 مفتش أقاله ترامب: بومبيو رفض مقابلة بشأن مبيعات سلاح للسعودية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.06.2020

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مفتش أقاله ترامب: بومبيو رفض مقابلة بشأن مبيعات سلاح للسعودية

كشف مفتش بالخارجية الأمريكية أقاله الرئيس ترامب الشهر الماضي للمشرعين أن الوزارة أثنته عن التحقيق في مبيعات أسلحة للسعودية. كما اتهم الوزير بومبيو برفض حضور مقابلة في إطار تحقيق كان يجريه مكتبه بهذا الخصوص قبل إقالته.

في الصورة بومبيو مع الرئيس ترامب، أرشيف

وزير الخارجية بومبيو رفض حضور مقابلة، في إطار تحقيق يجريه مكتبه بشأن تبرير مبيعات سلاح للسعودية.

أفاد تقرير صدر اليوم الأربعاء (العاشر من حزيران/ يونيو 2020) بأن مفتشاً عاماً بالخارجية الأمريكية أقاله الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي قال للمشرعين إن الوزارة أثنته عن التحقيق في مبيعات أسلحة للسعودية قبل إقالته. وخلال تلك المقابلة، قال ستيف لينيك إن وزير الخارجية مايك بومبيو رفض إجراء مقابلة في إطار التحقيق بشأن قرار الإدارة إعلان حالة الطوارئ الوطنية لتبرير مبيعات أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار للسعودية رغم اعتراضات الكونغرس.

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وأضاف لينيك أن مسؤولا في الوزارة دفع بأن التحقيق في مبيعات أسلحة للسعودية كان خارج اختصاصه، مشيرا إلى أنه أبلغ ذلك المسؤول أنه طبقا للقانون الصادر عام 1980 فإن مراجعة تنفيذ السياسات من اختصاص مكتبه.

وأُقيل المفتش العام ستيف لينيك من منصبه يوم 15 أيار/ مايو ليصبح الأحدث على قائمة مسؤولين عزلهم ترامب من جهات رقابية حكومية. ويشعر أعضاء بالكونغرس، ومنهم بعض الجمهوريين بالإضافة إلى الديمقراطيين، بالقلق من أن قرارات العزل هذه قد تحول دون وجود رقابة كافية على أداء الحكومة.

وعندما أقيل، كان لينيك يحقق أيضا في مزاعم بأن بومبيو وزوجته استخدما موظفا يتقاضى راتبه من أموال دافعي الضرائب للقيام بخدمات
شخصية لهما. وقال لينيك في المقابلة إن مكتبه كان يجري مزيدا من التحقيقات عندما فُصل، بما في ذلك التدقيق في عملية استصدار تأشيرات خاصة للمهاجرين.

وفتح الديمقراطيون تحقيقاً، يوم الثالث من حزيران/ يونيو الجاري، شمل مقابلة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ مع لينيك. كما قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن إقالة لينيك ربما كانت غير قانونية.

بيد أن بومبيو أصر على أن إقالة لينيك لم تكن عملا انتقاميا لكنه وصف المفتش المقال بأنه "شخص سيء". وفي خطاب أرسل قبل يومين واطلعت عليه رويترز، انتقد مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية المعايير في مكتب لينيك وقال إنه ينبغي التحقيق معه بتهمة تسريب معلومات.

ويشار إلى أن تحقيقا سابقا كان قد برأ ساحة لينيك فيما يتعلق بتسريبات مزعومة. كما أن مهمة المفتش العام هي منع الاحتيال وإساءة استغلال المال العام.

م.م/أ.ح (رويترز)

  • White House communications director Anthony Scaramucci speaks to members of the media at the White House in Washington, Tuesday, July 25, 2017 (picture-alliance/AP Photo/P. Martinez Monsivais)

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  • USA Reince Priebus neuer Stabchef im Weißen Haus (Reuters/M. Segar)

    مسؤولون غادروا إدارة الرئيس ترامب

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  • Sean Spicer tritt zurück USA (Reuters/K.Lamarque)

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  • USA Michael Dubke, Kommunikationsdirektor Weißes Haus (picture-alliance/AP Photo/S. Walsh)

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  • James Comey (picture-alliance/AP Photo/J. S. Applewhite)

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  • USA Michael Flynn beim Briefing im Weißen Haus in Washington (Reuters/C. Barria)

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    مايكل فلين، هو أول مستشار أمن قومي لترامب، والذي استقال بعد مرور شهر واحد فقط على توليه منصبه. ويعود سبب استقالته إلى اتصالات أجراها مع السفير الروسي بشأن العقوبات الأمريكية على روسيا قبل توليه منصبه بشكل رسمي بالإضافة إلى التحايل بذلك على نائب الرئيس مايك بنس.

  • USA Walter M. Shaub Jr., U.S. Office of Government Ethics (picture-alliance/AP Photo/J.S. Applewhite)

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