 مفوضية اللاجئين: طرفي النزاع في ليبيا يستخدمان المهاجرين كمقاتلين | أخبار | DW | 17.01.2020

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ذات السودا

مفوضية اللاجئين: طرفي النزاع في ليبيا يستخدمان المهاجرين كمقاتلين

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن طرفي النزاع في ليبيا يستخدمان المهاجرين كمقاتلين، مشيرة أنه يتم مساومة هؤلاء المهاجرين، والمهاجرين السودانيين بالذات، على حمل السلاح أو البقاء في مراكز الاحتجاز.

معسكر للاجئين في مدينة خُمس قرب طرابلس - أرشيفية

تتحدث مفوضية شؤون اللاجئين عن عمليات استغلال ومساومة للاجئين في ليبيا للانضمام للمعارك الدائرة بين طرفي النزاع

ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن لديها روايات تتحدث عن مساومة أشخاص كانوا في مراكز احتجاز بين البقاء في تلك المراكز لفترات غير محددة أو الانضمام للقتال على الخطوط الأمامية في مناطق حرب العصابات.

وقال المبعوث الخاص للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمنطقة البحر المتوسط، فنسنت كوشتيل، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية في برلين يوم الخميس (16 يناير/كانون الثاني): "لدينا روايات من أشخاص كانوا في مراكز الاحتجاز طلب منهم الاختيار ما بين البقاء هناك لفترة غير محددة من الزمن أو القتال على الخطوط الأمامية".

ولم يتمكن كوشتيل من تحديد عدد المهاجرين الذين قبلوا العرض من كلا الطرفين.

مختارات

السفير أحمد شفرة وصف عدم حضور بلاده بـ"الإقصاء"وكشف تفاصيل عن اتصالات وخلفيات الموقف التونسي من الأزمة الليبية. (15.01.2020)

أوضحت المستشارة أنغيلا ميركل، أمام كتلة حزبها المحافظ في البرلمان، تصوراتها بشأن حل الأزمة الليبية. مشيرة إلى أنها تأمل خلال مؤتمر ليبيا في برلين تأكيد التزام إقليمي ودولي لحظر السلاح للبلد الذي تمزقه الحرب منذ سنين. (14.01.2020)

وقال كوشتيل: "لقد رأينا أن جهود التجنيد هذه كانت تستهدف السودانيين في الأساس، ونحن نفترض ذلك لأنهم يستطيعون التحدث باللغة العربية" مضيفاً أنهم "في حال ما قرروا القيام بذلك، فإنه يتم منحهم زيًا عسكريًا، وإرسالهم فورًا إلى مناطق حرب العصابات الحضرية".

وتتمكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين- وهي واحدة من المنظمات الدولية القليلة الموجودة في ليبيا- أحياناً من الوصول إلى معسكرات الاعتقال. وخفضت المفوضية عدد موظفيها في البلاد في الآونة الأخيرة لأسباب أمنية.

وتتنافس إدارتان على حكم البلد الغني بالنفط منذ الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي في عام 2011: حكومة رئيس الوزراء فايز السراج في طرابلس والمدعومة من الأمم المتحدة، والأخرى، ومقرها مدينة طبرق شرقي البلاد، موالية للمشير خليفة حفتر، قائد ما يسمى الجيش الوطني الليبي.

أمريكا تشارك في مؤتمر برلين

على جانب آخر، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه سيشارك في مؤتمر يعقد في برلين ويهدف إلى إطلاق عملية سلام في ليبيا، وفق بيان صادر عن الخارجية، معربا عن تأييده للجهود التي تبذل للتوصل إلى هدنة في هذا البلد الإفريقي.

وأفاد مسؤول أمريكي أن بومبيو سيدعو إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا واستئناف عملية السلام هناك التي تدعمها الأمم المتحدة، ولكن الأولوية بالنسبة اليهم تثبيت الهدنة الهشة بين الأطراف المتحاربة.

وقال المسؤول للصحافيين مشترطاً عدم الكشف عن هويته: "الأولوية ستكون للمحافظة على استمرار وقف إطلاق النار".

وغادر المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا موسكو هذا الأسبوع من دون التوقيع على اتفاق لوقف لإطلاق نار وافقت عليه حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج لإنهاء تسعة أشهر من القتال.

ودعمت الولايات المتحدة الحملة العسكرية التي قادتها أوروبا للإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011، ولكن دورها في الآونة الأخيرة كان ثانوياً.

ونشطت قوى أجنبية أخرى بشكل متزايد في الحرب الليبية، حيث دعمت تركيا حكومة الوفاق في طرابلس المعترف بها دوليا، في حين دعمت روسيا والسعودية ومصر حفتر الذي شن حملة للاستيلاء على طرابلس.

وتدعم الولايات المتحدة رسمياً حكومة الوفاق، لكنها تحافظ على اتصالاتها مع حفتر الذي أشاد به الرئيس دونالد ترامب بعد مكالمة هاتفية العام الماضي.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ، أ ف ب)

 

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  • Ägypten | Rickety boat (DW/M. Hashem)

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  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

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  • Flüchtlinge aus Libyen (AP)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    ليبيا: موقف رافض

    في عام 2017 وصل حوالي 150 ألف مهاجر إلى أوروبا عبر المتوسط. و من أجل كبح جماح هذا التدفق اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على خطة جديدة وكان أهم مقترحاتها إقامة مراكز خارجية لاستيعاب المهاجرين في دول شمال أفريقيا. وقوبل هذا المقترح الأوروبي بالرفض من أغلب دول شمال أفريقيا، بينها ليبيا، التي أعلنت رفضها لأي إجراء يتعلق بإعادة المهاجرين السريين إليها.

  • .Boot in Kelibia Hafen , Tunesien (DW)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    تونس: ارتفاع عدد الرحلات غير الشرعية

    بالرغم من تشديد الحكومة اليمينية الشعبوية في إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي من استقبال قوارب المهاجرين ومراكب المنظمات الناشطة لإنقاذ المهاجرين في البحر، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت موجة رحلات هجرة غير شرعية انطلقت من السواحل التونسية باتجاه ايطاليا. فبحسب أرقام للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، فإن 3811 مهاجرا تونسيا سري وصلوا السواحل الإيطالية هذا العام حتى نهاية آب/أغسطس.

  • Libyen Tunesien Migranten Arbeiter (dapd)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    تونس: رفض معسكرات المهاجرين

    لا يختلف موقف تونس عن موقف دول شمال أفريقيا الرافضة لقرار تقديم الاتحاد الأوروبي المزيد من الدعم المالي لدول شمال أفريقيا مقابل المساعدة في التصدي للهجرة غير الشرعية من خلال إقامة معسكرات للمهاجرين.

  • Algerien Migration (picture-alliance/dpa/F. Batiche)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    الجزائر: أكبر دول المنطقة

    الجزائر هي أكبر دول منطقة شمال افريقيا، التي يعبرها المهاجرون باتجاه البحر المتوسط نحو أوروبا. ولا توجد إحصاءات رسمية جزائرية بشأن عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين، غير أن تقريرا نشرته في عام 2015 منظمة "ألجيريا ووتش" (غير حكومية)، استنادا إلى الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، وضع الجزائر في المرتبة التاسعة بين الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي .

  • Algerien Pressekonferenz Angela Merkel und Ahmed Ouyahia in Algier (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    الجزائر ترفض مراكز الاستقبال

    تتعاون الجزائر مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير الشرعية، وذلك عن طريق إعادة المهاجرين السريين القادمين من دول جنوب الصحراء إلى وطنهم، إذ رحلت خلال الأربع والخمس سنوات الماضية حوالي 33 ألف مهاجر و لاجئ أفريقي إلى بلدانهم بجنوب الصحراء. كما ترفض الجزائر من جانبها بناء مراكز لإيواء المهاجرين الأفارقة على أراضيها.

  • Marokko Migration Afrika Mittelmeer (picture alliance/AP Photo)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    المغرب: عودة الهجرة بقوة

    عرفت السواحل الإسبانية هذا العام تدفقاً لما يعرف بـ "قوارب الموت" التي تنطلق من الطريق البحرية بين إسبانيا والمغرب والجزائر. فمن أصل 74.501 مهاجرسري وصلوا أوروبا بحراً، استقبلت إسبانيا لوحدها حوالي 43 بالمئة منهم (32.272)، وذلك في الفترة بين الأول من كانون الثاني/ يناير و12 أيلول/سبتمبر 2018، ممّا يجعلها الوجهة الأولى للهجرة السرية عبر البحر الأبيض المتوسط.

  • Afrikanische Migranten in Oujda Marokko 2012 (Abdelhak Senna/AFP/GettyImages)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    المغرب: حسابات سياسية ومالية

    منذ سنوات يحاول الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاق مع المغرب بخصوص عودة المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء. ولكن المغرب يرفض ذلك لأسباب سياسية ومالية، أهمها أن ذلك يتعارض مع مسعى المغرب لتقوية علاقاته مع الدول الأفريقية جنوب الصحراء، والاستفادة منها اقتصادياً من خلال شراكات تجارية، وأيضاً لدعم موقف المغرب في النزاع حول الصحراء الغربية.

    الكاتب: إيمان ملوك


مختارات

الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

تكثف دول الاتحاد الأوروبي مؤخراً مساعيها من أجل كبح جماح الهجرة غير الشرعية نحو أراضيها، وذلك من خلال عقد شراكات وثيقة مع دول شمال أفريقيا، لكن كيف هي أوضاع ومواقف هذه الدول من أزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية؟ (21.09.2018)  

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