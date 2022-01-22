 مقاتلون أكراد يعلنون استعادة السيطرة ″الكاملة″ على سجن الحسكة | DW الأخبار | DW | 27.01.2022

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مقاتلون أكراد يعلنون استعادة السيطرة "الكاملة" على سجن الحسكة

بعد ستة أيام من المعارك أعلنت قوات سوريا الديمقراطية استعادة سيطرتها الكاملة على سجن غويران في الحسكة. ويكتظ السجن المكتظ بآلاف السجناء، بينهم مئات الأطفال.

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This photo provided by the Kurdish-led Syrian Democratic Forces shows the flag and bags of Islamic State group fighters who were arrested by the Kurdish-led Syrian Democratic Forces after they attacked Gweiran Prison, in Hassakeh, northeast Syria, Friday, Jan. 21, 2022. IS attacks have been on the rise in recent months in both Iraq and neighboring Syria, where the group once set up a self-styled Islamic caliphate before being defeated by an international coalition. (Kurdish-led Syrian Democratic Forces, via AP)

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Dieses von den kurdisch geführten Demokratischen Kräften Syriens zur Verfügung gestellte Foto zeigt Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), die von den kurdisch geführten Demokratischen Kräften Syriens nach einem Angriff auf das Gweiran-Gefängnis in Al-Hassaka im Nordosten Syriens festgenommen wurden. Bei einem der schwersten Angriffe der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien in den vergangenen Jahren sind Aktivisten zufolge mehr als 40 Menschen getötet worden. Die Extremisten griffen ein Gefängnis in der von den Kurden kontrollierten Stadt Al-Hassaka im Nordosten des Bürgerkriegslandes an, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete. +++ dpa-Bildfunk +++

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A fighter of the Syrian Democratic Forces (SDF) stands guard on a rooftop in Raqa on October 20, 2017, after retaking the city from Islamic State (IS) group fighters. SDF fighters flushed jihadist holdouts from Raqa's main hospital and municipal stadium, wrapping up a more than four-month offensive against what used to be the inner sanctum of IS's self-proclaimed caliphate, which for three years saw some of the group's worst abuses and grew into a centre for both its potent propaganda machine and its unprecedented experiment in jihadist statehood. / AFP PHOTO / BULENT KILIC (Photo credit should read BULENT KILIC/AFP via Getty Images)

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Das Standbild eines undatierten Propaganda-Videos, welches von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) am 19.05.2017 ins Internet gestellt wurde und über die Associated Press am 10.06.2017 zur Verfügung gestellt wurde, zeigt IS Kämpfer in Deir ez-Zor (Syrien). (ACHTUNG: Bestmöglich verfügbare technische Qualität) Foto: Uncredited/Militant Photo/AP/dpa Foto: Uncredited/Militant Photo/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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