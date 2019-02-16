 مفوضة حقوق الإنسان: ″داعش″ يحاصر 200 أسرة في الباغوز | سياسة واقتصاد | DW | 19.02.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

مفوضة حقوق الإنسان: "داعش" يحاصر 200 أسرة في الباغوز

قالت الأمم المتحدة إنه يبدو أن "الدولة الإسلامية" تمنع 200 أسرة أو بعضها من مغادرة آخر جيب لها في سوريا، معتبرة ذلك جريمة حرب محتملة. كما دعت قوات "سوريا الديمقراطية" إلى اتخاذ تدابير احترازية لحماية المدنيين.

Syrien IS - Kampf um Baghus - Zivilisten, die vor Kämpfen in der Nähe von Baghouz vor den Islamisten fliehen (picture alliance/dpa/ANHA/Uncredited)

صورة من الأرشيف

ذكرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم الثلاثاء (19 شباط / فبراير 2019) أن هناك نحو 200 أسرة محاصرة في منطقة صغيرة ما زالت تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا وأن مقاتلي التنظيم يمنعون كثيراً منها من الفرار. ودعت المفوضة إلى إقامة ممر آمن للأسر. وقالت باشليه في بيان "كثير منها (الأسر)... لا يزال يتعرض (أيضا) لضربات جوية وبرية مكثفة من جانب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية حليفته على الأرض".

مختارات

سيطرت قوات سوريا الديموقراطية فجر اليوم على هجين، أكبر البلدات في الجيب الأخير الذي يسيطر عليه تنظيم "داعش" شرق سوريا، فيما توافق الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والتركي رجب طيب إردوغان على "تعاون أكثر فاعلية" حيال سوريا. (14.12.2018)

ألقى مقاتلو تنظيم "داعش" بأنفسهم في نهر دجلة اليوم في محاولة للفرار من معركة الموصل حيث يواجهون هزيمة وشيكة على أيدي القوات العراقية التي تقاتل لطردهم من آخر جيب لهم في المدينة. (09.07.2017)

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم باشليه في إفادة صحفية "نفهم أن داعش تمنع فيما يبدو بعضها إن لم يكن كلها من المغادرة. لذا فهذه جريمة حرب محتملة ترتكبها داعش". وأضاف أن القانون الدولي يلزم قوات سوريا الديمقراطية التي تهاجم التنظيم المتشدد باتخاذ تدابير احترازية لحماية المدنيين الموجودين وسط المقاتلين الأجانب.

وقالت باشليه إن القوات الحكومية السورية وحلفاءها كثفوا حملة قصف في إدلب والمناطق المحيطة بها بشمال غرب سوريا في الأسابيع القليلة الماضية صاحبتها هجمات شنها جماعات مسلحة أودت بحياة مدنيين.

وقال مسعفون وشهود إن انفجاراً مزدوجاً وقع أمس الاثنين في وسط إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة أسفر عن سقوط 15 قتيلا وعشرات المصابين. وقالت باشليه إن عدد القتلى 16 والمصابين أكثر من 70.

وعبرت باشليه عن قلقها أيضاً بشأن نحو 20 ألف شخص فروا من المناطق التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية في محافظة دير الزور بشرق سوريا في الأسابيع القليلة الماضية. وقالت إنهم محتجزون في مخيمات مؤقتة تديرها الجماعات الكردية المسلحة ومن بينها قوات سوريا الديمقراطية التي تمنع البعض من مغادرة المخيمات.

وقال كولفيل "هناك حاجة لإيلاء عناية خاصة بالمدنيين ويجب أن يلقوا معاملة إنسانية... وأن يُسمح لهم بمغادرة المخيمات. يجب ألا يوضعوا قيد الاحتجاز ما لم يُشتبه بارتكابهم جريمة محددة".

خ.س/ح.ز (رويترز)

  • Syrians cycling past destroyed buildings

    وتدب الحياة من جديد في الرقة السورية

    التنقل: حلول بديلة للنقل الحضري الغائب

    تستخدم عائلات النازحين وسائل ابتكرتها من أجل التنقل عبر أرجاء المدينة المدمرة: الدراجات أو الدراجات النارية أوعربات نقل يدوية الصنع وذات عجلات، العربات التى تمكنهم أيضا من تخزين جميع ممتلكاتهم فيها.

  • default

    وتدب الحياة من جديد في الرقة السورية

    التنقل: حلول بديلة للنقل الحضري الغائب

    تستخدم عائلات النازحين وسائل ابتكرتها من أجل التنقل عبر أرجاء المدينة المدمرة: الدراجات أو الدراجات النارية أوعربات نقل يدوية الصنع وذات عجلات، العربات التى تمكنهم أيضا من تخزين ممتلكاتهم فيها.

  • default

    وتدب الحياة من جديد في الرقة السورية

    المهم أن نكون سويا

    مشهد يومي: أربعة أطفال واثنين من البالغين على الدراجة - أصغر أفراد الأسرة يجلس في سلة الأمتعة. الدراجات النارية هي أسرع وسائل النقل على طرقات المدينة المدمرة.

  • default

    وتدب الحياة من جديد في الرقة السورية

    زورق التجديف لقطع الفرات بدلا عن الجسر

    على قوارب التجديف الصغيرة يعبر الناس من جديد نهر الفرات. وأفاد سكان محليون بأن الجسر دمره الإرهابيون قبل وصول قوات"سوريا الديمقراطية" وكان الهدف من وراء تدميره هو وقف تقدم القوات لتحرير المدينة من التنظيم الإرهابي.

  • Workers take a break in Raqqa

    وتدب الحياة من جديد في الرقة السورية

    العمل على أطراف الشوارع

    ويظهر عمال البناء قوة وضرورة اليد العاملة في عملهم على الطرقات. والآن وبعد عودة السكان إلى مدينة المدمرة، أصبح عملهم مطلوب بشكل مكثف وحثيث.

  • A boy in Raqqa with a food and drinks cart

    وتدب الحياة من جديد في الرقة السورية

    عربات الباعة على الطريق

    كلما أصبحت الشوارع أكثر ازدحاما، كلما كانت سلع الباعة مطلوبة أكثر: يقدم الباعة المتجولون للحرفيين والعمال بالرقة القهوة ومشروب كوكا كولا مع الوجبات الخفيفة لكي يستعيدون طاقة جديدة للعمل.

  • A group of people standing next to a destroyed building

    وتدب الحياة من جديد في الرقة السورية

    العودة إلى الوطن

    مشهد نموذجي في المناطق السكنية بالرقة: عائلة تقف أمام كومة كبيرة من الأنقاض – كان هنا في أحد الأيام مسكنهم. يريد الأب وأفراد أسرته إعادة بناء المنزل من تحت الأنقاض.

  • Two men carrying a mattress through the rubble

    وتدب الحياة من جديد في الرقة السورية

    أمل في استرجاع بعض الأغراض من تحت الأنقاض

    من تحت بقايا وحطام المنازل. يحاول أشخاص استخراج ما يمكن من أغراض وأفرشة مدفونة تحت الأنقاض، رغم خطورة الموقف لأن البنايات مهددة بالأنهيار في أي لحظة.

  • Two boys holding spent shells

    وتدب الحياة من جديد في الرقة السورية

    ألعاب قاتلة

    طفلان يحملان بقايا قنبلة فارغة وجداها وسط الشارع. كل مكان في الرقة مفخخ: كان مقاتلو داعش قد أخفوا مع الجثث المالَ واللعبَ تحت الأنقاض، فيقع الأطفال في الفخ! إعداد: فيليب فارفيك/ فريدة تشامقجي


مختارات

وتدب الحياة من جديد في الرقة السورية

حياة وسط الدمار: مدينة الرقة، دمرت بشكل كلي تقريبا خلال الصراع بين ميليشيات تنظيم الدولة الإسلامية وتحالف "سوريا الديمقراطية"العربي الكردي. منذ تحررت المدينة في تشرين الأول/اكتوبر تشجَع سكانها على العودة إليها. (12.02.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

محاصرة داعش في آخر كيلومتر مربع يسيطر عليه في الباغوز  

مواضيع ذات صلة

Syrien Kämpfe gegen den IS in Baghus Flüchtlinge

قوات سوريا الديموقراطية: آخر جيب لـ"داعش" بات بحكم الساقط نارياً 16.02.2019

غداة تأكيد ترامب أن إعلاناً هاماً بشأن "القضاء على الخلافة" سيصدر بغضون 24 ساعة، قالت "قسد" إن بلدة الباغوز آخر جيب للتنظيم باتت بحكم "الساقطة نارياً"، مؤكدة أن "أعداداً كبيرة" من المدنيين لا تزال موجودة في هذه المنطقة.

Syrien Rakka Offensive

قوات سوريا الديمقراطية تعلن بدء معركتها "الأخيرة" ضد داعش 09.02.2019

بدأت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة هجوما على آخر جيب لتنظيم "الدولة الإسلامية" في شرق سوريا بهدف القضاء على آخر فلول التنظيم المتشدد في منطقة عمليات قوات سوريا الديمقراطية.

محاصرة داعش في آخر كيلومتر مربع يسيطر عليه في الباغوز 14.02.2019

قوات سوريا الديمقراطية تضيق الخناق على مقاتلي داعش في آخر كيلومتر مربع يسيطر عليه في الباغوز. وعائلات مقاتلي التنظيم تواجه مصيرا غامضا بعد الخروج من مناطق سيطرته.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  