 مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة "نيو" | عالم السرعة | DW | 04.05.2023

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عالم السرعة

مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة "نيو"

في الصين حيث نصف السيارات اليوم تعمل بمحرك كهربائي التقينا بالرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية "نيو"، وتحدثنا معه عن مستقبل النقل الكهربائي وطرق تمويله.

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