مقاتلون أكراد يعلنون استعادة السيطرة "الكاملة" على سجن الحسكة

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بعد ستة أيام من المعارك أعلنت قوات سوريا الديمقراطية استعادة سيطرتها الكاملة على سجن غويران في الحسكة. ويكتظ السجن المكتظ بآلاف السجناء، بينهم مئات الأطفال.
بعد هجوم هو الأعنف لتنظيم "داعش" منذ سنوات وسقوط نحو 200 قتيل، وبعد ستة أيام من المعارك أعلنت قوات سوريا الديمقراطية استعادة سيطرتها الكاملة على سجن غويران في الحسكة. ويكتظ السجن المكتظ بآلاف السجناء، بينهم مئات الأطفال.
تسبب هجوم لتنظيم داعش في مقتل العشرات، جلهم من القوات العسكرية ومقاتلي التنظيم، وذلك في عمليتين في الحسكة السورية وديالى العراقية. كما تمكن عدد من الجهاديين المعتقلين من الفرار.
يثير الهجوم الأخير لـ"داعش" على سجن في مدينة الحسكة السورية مخاوف من استعادة التنظيم قدراته وتساؤلات عما إذا كان الهجوم، الأكبر منذ إسقاط "خلافته"، مؤشراً على عودة التنظيم إلى سابق عهده. فهل يستطيع "داعش" استعادة قوته؟
هجمت "خلايا نائمة" لتنظيم "داعش" على سجن بمحافظة الحسكة السورية، واشتبكوا مع عناصر الحراسة، ما نتج عن فرار عدد من المساجين، بحسب قوات سوريا الديمقراطية والمرصد السوري لحقوق الإنسان. بيد أنه غير معروف تماما عدد الفارين.
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