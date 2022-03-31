مقابلة مع الصحفية التونسية شهرزاد عكاشة

صحيفة ليبراسيون الفرنسية تؤكد "ضرب" الشرطة التونسية لمراسلها

أكد شهود عيان تعرض عدد من الصحفيين التونسيين للضرب بشدة من جانب قوات الأمن لتفريق مظاهرة نظمت احتجاجاً على قرارات الرئيس التونسي. وأكدت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية إن مراسلها تعرض لـ"ضرب عنيف" ومُنع من تغطية المظاهرة.