 مقاطعة مدن فرنسية لمونديال قطر | DW الأخبار | DW | 20.10.2022

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DW الأخبار

مقاطعة مدن فرنسية لمونديال قطر

مع بداية العد التنازلي لمونديال قطر، تنضم المدن الفرنسية الكبرى واحدة تلو الأخرى إلى حركة لمقاطعة كأس العالم 2022.

المزيد من المركز الإعلامي

مشجع كرة سعودي يتجه غلى قطر سيرا على الأقدام لحضور مباريات منتخب بلاده في المونديال.

مشجع سعودي يتجه سيرا إلى قطر لحضور كأس العالم 08.10.2022

أمير قطر يؤكد أن أبواب المونديال مفتوحة لكافة المشجعين دون تمييز

أمير قطر يؤكد أن أبواب المونديال مفتوحة لكافة المشجعين "دون تمييز" 21.09.2022

اليابانية يوشيمي تشارك في تحكيم مباريات في كأس العالم لكرة القدم في قطر، ما الذي تريد يوشيمي تحقيقه خلال المبارياات؟

نساء يشاركن لأول مرة في تحكيم مباريات كأس العالم لكرة القدم 30.06.2022

اليابانية يوشيمي تشارك في تحكيم مباريات في كأس العالم لكرة القدم في قطر

نساء يشاركن لأول مرة في تحكيم مباريات كأس العالم لكرة القدم 29.06.2022

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حملات لحث الناخبين اللاتينيين لتسجيل أصواتهم والاشتراك في الانتخابات في ولاية أريزونا. وذلك لمواجهة التمييز وتحسين الوضع

ولاية أريزونا .. استعداد انتخابي واللاتينيون قد يحسمون النتيجة 20.10.2022

Britain's Prime Minister Liz Truss delivers a speech outside of 10 Downing Street in central London on October 20, 2022 to announce her resignation. - British Prime Minister Liz Truss announced her resignation on after just six weeks in office that looked like a descent into hell, triggering a new internal election within the Conservative Party. (Photo by Daniel LEAL / AFP)

بريطانيا .. ليز تراس تعلن استقالتها من زعامة حزب المحافظين 20.10.2022

نظمت مؤسسة كونراد أديناور ندوة بين المغرب وألمانيا في فضاء البرلمان الألماني تعزيز التعاون الإقليمي في المجال السياسي.

البحر المتوسط كفضاء للتعاون شمال جنوب 20.10.2022

معهد جوته الألماني ينظم أسبوع البيئة في الأسكندرية

معهد غوته الألماني .. تنظيم أسبوع للتوعية بقضايا البيئة والمناخ 20.10.2022

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السعودية تتيح تأشيرة العُمرة لمشجعي كرة القدم في كأس العالم 17.10.2022

تتيح السعودية الحصول على التأشيرة الالكترونية لدخول المملكة لحاملي بطاقة المشجعين "هيّا". وأصبح بإمكان مشجعي كرة القدم الذين يعتزمون حضور مباريات كاس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، دخول السعودية. المزيد من التفاصيل:

October 17, 2022, New York, USA, USA: (SPO) After Match Press Conference of 2022 Audi MLS Cup Playoffs Round 1 between NYCFC and Inter Miami CF. October 17, 2022, New York, USA: The after match Press Conference of the 2022 Audi MLS Cup Playoffs Round 1 match between NYCFC and Inter Miami CF at Citi Field in Corona, New York with the head coaches Phil Neville (NYCFC) and Nick Cushing (Inter Miami) and Gonzalo Higuain of Argentina who played his last game and now going into retirement. NYCFC won the match 3-0..Credit: Niyi Fote/TheNews2 (Credit Image: Â© Niyi Fote/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire

بالدموع.. الأرجنتيني هيغواين يودع ملاعب كرة القدم 18.10.2022

بعد مسيرة حافلة في أكبر الدوريات الأوروبية، أسدل المهاجم الدولي الأرجنتيني السابق غونزالو هيغواين الستار على مسيرته الكروية بعد أن خاض مباراته الأخيرة مع إنتر ميامي الأمريكي، لينهي مشواره في الملاعب.

Brazil's Neymar, left, embraces Argentina's Lionel Messi at the end of the Copa America final soccer match at Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil, Saturday, July 10, 2021. Argentina won 1-0. (AP Photo/Silvia Izquierdo)

ميسي أم نيمار أم ثالث من أوروبا .. من سيحمل كأس مونديال قطر؟ 19.10.2022

إصابات متعددة في المنتخبات الأوروبية وقوة منتخبات أمريكا الجنوبية قد ترشح البرازيل أو الأرجنتين بقيادة نيمار أو ميسي للقب كأس العالم. في أفريقيا هناك السنغال بقيادة مانيه التي يمكن أن تكتب تاريخا مختلفا.

England fans cheer ahead of the UEFA EURO 2020 final football match between Italy and England at the Wembley Stadium in London on July 11, 2021. (Photo by Laurence Griffiths / POOL / AFP) (Photo by LAURENCE GRIFFITHS/POOL/AFP via Getty Images)

بريطانيا تجبر مشجعيها المشاغبين على عدم حضور مونديال قطر 09.10.2022

على غرار مرات سابقة، تحركت السلطات البريطانية لتطبيق إجراءات منع السفر إلى قطر بحق المشجعين المشاغبين الراغبين بمواكبة فريقي إنجلترا وويلز في كأس العالم.