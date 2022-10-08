مقاطعة مدن فرنسية لمونديال قطر

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مع بداية العد التنازلي لمونديال قطر، تنضم المدن الفرنسية الكبرى واحدة تلو الأخرى إلى حركة لمقاطعة كأس العالم 2022.
تتيح السعودية الحصول على التأشيرة الالكترونية لدخول المملكة لحاملي بطاقة المشجعين "هيّا". وأصبح بإمكان مشجعي كرة القدم الذين يعتزمون حضور مباريات كاس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، دخول السعودية. المزيد من التفاصيل:
بعد مسيرة حافلة في أكبر الدوريات الأوروبية، أسدل المهاجم الدولي الأرجنتيني السابق غونزالو هيغواين الستار على مسيرته الكروية بعد أن خاض مباراته الأخيرة مع إنتر ميامي الأمريكي، لينهي مشواره في الملاعب.
إصابات متعددة في المنتخبات الأوروبية وقوة منتخبات أمريكا الجنوبية قد ترشح البرازيل أو الأرجنتين بقيادة نيمار أو ميسي للقب كأس العالم. في أفريقيا هناك السنغال بقيادة مانيه التي يمكن أن تكتب تاريخا مختلفا.
على غرار مرات سابقة، تحركت السلطات البريطانية لتطبيق إجراءات منع السفر إلى قطر بحق المشجعين المشاغبين الراغبين بمواكبة فريقي إنجلترا وويلز في كأس العالم.
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