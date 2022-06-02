مفاوضات فيينا بشأن نووي إيران.. هل فشلت الدبلوماسية؟

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الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية ترسلان مسودة قرار ضد إيران إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية..إسرائيل ترحب وإيران تحذر.. هل وصلت مفاوضات فيينا إلى الباب المسدود؟
أكد وزير الخارجية الإيراني أن "الكرة في ملعب الولايات المتحدة" بخصوص إعادة إحياء الاتفاق النووي لبلاده. وتشير تقارير إلى أن وضع الحرس الثوري الذي تدرجه الولايات المتحدة ضم قائمة الإرهاب هو نقطة الخلاف الرئيسية حاليا.
نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن اتفاقا أمريكيا إيرانيا في طور التكوين. ويرسم هذا الاتفاق خطوات متبادلة من الجانبين على مراحل وصولا إلى الامتثال الكامل، لكن أولى هذه الخطوات لا تتضمن إعفاءات من عقوبات النفط.
أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري إحراز تقدم في تحديد جدول أعمال الموضوعات التي ستناقش في المحادثات الجارية في فيينا لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي لبلاده. ويأتي ذلك في ظل تحذير غربي لإيران باستغلال "آخر فرصة".
أعلن مساعد محافظ بوشهر للشؤون السياسية والأمنية محمد تقي إيراني بأن إطلاقات الدفاع الجوي التي سمعت في محيط محطة بوشهر النووية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين كانت في إطار مناورة للدفاع الجوي.
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