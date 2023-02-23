 مقابر قتلى الحرب في أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 27.03.2023

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مقابر قتلى الحرب في أوكرانيا

شهدت أوكرانيا مؤخرا إنشاء مقابر مؤقتة لدفن الجنود الذين سقطوا في الحرب.

المزيد من المركز الإعلامي

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