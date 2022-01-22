مقاتلون أكراد يعلنون استعادة السيطرة "الكاملة" على سجن الحسكة

"داعش" يهاجم سجنًا في سوريا وفرار عدد من الجهاديين

هجمت "خلايا نائمة" لتنظيم "داعش" على سجن بمحافظة الحسكة السورية، واشتبكوا مع عناصر الحراسة، ما نتج عن فرار عدد من المساجين، بحسب قوات سوريا الديمقراطية والمرصد السوري لحقوق الإنسان. بيد أنه غير معروف تماما عدد الفارين.