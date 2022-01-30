مفهوم جودت سعيد لـ"لا عنف إسلامي" يثير الجدل بعد وفاته

ألقاب عديدة حصل عليها المفكر السوري والداعية الإسلامي جودت سعيد، لكن أبرزها "غاندي العرب" و "داعية اللاعنف" نظرا لإصراره على التمسك بالسلمية ونبذ العنف وحمل السلاح حتى في معارضته الحكومة السورية سواء قبل أو بعد اندلاع الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد في عام 2011.

وأثارت وفاته التي أعلن عنها في تركيا أمس الأحد (30 كانون الثاني/ يناير 2022) زخما كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي حيث نعى كثيرون جودت سعيد الذي توفي عن عمر ناهز الحادية والتسعين، وتسليط الضوء على فلسفته "السلمية" والقائمة على "اللاعنف".

"داعية اللاعنف"

وُلد جودت سعيد في قرية بئر عجم في محافظة القنيطرة عام 1931 ثم غادر سوريا قاصدا مصر ليتلقى تعليمه في الأزهر، حيث درس العلوم الشرعية واللغة العربية. بعد استكمال دراسته في مصر، عاد سعيد الذي يتحدث أيضا اللغة الشركسية في مرحلة دقيقة في الحياة السياسية في البلاد مع بداية حقبة الرئيس السوري السابق حافظ الأسد.

وانتهج سعيد مسار اللاعنف ومنهج الاعتدال ونبذ العنف، إذ تأثر كثيرا بالشاعر والفيلسوف محمد إقبال الملقب بـ "مفكر باكستان" والمفكر الإسلامي الجزائري مالك بن نبي. تعرض للاعتقال في سوريا خلال فترة الستينات بسبب مواقفه من النظام السوري في حينه، فيما برز الطابع السلمي لمعارضته إذ رفض سعيد الذي ينحدر من الأقلية الشركسية، العنف.

أبرز كلماته "لا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع تغيير قناعات وأفكار أحد باستخدام الضغط والقوة، وأن القرآن يوصينا بعدم استخدام الإكراه في الإقناع..الضغط يولد ردود فعل قوية".

وعلى مدار حياته الطويلة، ترك جودت سعيد أثرا أدبيا وفكريا، إذ قام بتأليف العديد من المؤلفات أبرزها "حتى يغيروا ما بأنفسهم" و "فقدان التوازن الاجتماعي" وكتاب "مذهب ابن آدم الأول" الذي نُشر أواخر ستينات القرن الماضي والذي ذاع صيته حيث كان سعيد يرد على توجه بعض التيارات الإسلامية نحو العنف السياسي.

وفي كتاباته ومؤلفاته، حدد جودت سعيد ملامح مفهوم "اللاعنف الإسلامي" وقد برز ذلك في مواقفه عقب اندلاع الانتفاضة السورية.

قال سعيد "إذا نجحت الثورة السورية بالسلاح، سنظل محكومين بالسلاح ...وكل من أخذ بالسيف بالسيف يهلك".

سلمية "الثورة السورية"

مع اندلاع الاحتجاجات ضد الرئيس السوري بشار الأسد عام 2011 ، طالب جودت سعيد المتظاهرين بالتمسك بسلمية احتجاجاتهم، إذ شدد على ضرورة نبذ العنف. وقد أدى القمع الذي استخدمه النظام السوري إلى تعالي الدعوات لاستخدام العنف، إلا أن سعيد أصر على الالتزام بالنضال السلمي، لكنه اضطر إلى النزوح إلى تركيا مع استهداف الحكومة السورية للمدنيين.

وقد بدى إصراره في الحفاظ على سلمية الثورة السورية واضحا ليس فقط في لقاءاته أو حتى مشاركته في الاشكال الاحتجاجية وإنما أيضا في المقابلات الصحفية التي أجريت معه باعتباره مفكرا إسلاميا ذائع الصيت.

ففي مقابلة تليفزيونية، قال سعيد "إذا نجحت الثورة السورية بالسلاح، سنظل محكومين بالسلاح ...وكل من أخذ بالسيف بالسيف يهلك والديمقراطية لا تحل في بلد إلا إذا قال جيمع الفرقاء لن نلجأ إلى العنف".

وعقب إعلان وفاته، امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بتغريدات من شخصيات سورية معارضة تنعي جودت سعيد بالإضافة إلى شخصيات من العالم العربي والإسلامي.

وسلطت رموز في المعارضة السورية الضوء على التزام جودت سعيد بالسلمية حتى في مشاركته في الاحتجاجات ضد الحكومة، إذ ذكرت أليس مفرج المعارضة والناشطة السورية أن سعيد كان يحمل لافتة كُتب عليها "لاللعنف ولا لقتل المتظاهرين ونعم للثورة السلمية".

لكن اللافت في التغريدات غير الرسمية التي نشرها سوريون عاديون ممن يعارضون الحكومة السورية أنها جاءت لإبراز ما كان يدعو إليه جودت سعيد من نبذ العنف ودعوته القائمة على "لاعنف إسلامي".

وأشاد كثير من النشطاء بمنهج جودت سعيد الداعي إلى التغيير عبر السلمية باعتباره أحد رواد مدرسة "اللاعنف" ما يجعله يُلقب بـ "غاندي العرب" بجدارة، حيث ذهب البعض إلى القول إن تأثير سعيد كان ملحوظا حتى على النطاق الشخصي.

ولم تتوقف التغريدات التي أشادت بالمنهج السلمي الذي دعا إليه المفكر الإسلامي جودت سعيد على الأطياف السورية المعارضة سواء الرسمية أو غير الرسمية، بل امتدت أيضا إلى رواد التواصل الاجتماعي من الدول العربية.

فقد غرد كثيرون من دول عربية بالإشادة بما تركه سعيد من إرث ومؤلفات نبذت العنف ودعت إلى السلمية حتى في الرغبة في تغيير الحكم والأنظمة السياسية.

ويعتقد مراقبون أن وفاة جودت سعيد قد تخلق فجوة وسطية في سوريا خاصة في ظل حالة الانقسام والتباين بين مناطق خاضعة للحكومة ومناطق خاضعة لسيطرة الأكراد في شمال شرق البلاد ومناطق خاضعة لفصائل متشددة مثل "هيئة تحرير الشام" التي كانت تُعرف في السابق بجبهة النصرة التي تسيطر على منطقة إدلب في شمال غربي سوريا.

سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد تولي الحكم بعد انقلاب "الحركة التصحيحية" في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1970، نفّذ حافظ الأسد الذي كان يتولّى منصب وزير الدفاع انقلاباً عسكرياً عُرف بـ"الحركة التصحيحية" وأطاح برئيس الجمهورية حينها نور الدين الأتاسي. في 12 آذار/مارس 1971، انتخب الأسد الذي كان يترأس حزب البعث العربي الاشتراكي، رئيساً للجمهورية ضمن انتخابات لم ينافسه فيها أي مرشح آخر. وكان أول رئيس للبلاد من الطائفة العلوية التي تشكل عشرة في المئة من تعداد السكان.

سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد "حرب تشرين" في السادس من تشرين الأول/أكتوبر 1973، شنّت مصر وسوريا هجوماً مفاجئاً على إسرائيل من جهة قناة السويس غرباً، ومرتفعات الجولان شرقاً، في محاولة لاستعادة ما خسره العرب من أراض خلال حزيران/يونيو 1967، لكن تمّ صدهما. في أيار/مايو 1974، انتهت الحرب رسمياً بتوقيع اتفاقية فضّ الاشتباك في مرتفعات الجولان.

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سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد هيمنة على لبنان في 1976 تدخّلت القوات السورية في الحرب الأهلية اللبنانية بموافقة أمريكية، وبناء على طلب من قوى مسيحية لبنانية. وفي 1977، بدأت المواجهات بين القوات السورية، التي انتشرت في معظم أجزاء البلاد ما عدا المنطقة الحدودية مع إسرائيل، وقوات مسيحية احتجت على الوجود السوري. وطيلة ثلاثة عقود، بقيت سوريا قوة مهيمنة على المستوى العسكري في لبنان وتحكمت بكل مفاصل الحياة السياسية حتى انسحابها في العام 2005.

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سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد "مجزرة حماه" في شباط/فبراير 1982، تصدّى النظام السوري لانتفاضة مسلّحة قادها الإخوان المسلمون في مدينة حماه (وسط)، وذهب ضحية ما يعرف بـ"مجزرة حماه" بين عشرة آلاف وأربعين ألف شخص. وجاء ذلك بعد قرابة ثلاث سنوات من هجوم بالرصاص والقنابل اليدوية على الكلية الحربية في مدينة حلب، أسفر عن مقتل ثمانين جندياً سورياً من الطائفة العلوية. وتوجّهت حينها أصابع الاتهام إلى الإخوان المسلمين بالوقوف خلف الهجوم.

سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد محاولة انقلاب فاشلة في تشرين الثاني/نوفمبر 1983، أصيب الأسد بأزمة قلبية نقل على إثرها إلى أحد مشافي دمشق. ودخل في غيبوبة لساعات عدّة، حاول خلالها شقيقه الأصغر رفعت الاستيلاء على السلطة عبر انقلاب فاشل، قبل أن يستعيد الأسد عافيته. وبعد عام، أُجبر رفعت على مغادرة سوريا. الصورة لحافظ الأسد (يمين) مع أخيه رفعت.

سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد تقارب مع الغرب! بدأ الجليد الذي شاب علاقات سوريا مع أمريكا والغرب بالذوبان، عقب انهيار الاتحاد السوفياتي. انضمت سوريا إلى القوات متعددة الجنسيات في التحالف الذي قادته أمريكا ضد صدام حسين بعد غزو العراق للكويت. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1994، زار الرئيس الأمريكي بيل كلينتون الأسد في دمشق. بعد أربع سنوات، زار الأسد فرنسا في أول زيارة له إلى بلد غربي منذ 22 عاماً، واستقبل بحفاوة من نظيره الفرنسي جاك شيراك.

سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد الابن يخلف أباه في الرئاسة! توفي الأسد في 10 حزيران/يونيو 2000، عن عمر ناهز 69 عاماً، وكان شيراك الرئيس الغربي الوحيد الذي حضر جنازته. وبعد شهر، تولّى نجله بشار السلطة، بعد تعديل دستوري سمح له بالترشّح. وحاز في استفتاء لم يضم أي مرشح آخر سواه على 97 في المئة من الأصوات.

سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد انفتاح نسبي ولكن..! بين أيلول/سبتمبر 2000 وشباط/فبراير 2001، شهدت سوريا فترة انفتاح وسمحت السلطات نسبياً بحرية التعبير. في 26 أيلول/سبتمبر 2000، دعا نحو مئة مثقّف وفنان سوري مقيمين في سوريا السلطات إلى "العفو" عن سجناء سياسيين وإلغاء حالة الطوارئ السارية منذ العام 1963. لكنّ هذه الفسحة الصغيرة من الحرية سرعان ما أقفلت بعدما عمدت السلطات إلى اعتقال مفكرين ومثقفين مشاركين في ما عُرف وقتها بـ"ربيع دمشق".

سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد احتجاجات تحولت إلى نزاع دامٍ! في العام 2011، لحقت سوريا بركب الثورات في دول عربية عدة، أبرزها مصر وتونس، في ما عُرف بـ"الربيع العربي". ومع اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظامه، قمع الأسد المتظاهرين السلميين بالقوة، وتحولت الاحتجاجات نزاعاً دامياً، سرعان ما تعددت جبهاته والضالعين فيه. وأودى النزاع المستمر بأكثر من 388 ألف شخص وهجّر وشرّد الملايين داخل البلاد وخارجها، وسوّى مناطق كاملة بالأرض.

سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد بقاء على رأس السلطة بدعم روسي في سنوات النزاع الأولى، فقدت قوات الحكومة السورية سيطرتها على مساحات واسعة من سوريا بينها مدن رئيسية. لكن وبدعم عسكري من حلفائها، إيران ثم روسيا، استعادت القوات الحكومية تدريجيًا نحو ثلثي مساحة البلاد، إثر سياسة حصار خانقة وعمليات عسكرية واسعة ضد الفصائل المعارضة والتنظيمات الجهادية. ولعب التدخل الجوي الروسي منذ خريف 2015 دوراً حاسماً في تغيير موازين القوى لصالح دمشق. م.ع.ح/ع.ج.م



محمد فرحان