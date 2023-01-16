 مفتاح إعادة انتخاب أردوغان قد يكون في دمشق وموسكو! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 17.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

مفتاح إعادة انتخاب أردوغان قد يكون في دمشق وموسكو!

في يونيو/ حزيران القادم ستجرى الانتخابات في تركيا، الآفاق ليست وردية بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. لكن تحولا في السياسة تجاه سوريا بمساعدة الرئيس الروسي بوتين، قد يساعده ويعزز فرص إعادة انتخابه.

يتصافح بوتين وأردوغان على هامش قمة في كازاخستان في 13 أكتوبر 2022

يرعى بوتين المصالحة بين "حليفيه" الأسد وأردوغان

لا يكاد يمر يوم دون أن تنشر وسائل الإعلام التركية أحدث نتائج الاستطلاع حول الانتخابات القادمة في يونيو/ حزيران هذا العالم. الحكومة لا تزال مترددة في إعلان الموعد المحدد للانتخابات، والمعارضة تحجم عن إعلان مرشحها المشترك لأسباب تكتيكية. 

في غضون ذلك، فإن استطلاعات الرأي في المعسكر الحكومي لا تجلب لها أخباراً سارة. رجب طيب أردوغان، الذي يحكم منذ عشرين عامًا، يواجه صعوبات كبيرة، وتنتشر حوله سيناريوهات متعلقة بهزيمة انتخابية محتملة.

مختارات

يتحدى الرئيس وحكومته الاتجاه العام بمجموعة متنوعة من المبادرات. هذا النشاط السياسي ليس نادرًا في الفترة التي تسبق انتخابات مهمة. فالأمر لا يتعلق بالسياسة الاقتصادية فقط، التي هي محور الحملة الانتخابية في ضوء التطورات والأزمات التي شهدتها البلاد السنوات الأخيرة. 

إذ تلعب السياسة الخارجية أيضًا دورًا مهمًا في الحصول على أصوات الناخبين: ​​فالرئيسأردوغان بارع في استخدام السياسة الخارجية لأغراض سياسية داخلية. فبالإضافة إلى الظهور المدروس والبارز على مسرح الدبلوماسية الدولية، على سبيل المثال كوسيط بين الأطراف المتحاربة في أوكرانيا، برزت السياسة التركية تجاه سوريا أيضا بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة.

تحول في السياسةتجاه سوريا

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها الرئيس التركي مبادرات تجاه الدولة العربية المجاورة لأسباب داخلية. غونول تول، المديرة المؤسسة لـ "مركز الدراسات التركية" في "معهد الشرق الأوسط" والأستاذة في جامعة جورج واشنط، تقول في كتابها الذي نُشر مؤخرًا بعنوان "حرب أردوغان - صراع الرجل القوي في الداخل وفي سوريا"، أن "سوريا لها مكانة فريدة في إستراتيجية أردوغان للبقاء السياسي". وتشرح المؤلف في كتابها كيف يتم تحديد سياسة أردوغان تجاه سوريا بشكل حاسم من خلال مصالحه السياسية الداخلية.

الأتراك منزعجون من الوضع الاقصادي السيء ونسب التضخم العالية

الأتراك منزعجون من الوضع الاقصادي السيء ونسب التضخم العالية

منذ عدة أسابيع، كانت هناك مؤشرات متزايدة على ما  يمكن وصفه بتحول جذري في موقف تركيا تجاه النظام في دمشق. في بداية العام الجديد، تحدث أردوغان مرة أخرى، وبشكل أوضح من ذي قبل، عن إمكانية لقاء مباشر مع الدكتاتور السوري بشار الأسد. قمة تركية - سورية ستكون تتويجا لعملية مدعومة من موسكو تجري وراء الكواليس منذ شهور، من المتوقع أن تنتهي بتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

ويبدو أن هذه العملية متقدمة، فقبل وقت قصير من مطلع العام، انعقد اجتماع لوزراء دفاع تركيا وسوريا وروسيا في موسكو. وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن وزراء خارجية الدول الثلاث سيجتمعون في فبراير/ شباط لوضع أسس القمة المزمعة بين الأسد وأردوغان.

بوتين إلى جانب الأسد

الدراما الدبلوماسية السرية على أعلى مستوى ستكون مهمة. في سياق الحرب السورية المستعرة منذ أكثر من عشر سنوات، انهارت العلاقات التركية السورية تمامًا. وبتحريض من أردوغان، أصبحت تركيا الداعم الأكثر أهمية للمعارضة وفي بعض الأحيان أهم منطقة انطلاق للمعارضين المسلحين ضد الأسد. من ناحية أخرى، كانت روسيا بوتين ولا تزال أهم داعم للأسد. قد يفسر هذا الظرف وحده اهتمام موسكو الخاص بالتسوية السورية التركية.

أردوغان والأسد - في صورة من عام 2011

أردوغان والأسد كانا قريبين شخصيًا قبل بدء الحرب في سوريا.. هل يعودان صديقين كما كانا سابقا؟

سيكون اجتماع القمة بين الأسد وأردوغان انتصارًا سياسيًا لفلاديمير بوتين - وهزيمة للأمريكيين. واشنطن، التي تقاتل إلى جانب الميليشيات الكردية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، الأمر الذي يثير استياء تركيا، لم تخفِ حقيقة أنها ترفض تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس "نحن لا نؤيد التطبيع"، في رد من واشنطن على التطورات الجارية في مثلث العمل موسكو - أنقرة - دمشق.

من الواضح أن التحذير الأمريكي كان له تأثير ضئيل على أردوغان: في السياسة السورية، يستمع الرئيس التركي هذه الأيام إلى بوتين وليس لجو بايدن، وهذا أمر مؤكد.

مقايضة من نوع خاص

وفقًا لتقارير إعلامية، فإن الأساس السياسي لاتفاق تركي سوري يلوح في الأفق، هو نوع خاص من صفقة المقايضة: في مقابل اعتراف أنقرة بالأسد كحاكم لسوريا وتطبيع العلاقات الثنائية على جميع المستويات، تلتزم دمشق، كما يقال، بتدمير الهياكل الكردية في شمال سوريا والالتزام بأنها لن يكون لها دور في مفاوضات السلام المستقبلية.

النيران تشتعل في مستودع نفط في مدينة القامشلي الكردية بسوريا بعد هجوم للطيران التركي

النيران تشتعل في مستودع نفط في مدينة القامشلي الكردية بسوريا بعد هجوم للطيران التركي

بالنسبة لأردوغان، الذي يتخذ قراراته بشكل متزايد حسب استطلاعات الرأي، فإن مثل هذه الصفقة مع الديكتاتور السوري قد تكون مفتاح النجاح في الانتخابات.

وتظهر الاستطلاعات أنه بعد الأزمة الاقتصادية، أصبح ما يقرب من أربعة ملايين لاجئ سوري في تركيا أهم قضية بالنسبة للناس. لم يتبق سوى القليل من "ثقافة الترحيب" السابقة في الأناضول؛ إذ تفضل الغالبية العظمى من الأتراك رؤية السوريين يغادرون اليوم وليس غدًا. تم تأكيد هذا الموقف الشعبي الرافض للتو مرة أخرى من خلال دراسة استقصائية. وتُظهر النسخة الحالية من "بارومتر السوريين"، وهي دراسة مستمرة من قبل أستاذ العلوم السياسية مراد أردوغان، والتي تجمع بانتظام أحدث النتائج عن السوريين في تركيا، أن حوالي 70 بالمائة من الذين شملهم الاستطلاع غير راضين عن سياسة الحكومة تجاه سوريا. وعندما يتعلق الأمر بالمهاجرين من الدولة المجاورة، فإن أردوغان في وضع حرج.

والاتفاق السياسي مع الأسد الذي من شأنه أن يكرس مطالبة تركيا بعودة اللاجئين، فضلاً عن اتفاق من شأنه أن ينهي وجود الميليشيات الكردية في منطقة الحدود السورية، سيكون بمثابة هبة سياسية من السماء لأردوغان قبل فترة وجيزة من الانتخابات.

رونالد مايناردوس (أثينا -اليونان) / ترجمة: زمن البدري

  • Fattah al-Sisi (Reuters)

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    السيسي وأردوغان - علاقة عُقدتها الأخوان المسلمون

    مصر من بين الدول التي لم يصدر عنها أي رد فعل تجاه فوز أردوغان بالولاية الثانية في الانتخابات الرئاسية. العلاقة بين البلدين تعرف عداءً منذ عزل مرسي. ففي الوقت الذي يقول فيه أردوغان إن عبد الفتاح السيسي صعد إلى الحكم عبر الانقلاب على الشرعية، واصفا إياه بـ"الطاغية"، ترى القاهرة أن أردوغان هو أكبر داعم لما تصفه بـ"إرهاب الإخوان".

  • Istanbul Abdullah Bin Zayed Al Nahyan bei Erdogan (picture-alliance/AP/Y. Bulbul)

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    آل زايد وأردوغان- عداء مزمن

    يبدو جليا أن العلاقات التركية الإماراتية تتسم بتوتر ناتج عن اختلاف حول ملفات قديمة وأخرى جديدة، يأتي في مقدمتها ملف الأزمة الخليجية، وموضوع الإسلام السياسي، فضلا عن الاتهامات التي يوجهها الإعلام التركي لبعض الجهات، إذ يتهمها بالمساهمة في الانقلاب الفاشل على أردوغان. الإمارات لم تهنئ رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية، بل استهزأت شخصيات سياسية من هذا الفوز ودونت في حساباتها ساخرة منه.

  • China G20 Muhammad bin Salman (picture-alliance/AP Images/N. Asfouri)

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    محمد بن سلمان وأردوغان- تنافس على الزعامة

    السعودية بدورها لم تصدر أي بيان تهنئة بعد فوز أردوغان، كما لم تبعث أية رسالة بهذا الخصوص. مراقبون يشيرون إلى التنافس الدفين؛ غير الظاهر بين البلدين على زعامة العالم الإسلامي. وتجدر الإشارة إلى الاختلافات التي لا تجمع موقف البلدين، وكان أبرزها: ملف الإسلام السياسي والأزمة الخليجية.

  • Syrien Präsident Baschar al-Assad (picture-alliance/dpa)

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    بشار الأسد- خصم أردوغان اللدود!

    العلاقة بين سوريا وتركيا هي الأخرى، لا تسلم من توتر وتشنج. ويبدو أن بشار الأسد لن يهنئ أردوغان بفوزه، خاصة وأنه طالب في مرات كثيرة بإسقاط الأسد. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد قال في في خطاب الفوز في الانتخابات: "إن تركيا ستواصل "تحرير الأراضي السورية"، حسب تعبيره، حتى يتسنى للاجئين العودة لسوريا بأمان".

  • Irak Haider al-Abadi, Ministerpräsident (Reuters TV)

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    العبادي- لا تهنئة حتى الآن!

    لم يصدر لحدود الساعة أي تهنئة عراقية لأردوغان بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة. العلاقات تتسم بكثير من التوتر بين البلدين، و يعود تاريخ احدثها إلى عام 2016 بعد وصف العراق استمرار وجود القوات التركية في شمال البلاد بالاحتلال، يبدو أنه ما يزال مستمرا، بالرغم من التقارب الذي يحاول البلدان خلقه، إلا أن طابع التوتر هو الطاغي على العلاقات بين العراق وتركيا.

  • Türkei, Istanbul: Islamkonferenz: Recep Tayyip Erdogan trifft Qatari Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani (picture-alliance/C. Oksuz)

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    الشيخ تميم أول المهنئين

    كانت قطر أولى المهنئين لأردوغان. وقد اتصل الأمير تميم بن حمد آل ثاني بالرئيس التركي بأردوغان فور ظهور النتائج وهنأه على النجاح الذي حققه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين البلدين، يطبعها تحالف بين الجانبين في المجال العسكري والاقتصادي. كما أن تركيا وقفت لجانب قطر خلال الأزمة الخليجية، وهو دليل على متانة العلاقة بين بلدين توحدت مواقفهما في قضايا كثيرة.

  • Türkei Recep Tayyip Erdogan - Rached Ghannouchi in Ankara (picture-alliance/AA/K. Ozer)

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    الغنوشي- تهنئة بنكهة التحالف

    هنأ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية أردوغان بفوزه. وقال في تدوينة على فيسبوك: "أتقدم بتهاني حزب حركة النهضة التونسية للشعب التركي على نجاح انتخاباته الرئاسية والتشريعية، كما نتقدم بالتهنئة للرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية وحلفائه على الثقة المتجددة التي حصلوا عليها من شعبهم". يشار إلى أن حركة النهضة وحزب العدالة والتنمية التركي تجمعهما نقاط مشتركة، كالمرجعية الإسلامية للطرفين.

  • Marokko | Premierminister Saadeddine Othmani (Getty Images/AFP/P. Domingo)

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    سعد الدين العثماني- تهنئة بأمنية دوام العلاقة

    يعتبر المغرب من بين الدول التي تربطها علاقة حسنة بتركيا. إذ لا تعرف تشنجات بقدر ما تعرف اتفاقيات وشراكات مستمرة بين الطرفين. ويعتبر حزب العدالة والتنمية المغربي، من الجهات التي تظهر دعمها لحزب العدالة والتنمية التركي. ويعرف الاستثمار التركي في المغرب طريقا نحو التطور في كل مرة. وكان سعد الدين العثماني من بين المهنئين الأوائل لأردوغان في الولاية الأولى، في انتظار تهنئته له بهذه الولاية.

  • Sudan Der türkische Präsident Erdogan auf Staatsbesuch (picture alliance/abaca/K. Ozer )

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    عمر حسن البشير- حليف أردوغان القديم

    عمر حسن البشير، رئيس السودان، كان من أول المهنئين لأردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية. وبعث الرئيس السوداني، برقية تهنئة لأردوغان. كما أن البلدين تجمعها علاقات اقتصادية مهمة، تتمثل بالأساس في الاستثمار التركي، فضلا عن التعاون العسكري بين الجانبين. إعداد مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش