto the lunar surface later this decade. (AP Photo/David J. Phillip)

بدلات جديدة مرنة لرواد الفضاء 30.04.2023

This image provided by the European Space Agency depicts the Jupiter Icy Moons Explorer, Juice, spacecraft orbiting the gas giant. (ESA/ATG Medialab via AP)

حياة فوق أقمار المشتري الجليدية؟ 30.04.2023

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كيف تنام الأسماك؟ 07.05.2023

A general image of the Indaver testing labo pictured during a press moment on the processing of waste containing PFAS chemicals in a rotary kiln, at the Indaver firm in Antwerp, Thursday 24 June 2021.BELGA PHOTO DAVID PINTENS

مواد كيميائية أبدية 07.05.2023

A pair of Dodo birds drinking at a river. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: DanielxEskridge/StocktrekxImages DEK600015P a Pair of Dodo Birds Drinking AT a River PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright DanielxEskridge StocktrekxImages DEK600015P

إحياءُ الحيوانات المنقرضة؟ 07.05.2023

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المستقبل الآن - عودة طائر الدودو المنقرض 07.05.2023

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