 مقابلة مع الصحفية التونسية شهرزاد عكاشة | DW عربية | رؤية أخرى للأحداث في ألمانيا والعالم العربي | DW | 02.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

الرئيسية

مقابلة مع الصحفية التونسية شهرزاد عكاشة

اعتقلت الشرطة التونسية الصحفية شهرزاد عكاشة بسبب منشور في فيسبوك انتقدت فيه وزير الداخلية. وتقول عكاشة لـDW عربية إن "واقع الإعلام يشهد تدهورا مستمرا يدفع بنا للعودة إلى فترة ما قبل 2011 باستعادة نفس أساليب التضييق".

مشاهدة الفيديو 04:00

  

المزيد من المركز الإعلامي

DW Nahaufnahme Program Guide Sendungslogo arabisch

الحرب في أوكرانيا - الفرار أم البقاء؟ 31.03.2022

DW Nahaufnahme Program Guide Sendungslogo arabisch

الصيد الجائر في جنوب إفريقيا - جهود لإنقاذ وحيد القرن من الانقراض 03.03.2022

Doku KW 8 Tschernobyl

عن كثب - بداية جديدة في تشيرنوبيل - التعايش مع الإشعاعات بدل الحرب 24.02.2022

DW Jaafar Talk Sendungslogo

الإجهاض القانوني.. حق للمرأة أم قتل للروح؟ 22.06.2021

اقرأ أيضا

epa03686283 Tunisian journalists take part in a rally as they mark the World Press Freedom Day in Tunis, Tunisia, 03 May 2013. World Press Freedom day is observed on 03 May, throughout the world, to inform the public of violations of the right to freedom of expression. EPA/MOHAMED MESSARA ++ +++ dpa-Bildfunk +++

تونس.. الإفراج عن صحفية اعتقلت بعد انتقادها رجال شرطة 15.04.2022

أفرج القضاء التونسي اليوم الجمعة عن صحفية بعد اعتقالها ليوم واحد وفق ما نقلته وسائل إعلام تونسية. وتم اعتقالها بعد انتقادها لرجال الشرطة ولوزير الداخلية، في ثاني اعتقال لصحفيين خلال شهر واحد.

صحيفة ليبراسيون الفرنسية تؤكد ضرب الشرطة التونسية لمراسلها

صحيفة ليبراسيون الفرنسية تؤكد "ضرب" الشرطة التونسية لمراسلها 15.01.2022

أكد شهود عيان تعرض عدد من الصحفيين التونسيين للضرب بشدة من جانب قوات الأمن لتفريق مظاهرة نظمت احتجاجاً على قرارات الرئيس التونسي. وأكدت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية إن مراسلها تعرض لـ"ضرب عنيف" ومُنع من تغطية المظاهرة.