 مفاوضات صعبة في ختام قمة المناخ وألمانيا تتعهد بتقديم 10 ملايين يورو | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.11.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مفاوضات صعبة في ختام قمة المناخ وألمانيا تتعهد بتقديم 10 ملايين يورو

لم تحقق مسودة جديدة للبيان الختامي لمؤتمر المناخ التقدم المأمول منها، فيما هددت نقاط عدة مثيرة للجدل بإفشال التوصل إلى اتفاق يهدف إلى خفض الاحتباس الحراري. بالمقابل تعهدت ألمانيا بتقديم 10 ملايين يورو كمساعدة.

هل ينجح المشاركون في مؤتمر المناخ (كوب 26( في الاتفاق قبل اختتام المؤتمر؟.

هل ينجح المشاركون في مؤتمر المناخ (كوب 26( في الاتفاق قبل اختتام المؤتمر؟.

حاولت الرئاسة البريطانية لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف حول المناخ السبت (13 نوفمبر/تشرين الثاني) الدفاع عن مشروع البيان الذي طرحته معتبرةً أنه "يجعل الأمور تتقدم"، في وقت كانت نقاط عدة مثيرة للجدل ولاسيما بشأن مساعدة الدول الفقيرة تهدد بإفشال التوصل إلى اتفاق يهدف إلى خفض الاحتباس الحراري.

مختارات

رغم تحسن إجراءات حماية المناخ في العديد من بلدان العالم، إلا أن الدول الأكثر تسببا في الانبعاثات أخفقت في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الاحترار بحدود 1.5 درجة مئوية، وفقا لمؤشر الأداء المناخي للعام الجاري.

رغبت البلدان المتضررة من ظاهرة التغير المناخي في أن تتطرق محادثات قمة المناخ في غلاسكو للخسائر الناجمة عن تلوث المناخ الذي تسببت فيه الدول المتقدمة. فهل تجد مثل هذه الدعوات آذانا صاغية لدى الدولة الغنية الملوثة للبيئة؟

أعلنت الولايات المتحدة والصين توصلهما لاتفاق مشترك حول تعزيز "التحرك حيال المناخ". الاتفاق قوبل بترحيب أممي على الفور. كما رأى فيه جون كيري المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ رسالة دعم لنجاح قمة غلاسكو "كوب 26".

ولم تحقق مسودة جديدة للبيان الختامي لمؤتمر المناخ - نشرتها الرئاسة البريطانية للمؤتمر- التقدم المأمول منها حتى الآن.

فبعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة استمرت اكثر من 24 ساعة، لا تزال لندن تأمل رغم كل شيء في التوصل إلى اختتام المؤتمر مع إبقاء الهدف الأكثر طموحًا لاتفاقية باريس حياً، وهو الحد من ارتفاع الحرارة بـ1,5 درجة مئوية، مقارنةً بعصر ما قبل الصناعة.

ولا يزال العالم يسير بحسب الأمم المتحدة، على مسار "كارثي" نحو ارتفاع الحرارة بـ2,7 درجة مئوية، ويحافظ النصّ الجديد على التقدم المحرز خلال هذا المؤتمر في ما يخصّ خفض الانبعاثات واستخدام الوقود الأحفوري، وهما المصدران الرئيسيان لغازات الدفيئة.

أزمة الدول النامية

لكن المؤتمر لم يحقق أي تقدم في الملف المسبب لتوترات في الأيام الأخيرة من المفاوضات. ومحور الخلاف هو المبالغ المخصصة لمساعدة الدول الأكثر فقراً التي تتحمل أقل قدر من المسؤولية في التغيّر المناخي لكنها تواجه تأثيراته بشكل مباشر.

وكانت الدول النامية قد طلبت بشكل خاص إنشاء آلية محددة تأخذ في الاعتبار "الخسائر والأضرار"، أي الآثار المدمرة للعواصف والجفاف وموجات الحر المتزايدة الناتجة عن التغير في المناخ.

وبحسب مراقبين عدة ومصادر مقربة من المفاوضات، فإن الدول الغنية ولاسيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عارضت هذا الاقتراح.

وأكد نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس أن "الاتحاد الأوروبي مستعدّ للمساعدة في إقامة جسور" (بين الأطراف)، مشيراً إلى أن الأوروبيين زادوا "بدرجة كبيرة" من مساهمتهم المالية.

مشاهدة الفيديو 02:34

المفاوضات تدخل مرحلتها الأخيرة في قمة المناخ المنعقدة بغلاسكو

والنقطة الأخرى المثيرة للجدل هي أن النسخة الثالثة لمسودّة البيان لا تزال تتضمن إشارة غير مسبوقة في نصّ على هذا المستوى لمسألة الوقود الأحفوري، علماً أن اتفاق باريس لم يأتِ على ذكرها، وهو ما يثير غضب الدول المنتجة لهذا الوقود.

لكن تم تخفيف العبارات المستخدمة من نسخة إلى أخرى. والنسخة الأخيرة تدعو الدول الأعضاء إلى "تسريع الجهود نحو الخروج من الطاقة التي تعمل بالفحم دون أنظمة احتجاز (ثاني أكسيد الكربون) والإعانات غير الفعّالة للوقود الأحفوري".

وقالت مديرة منظمة غرينبيس الدولية جينيفر مورغان "علينا أن نقاتل مثل المجانين للحفاظ على ذلك في النصّ في حين تحاول مجموعة دول حذفه".

والمحادثات معقدة بسبب الدول الفقيرة والتي تقول إن الدول الغنية لم تفِ بوعودها التي قطعتها عام 2009 بزيادة مساعدتها المتعلقة بالمناخ لدول الجنوب إلى مئة مليار دولار اعتبارًا من عام 2020.

مساعدات ألمانية

من جانبها، تعهدت ألمانيا بتقديم عشرة ملايين يورو كدعم إضافي للبلدان الفقيرة التي عانت أضراراً وخسائر من أزمة المناخ. وسيتم جمع مبلغ إجمالي قدره 35 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع دول أوروبية أخرى، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية من الوفد الألماني في جلاسكو.

ووفقا لآخر مسودة للإعلان النهائي للمؤتمر فإن هذه المبالغ تتعلق "بالدعم الفني" تحت مظلة ما يطلق عليه شبكة سانتياجو، لتسهم على سبيل المثال في تعويض لأضرار الناجمة عن الأعاصير وموجات الجفاف والفيضانات، ولا تتعلق بصرف تعويضات عن الأضرار الكاملة.

وجاء بالمسودة أيضاً أن هذا الالتزام المشترك لوزارتي البيئة والتنمية في ألمانيا يجب أن يكون "علامة تضامن" في المرحلة الحاسمة للقمة التي تضم 200 دولة والتي تم تمديدها ليوم واحد.

ع.ح./هـ.د. (أ ف ب، د ب ا)

  • غابات الأمازون المطيرة

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    غابات الأمازون المطيرة

    تعد غابات الأمازون حوضا أو "بالوعة" لامتصاص الكربون إذ توصف بـ"رئة الأرض" وواحدة من أكثر الأماكن تنوعا بيولوجيا في العالم. بيد أن عقودا من القطع الجائر للأشجار على نطاق واسع وتربية الماشية قضى على قرابة مليوني كيلومتر مربع من مساحة غابات الأمازون فيما بقي أقل من نصف المساحة المتبقية تحت الحماية. كشفت دراسة أن بعض أجزاء الغابات أصبحت تصدر في الوقت الحالي كميات من ثاني أكسيد الكربون أكثر مما تمتصه.

  • غابات التايغا

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    غابات التايغا

    تُعرف غابات التايغا بالغابات الشمالية أو الصنوبرية وتتمتع بمناخ شبه قطبي. وتمتد هذه الغابات عبر الدول الاسكندنافية وأجزاء كبيرة من روسيا. تتباين أوجه حماية غابات التايغا من دولة إلى أخرى. فمثلا في شرق سيبيريا وخلال الحقبة السوفيتية وفرت إجراءات صارمة لحماية غابات التايغا فلم يلحقها الضرر، بيد أن الانكماش الاقتصادي في روسيا لاحقا أدى إلى ارتفاع معدل قطع الأشجار إلى مستويات مدمرة.

  • الغابات الشمالية في كندا

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    الغابات الشمالية في كندا

    تعد إحدى أهم الغابات القبطية التي تقع في نصف الكرة الشمالي وتمتد من ألاسكا إلى كيبيك لتغطي ثلث مساحة كندا. تقع قرابة 94 بالمائة من مساحة هذه الغابات داخل كندا التي تعتبرها أراضٍ عامة وخاضعة لإدارة وسيطرة الدولة، بيد أن المنطقة الخاضعة للحماية لا تتجاوز سوى 8 بالمائة منها. وتعد كندا أحد أكبر المصدرين للمنتجات الورقية في العالم لذا يتم قطع 4 آلاف كيلومتر مربع من مساحة هذه الغابات سنويا.

  • الغابة المطيرة الاستوائية في الكونغو

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    الغابة المطيرة الاستوائية في الكونغو

    تعتبر من أقدم الغابات المطيرة وأكثرها كثافة في العالم ويغذيها نهر الكونغو. الغابة المطيرة الاستوائية في الكونغو موطن للحيوانات الإفريقية الأكثر شهرة لا سيما الغوريلا والأفيال وقرود الشمبانزي وهي أيضا غنية بالمعادن النفيسة مثل الذهب والماس. تحولت هذه الثروات من نعمة إلى نقمة فقد أدى التعدين والصيد إلى زيادة عمليات القطع الجائر للأشجار. هناك تحذيرات من أنها ستختفي بحلول عام 2100.

  • غابات بورنيو الاستوائية المطيرة

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    غابات بورنيو الاستوائية المطيرة

    تتميز غابات بورنيو بالتنوع الأحيائي إذ يبلغ عمرها أكثر من 140 مليون سنة وتقع في جزيرة بورنيو وتتقاسمها ماليزيا وإندونيسيا وبروناي. وتوفر المأوى للمئات من الحيوانات المهددة بالانقراض مثل إنسان الغاب السومطري الذي يُعرف بالقرد الأحمر ووحيد القرن السومطري. وعلى مر العصور، تم تدمير مساحات شاسعة من غابات بورنيو للاستفادة من أخشاب الأشجار أو استبدال مساحات منها بمزارع زيت النخيل أو استخراج المعادن.

  • غابة بريموري في روسيا

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    غابة بريموري في روسيا

    تقع غابة بريموري وهي غابة صنوبرية في أقصى شرق روسيا إذ تعد موطنا للنمور السيبيرية النادرة وغيرها من الحيوانات الأخرى المهددة بالانقراض. وبسبب قربها من المحيط الهادئ، تشهد الغابة اختلافا في المناخ فخلال الصيف يصبح الطقس استوائيا وقطبيا خلال فصل الشتاء. بقيت الغابة على حالها دون ضرر بشكل كبير وذلك بسبب موقعها البعيد عن البشر وأيضا تدابير الحماية. تسارعت وتيرة قطع الأشجار ما بات مصدر تهديد لها.

  • غابات فالديفيان المطيرة المعتدلة

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    غابات فالديفيان المطيرة المعتدلة

    تقع غابات فالديفيان في تشيلي والأرجنتين وتغطي شريطا ضيقا من الأرض يمتد من المنحدرات الغربية لجبال الأنديز والمحيط الهادئ. تشتهر غابات فالديفيان بالعديد من النباتات والأشجار كأشجار الزان بطيئة النمو. بيد أن القطع الجائر للأشجار يمثل تهديدا لهذه الأشجار حيث تم استبدالها بأشجار الصنوبر والكافور سريعة النمو لكن هذه الأشجار لا تحافظ على التنوع البيولوجي. إعداد: منير غايدي/م.ع


مواضيع ذات صلة

©Vioujard christian/MAXPPP - Arabie Saoudite, Ras Tanura, octobre 2000. La plus grande raffinerie de petrole du royaume. |

دول الخليج.. بين مطرقة تغير المناخ وسندان الاعتماد على النفط 02.11.2021

تقف دول الخليج العربية أمام سيناريوهين أحلاهما مرّ بسبب توقعات انخفاض الإقبال على الوقود الأحفوري ما يهدد استقرارها السياسي. في المقبل قد يؤدي ارتفاع حرارة الأرض لجعل هذه الدول غير صالحة لعيش البشر وفق صحيفة واشنطن بوست.

IDN, 2004: Junge steht vor zerstoerter Regenwaldflaeche . [en] Boy standing in front of clearcut area in rain forest. | IDN, 2004: Boy standing in front of clearcut area in rain forest.

قمة المناخ ـ أكثر من 100 دولة تلتزم بحماية "رئة" كوكب الأرض 02.11.2021

التزم أغلب زعماء العالم في مؤتمر "كوب 26" للمناخ بغلاسكو بالعمل على لجم قطع أشجار الغابات بحلول 2030. وميزانية ضخمة رصدت لذلك. ردّ فعل خبراء البيئة جاء متفاوتاً بين مرحب وبين محذر من أن يتيح ذلك قطع الأشجار لعقد قادم.

23.7.2021 Neapel***Das Logo des G20-Treffens steht auf den Stufen des Palazzo Reale, am letzten Tag des Gipfels der wichtigsten Wirtschaftsnationen. Diskutiert werden in Neapel Themen zur Umwelt- und Klimapolitik. +++ dpa-Bildfunk +++

لإنقاذ الأرض..قمة العشرين تبحث "معالجة التحدي الوجودي المتعلق بتغير المناخ" 29.10.2021

يلتقي قادة مجموعة العشرين في روما للاتفاق على عدة خطوات عاجلة يجب اتخاذها لإبقاء هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1,5 درجة مئوية قابلاً للتحقيق. لكن خلافات الصين والولايات المتحدة قد تكون عائقاً أمام هذا الهدف.