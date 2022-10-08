مقاطعة مدن فرنسية لمونديال قطر

ميسي أم نيمار أم ثالث من أوروبا .. من سيحمل كأس مونديال قطر؟

إصابات متعددة في المنتخبات الأوروبية وقوة منتخبات أمريكا الجنوبية قد ترشح البرازيل أو الأرجنتين بقيادة نيمار أو ميسي للقب كأس العالم. في أفريقيا هناك السنغال بقيادة مانيه التي يمكن أن تكتب تاريخا مختلفا.