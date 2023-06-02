مقابل أسدي - إيران تفرج عن ثلاثة معتقلين أوروبيين آخرين

قال متحدث باسم الحكومة البلجيكية لرويترز إنه يجري مبادلة ثلاثة أوروبيين آخرين مقابل الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي ضمن صفقة تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا التي شهدت إطلاق سراح عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فاندكاستيل الأسبوع الماضي.

وتوجه رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو بالشكر لسلطنة عمان على التوسط في صفقة تبادل السجناء. وسيتوقف الأوروبيون الثلاثة في سلطنة عمان من أجل إجراء الفحوصات الطبية قبل نقلهم جوا إلى مطار ميلسبروك العسكري في بلجيكا.

وأشار مكتب دي كرو في بيان إلى أن الأوروبيين الثلاثة هم مواطن دنماركي أوقف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 "على هامش تجمعات لحقوق النساء" ومواطنان إيرانيان نمساويان أوقف أحدهما في كانون الثاني/ يناير 2016 والثاني في كانون الثاني/ يناير 2019.

والمعتقلان السابقان اللذان يحملان الجنسيتين الإيرانية والنمساوية هم قمران قادري ومسعود مصاحب، وفق ما أفاد مصدر رسمي في فيينا. وأوقف الثاني في 2019 ثم أفرج عنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 لدواع طبية، لكنه مُنع مذاك من مغادرة ايران.

وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ في بيان "أبدي ارتياحي لتمكننا أخيرا من إعادة قمران قادري ومسعود مصاحب إلى بلدهما بعد أعوام من الاعتقال الصعب في ايران". وأضاف "إنهما في طريقهما إلى النمسا حيث تنتظرهما عائلتاهما بفارغ الصبر". وأوضح شالنبرغ أن قادري ومصاحب أمضيا على التوالي "2709 أيام و1586 يوما من الاعتقال في إيران (...) كان ذلك بمثابة ماراتون دبلوماسي أثمر في نهاية المطاف".

وفي 26 أيار/مايو، أفرجت إيران عن عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل بعد اعتقاله طوال 455 يوما. وعاد الأخير إلى بلجيكا عبر سلطنة عُمان أيضا مقابل عودة دبلوماسي إيراني أدين بتهمة الإرهاب وسجن في بلجيكا لنحو خمسة أعوام.

والدبلوماسي أسد الله أسدي كان مقره في فيينا وأوقف في صيف 2018 في ألمانيا ثم حكم بالسجن عشرين عاما في 2021 في بلجيكا بعد إدانته بتدبير اعتداء كان يستهدف تجمعا لمعارضين ايرانيين في فرنسا.

ع.ش/ ص.ش (رويترز، أ ف ب)