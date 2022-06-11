DW الأخبار

مقاتلون من بيلاروسيا يخدمون في الجيش الأوكراني

يشارك المئات من البيلاروسيين في القتال مع الجيش الأوكراني ضد القوات الروسية. هؤلاء الجنود من المعارضين للنظام الحاكم في بيلاروسيا والذي يرتبط بالنظام الروسي.ويدرك هؤلاء أن الانتصار هو السبيل الوحيد لعودتهم إلى بلادهم.