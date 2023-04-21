مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة "نيو"

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في الصين حيث نصف السيارات اليوم تعمل بمحرك كهربائي التقينا بالرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية "نيو"، وتحدثنا معه عن مستقبل النقل الكهربائي وطرق تمويله.
وافقت السعودية على الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون التي تقودها الصين بصفة "شريك للحوار"، على ما أفاد الإعلام الرسمي، في إشارة جديدة إلى تزايد روابط المملكة الخليجية مع البلد الآسيوي العملاق.
تهيمن الشركات الصينية في الوقت الحالي على صناعة بطاريات السيارات الكهربائية بداية من التصنيع وحتى التجميع، وهو الأمر الذي يزيد من اعتماد قطاع تصنيع السيارات في الغرب على الصين. فهل الغرب قادر على اللحاق بالصين؟
وافقت السعودية على الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون التي تقودها الصين في خطوة تدل على زيادة التقارب بين البلدين. ويرى خبراء أن التقارب يدل على استعداد الرياض لنظام عالمي متعدد الأقطاب، فهل فقدت واشنطن أوراقها في المنطقة؟
تقوم فكرة "مدن الـ15 دقيقة" على توافر الضروريات الحضرية على مسافة 15 دقيقة سيرا على الأقدام أو بالدراجة الهوائية بهدف تقليل الانبعاثات، لكن البعض يخشى من أن الهدف من وراء الفكرة يتمثل في تقييد تحركات البشر. فما صحة ذلك؟
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