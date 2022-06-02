مفاوضات فيينا بشأن نووي إيران.. هل فشلت الدبلوماسية؟

تقرير: مسودة الاتفاق الإيراني تضع السجناء والتخصيب أولا

نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن اتفاقا أمريكيا إيرانيا في طور التكوين. ويرسم هذا الاتفاق خطوات متبادلة من الجانبين على مراحل وصولا إلى الامتثال الكامل، لكن أولى هذه الخطوات لا تتضمن إعفاءات من عقوبات النفط.