مقاتلون من بيلاروسيا يخدمون في الجيش الأوكراني

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يشارك المئات من البيلاروسيين في القتال مع الجيش الأوكراني ضد القوات الروسية. هؤلاء الجنود من المعارضين للنظام الحاكم في بيلاروسيا والذي يرتبط بالنظام الروسي.ويدرك هؤلاء أن الانتصار هو السبيل الوحيد لعودتهم إلى بلادهم.
تطوع مئات الآلاف من الأوكرانيين للدفاع عن بلدهم أمام الغزو الروسي معتبرين أن هذا التطوع هو لحماية حريتهم وحرية ذويهم. فكيف هي ظروف عمل المتطوعين المتواجدين بضواحي العاصمة كييف وماهي الوحدات التي ينتمون إليها؟
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
يكشف "أطلس المجتمع المدني" عن اتجاه مقلق، إذ يوضح تزايد الضغوط وتقييد الحريات في جميع أنحاء العالم، وفيما تزداد أيضا أهمية الوسائل الرقمية في عمل منظمات المجتمع المدني، تعمل الكثير من الحكومات على تقييدها وحجبها أيضاً!
أظهرت الأزمة الأوكرانية أن روسيا ليست معزولة تماما في الساحتين الإقليمية والدولية، كما يعتقد البعض. إذ لديها حلفاء حول العالم في أمريكا اللاتينية وأوروبا ودول الاتحاد السوفياتي سابقا كما في الشرق الأوسط والصين.
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