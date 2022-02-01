مقاطعة دبلوماسية والهاجس الصحي قبيل أولمبياد بكين

الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.. انتقادات ومخاوف بشأن التجسس

قبل وقت قصير من بدء الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، أصبحت الانتقادات كبيرة للألعاب، من ضمنها الخوف من برامج التجسس على الهواتف المحمولة للرياضيين، وانتشار متحور أوميكرون ووضع حقوق الإنسان غير المستقر في الصين.