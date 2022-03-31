مقابلة مع الصحفية التونسية شهرزاد عكاشة

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اعتقلت الشرطة التونسية الصحفية شهرزاد عكاشة بسبب منشور في فيسبوك انتقدت فيه وزير الداخلية. وتقول عكاشة لـDW عربية إن "واقع الإعلام يشهد تدهورا مستمرا يدفع بنا للعودة إلى فترة ما قبل 2011 باستعادة نفس أساليب التضييق".
أفرج القضاء التونسي اليوم الجمعة عن صحفية بعد اعتقالها ليوم واحد وفق ما نقلته وسائل إعلام تونسية. وتم اعتقالها بعد انتقادها لرجال الشرطة ولوزير الداخلية، في ثاني اعتقال لصحفيين خلال شهر واحد.
أكد شهود عيان تعرض عدد من الصحفيين التونسيين للضرب بشدة من جانب قوات الأمن لتفريق مظاهرة نظمت احتجاجاً على قرارات الرئيس التونسي. وأكدت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية إن مراسلها تعرض لـ"ضرب عنيف" ومُنع من تغطية المظاهرة.
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