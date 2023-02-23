مقابر قتلى الحرب في أوكرانيا

حرب العراق 2003.. انتهاك القانون الدولي بسبب حجج كاذبة!

قبل عشرين عاما بدأت الولايات المتحدة غزوها للعراق، بحجة امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل، ظهر بعدها أنها لم تكن موجودة أصلا. حرب العراق خرق للقانون الدولي آثارها مازالت حتى اليوم ظاهرة للعيان في المنطقة والعالم.