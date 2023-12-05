مفوضة أوروبية: "خطر كبير" من وقوع هجمات إرهابية داخل الاتحاد

تتصاعد المخاوف داخل الاتحاد الأوروبي من احتمال وقوع هجمات إرهابية على خلفية الحرب الدائرة حالياً في غزة وخصوصاً مع اقتراب موسم الأعياد المسيحية، وفق ما حذرت منه مفوضة الشؤون الداخلية بالتكتل القاري.

قالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون، اليوم الثلاثاء (5 ديسمبر/كانون الأول 2023)، إن الاتحاد الأوروبي يواجه حالياً خطراً إرهابياً متزايداً بسبب الحرب الدائرة في غزة.

وأضافت يوهانسون لدى وصولها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في اجتماع لوزراء الشؤون الداخلية بدول التكتل: "في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس والاستقطاب الذي تسببه في مجتمعنا، مع موسم الأعياد المقبل، هناك خطر كبير من وقوع هجمات إرهابية في الاتحاد الأوروبي".

وأشارت يوهانسون إلى الهجوم بسكين الذي وقع يوم السبت الماضي في باريس، حيث قُتِل سائح ألماني وأصيب شخصان، ولفتت إلى حوادث سابقة.

يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية

وأعلنت المفوضة "توفير 30 مليون يورو إضافية (32.4 مليون دولار) لحماية أماكن العبادة، على سبيل المثال".

ومن المقرر أن يبحث وزراء الاتحاد الأوروبي مسألة الأمن داخل التكتل على خلفية الحرب على غزة وأوكرانيا. كما يتضمن جدول الأعمال منطقة شنغن للتنقل الحر بدون تأشيرة داخل الاتحاد الأوروبي والتقدم المحرز في إصلاح إجراءات اللجوء والهجرة بالتكتل.

ع.ح./ح.ز./ ص.ش (د ب أ)