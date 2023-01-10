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مقاتل فاغنر السابق يثير الجدل في النرويج

مجموعة المرتزقة الروس "فاغنر" تثير الجدل بعد أن طلب مسؤول سابق فيها اللجوء السياسي في النرويج مدعياً أنه فر من خط المواجهة في أوكرانيا بعد أن قرر التوقف عن القتال في الحرب هناك. حيث يعتقد البعض في النرويج أنه لا يستحق توفير الحماية له.