مقاطعة دبلوماسية والهاجس الصحي قبيل أولمبياد بكين

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تنطلق الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين الجمعة وسط تدابير مشددة ومثيرة للجدل للوقاية من وباء كوفيد، ومقاطعة دبلوماسية من عدد من الدول التي قرّرت عدم المشاركة للتعبير عن رفضها لأداء بكين في سجل حقوق الإنسان.
قبل وقت قصير من بدء الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، أصبحت الانتقادات كبيرة للألعاب، من ضمنها الخوف من برامج التجسس على الهواتف المحمولة للرياضيين، وانتشار متحور أوميكرون ووضع حقوق الإنسان غير المستقر في الصين.
سيُطلب من أي شخص يسافر للصين لحضور الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 استخدام تطبيق بسبب إجراءات كورونا. بيد أن تقريرا أمنيا حصلت عليه DW أشار إلى أن تطبيق" My 2022" أو "ماي 2022" يحتوى على ثغرات تشكل خطرا على مستخدمه.
قالت وزارة الخارجية الصينية إن أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة ستدفع ثمن "تصرفاتها الخاطئة" بعد أن قررت عدم إرسال وفود حكومية إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تنظمها بكين في فبراير/ شباط المقبل.
أعلن البيت الأبيض أن مسؤولي الحكومة الأمريكية سيقاطعون دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين المقررة في شباط/فبراير المقبل، وهو ما يمثل أحدث نزاع بين أكبر اقتصادين في العالم.
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