مفتش أقاله ترامب: بومبيو رفض مقابلة بشأن مبيعات سلاح للسعودية

أفاد تقرير صدر اليوم الأربعاء (العاشر من حزيران/ يونيو 2020) بأن مفتشاً عاماً بالخارجية الأمريكية أقاله الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي قال للمشرعين إن الوزارة أثنته عن التحقيق في مبيعات أسلحة للسعودية قبل إقالته. وخلال تلك المقابلة، قال ستيف لينيك إن وزير الخارجية مايك بومبيو رفض إجراء مقابلة في إطار التحقيق بشأن قرار الإدارة إعلان حالة الطوارئ الوطنية لتبرير مبيعات أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار للسعودية رغم اعتراضات الكونغرس.
وأضاف لينيك أن مسؤولا في الوزارة دفع بأن التحقيق في مبيعات أسلحة للسعودية كان خارج اختصاصه، مشيرا إلى أنه أبلغ ذلك المسؤول أنه طبقا للقانون الصادر عام 1980 فإن مراجعة تنفيذ السياسات من اختصاص مكتبه.
وأُقيل المفتش العام ستيف لينيك من منصبه يوم 15 أيار/ مايو ليصبح الأحدث على قائمة مسؤولين عزلهم ترامب من جهات رقابية حكومية. ويشعر أعضاء بالكونغرس، ومنهم بعض الجمهوريين بالإضافة إلى الديمقراطيين، بالقلق من أن قرارات العزل هذه قد تحول دون وجود رقابة كافية على أداء الحكومة.
وعندما أقيل، كان لينيك يحقق أيضا في مزاعم بأن بومبيو وزوجته استخدما موظفا يتقاضى راتبه من أموال دافعي الضرائب للقيام بخدمات
شخصية لهما. وقال لينيك في المقابلة إن مكتبه كان يجري مزيدا من التحقيقات عندما فُصل، بما في ذلك التدقيق في عملية استصدار تأشيرات خاصة للمهاجرين.
وفتح الديمقراطيون تحقيقاً، يوم الثالث من حزيران/ يونيو الجاري، شمل مقابلة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ مع لينيك. كما قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن إقالة لينيك ربما كانت غير قانونية.
بيد أن بومبيو أصر على أن إقالة لينيك لم تكن عملا انتقاميا لكنه وصف المفتش المقال بأنه "شخص سيء". وفي خطاب أرسل قبل يومين واطلعت عليه رويترز، انتقد مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية المعايير في مكتب لينيك وقال إنه ينبغي التحقيق معه بتهمة تسريب معلومات.
ويشار إلى أن تحقيقا سابقا كان قد برأ ساحة لينيك فيما يتعلق بتسريبات مزعومة. كما أن مهمة المفتش العام هي منع الاحتيال وإساءة استغلال المال العام.
م.م/أ.ح (رويترز)
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مسؤولون غادروا إدارة الرئيس ترامب
أنتوني سكاراموتشي مدير الإعلام السابق
قضى أنتوني سكاراموتشي، المستثمر السابق والبالغ من العمر 53 عاماً، عشرة أيام فقط في منصب مديرالإعلام بالبيت الأبيض. وأُرغم سكاراموتشي على تقديم استقالته بناءاً على طلب كبير موظفي البيت الأبيض الجديد جون كيلي، الذي أدى القسم في وقت سابق الاثنين. ومن المتوقع أن تكون إهانة سكاراموتشي لكبير موظفي البيت الأبيض السابق رينس بريبوس الأسبوع الماضي إثر مقابلة صحافية أثارت غضب الرئيس الأمريكي.
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مسؤولون غادروا إدارة الرئيس ترامب
راينس بريبوس كبير موظفي البيت الأبيض السابق
استقال راينس بريبوس، كبير موظفي البيت الأبيض بعد ستة أشهر فقط من توليه منصبه، وذلك بسبب خلاف علني مع أنتوني سكاراموتشي، مديرالإعلام السابق. حيث كان بريبوس واحداً من موظفي الجناح الغربي بالبيت الأبيض، الذين رفضوا بشدة تعيين سكاراموتشي مديراً للإعلام بالبيت الأبيض.
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مسؤولون غادروا إدارة الرئيس ترامب
سين سبيسر المتحدث الإعلامي السابق للبيت الأبيض
لم يقتصر توترعلاقة سين سبيسر، المتحدث الإعلامي السابق للبيت الأبيض مع الصحافة، وإنما توترت علاقته مع رئيسه أيضاً، دونالد ترامب. وقدم سبيسر استقالته طوعاً، بعد أن عين ترامب أنتوني سكاراموتشي مديرا للإعلام في البيت. وهوالقرار الذي عارضه سبيسر بشدة وكلفه منصبه.
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مسؤولون غادروا إدارة الرئيس ترامب
مايكل دوبك مدير الإعلام الأسبق
وارغم مايكل دوبك، مدير الإعلام ما قبل أنتوني سكاراموتشي على الاستقالة من منصبه كمديرإعلامي للبيت الأبيض في أيار/ مايو. وبرر فريق ترامب سبب إقالة دوبك بأن خبير العلاقات العامة تعامل بشكل سيء مع التورط الروسي في الانتخابات الأميركية.
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مسؤولون غادروا إدارة الرئيس ترامب
جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي
سياسة ترامب لإقالة الموظفين طالت أيضا جيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي). إقالة كومي جاءت بحجة إعطائه معلومات غير دقيقة للكونغرس بشأن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهيلاري كلينتون. ويعتقد منتقدون أن التحقيق بشأن وجود صلة بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا كان هو المشكل الحقيقي.
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مسؤولون غادروا إدارة الرئيس ترامب
مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق لترامب
مايكل فلين، هو أول مستشار أمن قومي لترامب، والذي استقال بعد مرور شهر واحد فقط على توليه منصبه. ويعود سبب استقالته إلى اتصالات أجراها مع السفير الروسي بشأن العقوبات الأمريكية على روسيا قبل توليه منصبه بشكل رسمي بالإضافة إلى التحايل بذلك على نائب الرئيس مايك بنس.
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مسؤولون غادروا إدارة الرئيس ترامب
بفالتر شاوب المديرالسابق لمكتب الأخلاقيات الحكومي
واستقال بفالتر شاوب المدير السابق لمكتب الأخلاقيات الحكومي الأمريكي في تموز/يوليو بعد شجار بين مكتبه والبيت الأبيض بشأن أسئلة حول الأصول المالية لترامب. ووصف شاوب حكومة ترامب بـ"الأضحوكة"، بحسب ما أفادت به بعض التقارير.