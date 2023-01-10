مقاتل فاغنر السابق يثير الجدل في النرويج

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مجموعة المرتزقة الروس "فاغنر" تثير الجدل بعد أن طلب مسؤول سابق فيها اللجوء السياسي في النرويج مدعياً أنه فر من خط المواجهة في أوكرانيا بعد أن قرر التوقف عن القتال في الحرب هناك. حيث يعتقد البعض في النرويج أنه لا يستحق توفير الحماية له.
يقاتل عناصر تابعون للشركة العسكرية الروسية الخاصة التي تُعرف باسم "مجموعة فاغنر" في سوريا وأفريقيا وحاليا في أوكرانيا، فمن هم مرتزقة فاغنر؟ وما أهداف الشركة المملوكة لأحد أكثر الشخصيات قرباً من الرئيس الروسي بوتين؟
بعد مطالبة وزير العدل الألماني بمحاسبة المسؤولين عن حرب أوكرانيا، دعت وزيرة الخارجية بيربوك لإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة المسؤولين الروس. الاتحاد الأوروبي أدان استهداف مبنى سكني في أوكرانيا ووصفه بـ"جريمة حرب".
من المتوقع مشاركة عدد قياسي من رؤساء الدول أو الحكومات في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بمن فيهم المستشار الألماني أولاف شولتس، حيث من المتوقع أن تطغى الحرب في أوكرانيا ووضع الاقتصاد العالمي على أشغال المنتدى.
بدأت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا العام الجديد متراجعة بعد أن خفف الطقس المعتدل الطلب المتزايد على السوق، وانخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الحرب في أوكرانيا. لكن هذه التغيّرات قد لا تنعكس بشكل مباشر على المستهلكين.
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