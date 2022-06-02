 مفاوضات فيينا بشأن نووي إيران.. هل فشلت الدبلوماسية؟ | مسائية DW | DW | 07.06.2022

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مسائية DW

مفاوضات فيينا بشأن نووي إيران.. هل فشلت الدبلوماسية؟

الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية ترسلان مسودة قرار ضد إيران إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية..إسرائيل ترحب وإيران تحذر.. هل وصلت مفاوضات فيينا إلى الباب المسدود؟

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This handout photo taken and released on December 3, 2021 by the EU delegation in Vienna shows representatives from Iran (R) and the European Union (L) attending a meeting of the joint commission on negotiations aimed at reviving the Iran nuclear deal in Vienna, Austria. - Negotiations in Vienna aimed at reviving the Iran nuclear deal are to be suspended on December 3 so that European diplomats can review proposals by the Islamic republic, state media said. The talks would most likely resume on December 6 but the negotiating teams would need to remain in the Austrian capital to continue their work, the semi-official ISNA news agency said. (Photo by Handout / EU DELEGATION IN VIENNA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / EU DELEGATION IN VIENNA - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

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