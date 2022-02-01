 مقاطعة دبلوماسية والهاجس الصحي قبيل أولمبياد بكين | DW الأخبار | DW | 02.02.2022

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DW الأخبار

مقاطعة دبلوماسية والهاجس الصحي قبيل أولمبياد بكين

تنطلق الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين الجمعة وسط تدابير مشددة ومثيرة للجدل للوقاية من وباء كوفيد، ومقاطعة دبلوماسية من عدد من الدول التي قرّرت عدم المشاركة للتعبير عن رفضها لأداء بكين في سجل حقوق الإنسان.

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