مقابر قتلى الحرب في أوكرانيا

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شهدت أوكرانيا مؤخرا إنشاء مقابر مؤقتة لدفن الجنود الذين سقطوا في الحرب.
خلال عام من التغطية للحرب الروسية الأوكرانية في الصحف والبوابات الإلكترونية الألمانية، سجل مجلس الصحافة الألماني شكاوى قليلة من التغطية الصحفية. ولم يصدر المجلس إلّا توبيخا واحدا فقط لإحدى الصحف. فلماذا صدر هذا التوبيخ؟
يرقد الملايين في مقبرة وادي السلام في النجف في وسط العراق، التي تعدّ من إحدى أكبر مقابر العالم وأقدمها في العالم الإسلامي وما زال يُدفن الأموات فيها منذ 1400 عام.
قبل عشرين عاما بدأت الولايات المتحدة غزوها للعراق، بحجة امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل، ظهر بعدها أنها لم تكن موجودة أصلا. حرب العراق خرق للقانون الدولي آثارها مازالت حتى اليوم ظاهرة للعيان في المنطقة والعالم.
مع وصول نحو 90 لاجئا سوريا إلى إسبانيا، دعت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان مشترك دول العالم إلى استضافة لاجئين سوريين من ضحايا الزلزال المدمر في تركيا.
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