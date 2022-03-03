 مقاتلة روسية "تعترض" طائرة استطلاع ألمانية قرب كالينينغراد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.01.2023

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مقاتلة روسية "تعترض" طائرة استطلاع ألمانية قرب كالينينغراد

منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، تصاعدت التوترات في المجال الجوي فوق بحر البلطيق بين قوات الناتو وروسيا. وفي أول حادثة من نوعها، "اعترضت" مقاتلة روسية طائرة استطلاع ألمانية بالقرب من كالينينغراد، بحسب الجيش الروسي.

طائرة استطلاع ألمانية من طراز لوكهيد بي3- سي أوريون (صورة من الأرشيف)

طائرة استطلاع ألمانية من طراز لوكهيد بي3- سي أوريون (صورة من الأرشيف)

 قال الجيش الروسي اليوم الاثنين (16 يناير/ كانون الثاني 2023) إن طائراته "اعترضت  طائرة استطلاع ألمانية فوق بحر البلطيق لإبعادها عن المجال الجوي الروسي".

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وقالت وزارة الدفاع في موسكو اليوم الاثنين، إن مقاتلة روسية أقلعت لاعتراض طائرة استطلاع بحرية ألمانية من طراز لوكهيد بي3- سي أوريون. وابتعدت طائرة القوات المسلحة الألمانية ( البوندسفير)، قبل أن تصل إلى المجال الجوي الروسي. ثم عادت المقاتلة الروسية وهي من طراز إس يو- 27 ، أيضا إلى قاعدتها الجوية. وقالت الوزارة: "تم منع انتهاك حدود الدولة الروسية".

البحرية الألمانية: روتين ولم يحدث شيء!

وقال متحدث باسم البحرية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الطائرة كانت في رحلة استطلاع روتينية،  ثم أقلعت طائرة روسية لاعتراضها في المجال الجوي بالقرب من كالينينغراد لمراقبتها. وكان هذا أيضا رد فعل روتيني، ولم يحدث شيئًا.

يشار إلى أن التوترات تصاعدت في المجال الجوي فوق بحر البلطيق بين قوات  حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا في شباط/ فبراير من العام الماضي. وتمتلك موسكو مع جيب كالينينغراد، موقعا عسكريا متطورا بشكل كبير في المنطقة.  كما يتواجد هناك أسطول البلطيق الروسي.

يذكر أن كالينينغراد كانت في الأصل يوما ما عاصمة لمملكة بروسيا الألمانية وكانت تعرف باسم "كونيغسبرغ" (جبل الملك)، ومن أشهر أبنائها الفليسوف الألماني إيمانويل كانط، صاحب كتاب نقد العقل المحض وكتاب السلام الدائم. 

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

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